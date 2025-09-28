עקיצה אחת מספיקה: 0:1 לסביליה על ראיו וייקאנו

משחקי המחזור השביעי בליגה הספרדית נמשכו היום (ראשון), כאשר במשחק הראשון, סביליה גברה 0:1 על ראיו וייקאנו.

ראיו וייקאנו – סביליה 1:0

עקיצה מארץ העקיצות. ראיו וייקאנו הייתה טובה יותר לאורך 87 דקות, בהם המארחת שלטה בצורה מוחלטת והגיעה להמון מצבים מצוינים לכיבוש, בזמן שסביליה לא בעטה אפילו פעם אחת למסגרת.

עד הדקה ה-87. אז, בהתקפה מתפרצת אחת, חוסה אנחל קרמונה בישל לאקור אדאמס הניגרי, שכבש את שער הניצחון ונתן לסביליה ניצחון חוץ שלישי העונה. ראיו עם הפסד רביעי העונה. סרחיו קאמייו מראיו הורחק בסיום.