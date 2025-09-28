יום ראשון, 28.09.2025 שעה 18:38
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
165-137ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
1010-117סביליה8
108-77אתלטיק בילבאו9
97-96בטיס10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
75-56אוססונה13
57-56סלטה ויגו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

עקיצה אחת מספיקה: 0:1 לסביליה על ראיו וייקאנו

אחרי ההפסד למנור סולומון ו-ויאריאל, האנדלוסים שוב הציגו משחק חלש, אך בבעיטה היחידה שלהם למסגרת, אקור אדאמס כבש בדקה ה-87 בדרך ל-3 נק' חשובות

אלכסיס סאנצ'ס (La Liga)
אלכסיס סאנצ'ס (La Liga)

משחקי המחזור השביעי בליגה הספרדית נמשכו היום (ראשון), כאשר במשחק הראשון, סביליה גברה 0:1 על ראיו וייקאנו.

ראיו וייקאנו – סביליה 1:0

עקיצה מארץ העקיצות. ראיו וייקאנו הייתה טובה יותר לאורך 87 דקות, בהם המארחת שלטה בצורה מוחלטת והגיעה להמון מצבים מצוינים לכיבוש, בזמן שסביליה לא בעטה אפילו פעם אחת למסגרת.

עד הדקה ה-87. אז, בהתקפה מתפרצת אחת, חוסה אנחל קרמונה בישל לאקור אדאמס הניגרי, שכבש את שער הניצחון ונתן לסביליה ניצחון חוץ שלישי העונה. ראיו עם הפסד רביעי העונה. סרחיו קאמייו מראיו הורחק בסיום.

