עם מהפך בדקה ה-96: ארסנל גברה על ניוקאסל

הרכבים וציונים

זה הלך קשה, אך בסופו של משחק ענק אפשר להגיד – לארסנל יש אופי. סגנית האלופה נקלעה לפיגור מול ניוקאסל, אך השיגה 1:2 לאחר מהפך בדקה ה-96 כדי להתקרב לליברפול בצמרת הטבלה ולצאת מסנט ג’יימסס פארק עם מלוא הנקודות.

ההתמודדות נפתחה עם מצב טוב של אברצ’י אזה, אך האנגלי סחט הדיפה נהדרת מניק פופ, ששלח את הכדור לקרן. רגע מחלוקת הגיע בדקה ה-14, לאחר ששוער ניוקאסל הכשיל את ויקטור גיוקרש ברחבה והשופט הצביע על הנקודה הלבנה.

לאחר בדיקת ואר הוחלט לבטל את הפנדל למורת רוחם של שחקני ארסנל, בטענה שהשוער נגע בכדור לפני המגע עם החלוץ השוודי. הלחץ של התותחנים המשיך, כשאזה ולאנדרו טרוסאר הגיעו למצבים טובים נוספים, אך מצאו את פופ והקורה מוכנים.

שחקני ארסנל חוגגים מהפך (IMAGO)

בניגוד גמור למהלך המשחק, המגפייז היו אלה שעלו ראשונים על לוח התוצאות. תרגיל קרן בדקה ה-34 של המארחת הסתיים בהגבהה של סנדרו טונאלי לראשו של ניק וולטמדה, והגרמני נגח את שער היתרון של המארחת.

ארטטה חזה בחניכיו שולטים בכר הדשא ויושבים על שערה של היריבה, אך הם היו חסרי תכליתיות. לאחר שרשרת חילופים, מי שהשווה את התוצאה בדקה ה-84 הוא מיקל מרינו, שכבש בנגיחה לאחר תרגיל קרן שהזכיר מאוד את תרגיל הקרן שהוביל לשער היתרון של ניוקאסל.

כשהיה נדמה כי המשחק ייגמר בשיוויון, כדור קרן של מרטין אודגור פגש את ראשו של גבריאל, והבלם הברזילאי נגח את המהפך הדרמטי לרשת של פופ והראה כמה אופי יש לקבוצה שלו.

בעקבות הניצחון, ארסנל עלתה למקום השני בטבלה כשהיא עם 13 נקודות ובמרחק שתי נקודות מליברפול, בעוד ניוקאסל נשארה על 6 נקודות ועם ניצחון ליגה אחד.