עם מהפך בדקה ה-96: ארסנל גברה על ניוקאסל

זה הלך קשה, אך בסופו של משחק ענק אפשר להגיד – לארסנל יש אופי. סגנית האלופה נקלעה לפיגור מול ניוקאסל, אך השיגה 1:2 לאחר מהפך בדקה ה-96 כדי להתקרב לליברפול בצמרת הטבלה ולצאת מסנט ג’יימסס פארק עם מלוא הנקודות.
ההתמודדות נפתחה עם מצב טוב של אברצ’י אזה, אך האנגלי סחט הדיפה נהדרת מניק פופ, ששלח את הכדור לקרן. רגע מחלוקת הגיע בדקה ה-14, לאחר ששוער ניוקאסל הכשיל את ויקטור גיוקרש ברחבה והשופט הצביע על הנקודה הלבנה.
לאחר בדיקת ואר הוחלט לבטל את הפנדל למורת רוחם של שחקני ארסנל, בטענה שהשוער נגע בכדור לפני המגע עם החלוץ השוודי. הלחץ של התותחנים המשיך, כשאזה ולאנדרו טרוסאר הגיעו למצבים טובים נוספים, אך מצאו את פופ והקורה מוכנים.
בניגוד גמור למהלך המשחק, המגפייז היו אלה שעלו ראשונים על לוח התוצאות. תרגיל קרן בדקה ה-34 של המארחת הסתיים בהגבהה של סנדרו טונאלי לראשו של ניק וולטמדה, והגרמני נגח את שער היתרון של המארחת.
ארטטה חזה בחניכיו שולטים בכר הדשא ויושבים על שערה של היריבה, אך הם היו חסרי תכליתיות. לאחר שרשרת חילופים, מי שהשווה את התוצאה בדקה ה-84 הוא מיקל מרינו, שכבש בנגיחה לאחר תרגיל קרן שהזכיר מאוד את תרגיל הקרן שהוביל לשער היתרון של ניוקאסל.
כשהיה נדמה כי המשחק ייגמר בשיוויון, כדור קרן של מרטין אודגור פגש את ראשו של גבריאל, והבלם הברזילאי נגח את המהפך הדרמטי לרשת של פופ והראה כמה אופי יש לקבוצה שלו.
בעקבות הניצחון, ארסנל עלתה למקום השני בטבלה כשהיא עם 13 נקודות ובמרחק שתי נקודות מליברפול, בעוד ניוקאסל נשארה על 6 נקודות ועם ניצחון ליגה אחד.
מחצית שניה
'90+8
- ג'ארד גילט שרק לסיומה של ההתמודדות!
'90+6
- שער! ארסנל עלתה ליתרון 1:2: ארסנל וקרנות זה סיפור מלא אהבה. אודגור הגביה את הכדור לרחבה, וראשו של גבריאל היה במקום כדי לקבוע מהפך דרמטי
'90+4
- חליוף בניוקאסל: בארנס נכנס במקום ז'ואלינגטון
'88
- דן ברן קיבל את הכרטיס הצהוב
'88
- חילוף נוסף בארסנל: לואיס סקלי החליף את לאנדרו טרוסאר
'84
- שער! ארסנל השוותה ל-1:1: בדומה לניוקאסל, תרגיל קרן של ארסנל, שהיה כמעט זהה לזה של יריבתה, הגיע לדקלן רייס. הקשר הגביה לרחבה ומצא את ראשו של מרינו, שנגח פנימה את השיוויוון
'82
- חילוף נוסף אצל התותחנים: אודגור נכנס במקום סובימנדי
'77
- חילוף נוסף אצל ניוקאסל: לאסלס נכנס במקומו של ליברמנטו שנפצע
'70
- מרינו נכנס במקום קלאפיורי
'70
- חילוף כפול בארסנל: מרטינלי החליף את סאקה
'66
- טריפייר נכנס במקום וולטמדה
'66
- אוסולה מחליף את גורדון
'66
- חילוף משולש אצל המוליכה: אלנגה החליף את מארפי
'59
- צ'יפ נהדר של מרטין סובימנדי הגיע לטימבר בתוך הרחבה, אך ההולנדי, שנגח מטווח קרוב, סחט הדיפה נוספת לקרן מפופ
'56
- קלאפיורי קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון
'55
- אזה, שוב הוא, קיבל את הכדור מטרוסאר ממש על נקודת הפנדל, אך הוולה שלו לא התלבש כמו שצריך והוא בעט מעל המסגרת
'46
- חילוף ראשון: סאליבה נכנס במקום מוסקרה
מחצית ראשונה
'34
- שער! ניוקאסל עלתה ליתרון 0:1: תרגיל קרן של המארחת הסתיים בהגבהה של סנדרו טונאלי לראשו של ניק וולטמדה, והגרמני נגח את שער היתרון בניגוד גמור למהלך המשחק
'29
- כדור נוסף הגיע לאזה. הקשר בעט ממרכז הרחבה בעיטה עוצמתית שסחטה פעם נוספת הדיפה ענקית משוער ניוקאסל
'25
- התקפת מעבר נפלאה של ארסנל הגיעה לטרוסאר באגף השמאלי, ומעמדה טובה הוא בעט לקורה ופספס הזדמנות קורצת לכבוש את הראשון
'14
- הכשלה של ניק פופ על ויקטור גיוקרש הובילה את השופט להצביע על הנקודה הלבנה, אך לאחר שמערכת הואר קראה לו, הוא החליט להפוך את ההחלטה בטענה שהשוער נגע בכדור לפני שהכשיל את חלוץ ארסנל
'5
- הרחקה של הגנת ניוקאסל הגיעה לאזה. הרכש של האנגלים בעט נהדר, אך ניק פופ היה במקום והדף בצורה נפלאה את הבעיטה לקרן
'1
- השופט ג'ארד גילט הוציא את ההתמודדות לדרך!