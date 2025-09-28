יום ראשון, 28.09.2025 שעה 23:30

מיקל ארטטה ושחקני ארסנל חוגגים ניצחון (IMAGO)

עם מהפך בדקה ה-96: ארסנל גברה על ניוקאסל

לאחר ההפסד של ליברפול, ארטטה וחניכיו גברו 1:2 על ניוקאסל והתקרבו לאלופה. וולטמדה כבש ראשון לאחר תרגיל קרן, אך מרינו וגבריאל הפכו עם אופי

מערכת ONE | 28/09/2025 18:30
יום ראשון, 28/09/2025, 18:30אצטדיון סיינט ג'יימסס פארקליגה אנגלית - מחזור 6
ארסנל
הסתיים
1 2
שופט: ג'ארד גילט
ניוקאסל
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
133-126ארסנל2
123-86קריסטל פאלאס3
114-116טוטנהאם4
114-76סנדרלנד5
117-86בורנמות'6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
89-96ברייטון9
88-76פולהאם10
89-66לידס11
75-65אברטון12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
313-55ווסטהאם19
113-46וולבס20
הרכבים וציונים
 
 

זה הלך קשה, אך בסופו של משחק ענק אפשר להגיד – לארסנל יש אופי. סגנית האלופה נקלעה לפיגור מול ניוקאסל, אך השיגה 1:2 לאחר מהפך בדקה ה-96 כדי להתקרב לליברפול בצמרת הטבלה ולצאת מסנט ג’יימסס פארק עם מלוא הנקודות.

ההתמודדות נפתחה עם מצב טוב של אברצ’י אזה, אך האנגלי סחט הדיפה נהדרת מניק פופ, ששלח את הכדור לקרן. רגע מחלוקת הגיע בדקה ה-14, לאחר ששוער ניוקאסל הכשיל את ויקטור גיוקרש ברחבה והשופט הצביע על הנקודה הלבנה.

לאחר בדיקת ואר הוחלט לבטל את הפנדל למורת רוחם של שחקני ארסנל, בטענה שהשוער נגע בכדור לפני המגע עם החלוץ השוודי. הלחץ של התותחנים המשיך, כשאזה ולאנדרו טרוסאר הגיעו למצבים טובים נוספים, אך מצאו את פופ והקורה מוכנים.

שחקני ארסנל חוגגים מהפך (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים מהפך (IMAGO)

בניגוד גמור למהלך המשחק, המגפייז היו אלה שעלו ראשונים על לוח התוצאות. תרגיל קרן בדקה ה-34 של המארחת הסתיים בהגבהה של סנדרו טונאלי לראשו של ניק וולטמדה, והגרמני נגח את שער היתרון של המארחת.

ארטטה חזה בחניכיו שולטים בכר הדשא ויושבים על שערה של היריבה, אך הם היו חסרי תכליתיות. לאחר שרשרת חילופים, מי שהשווה את התוצאה בדקה ה-84 הוא מיקל מרינו, שכבש בנגיחה לאחר תרגיל קרן שהזכיר מאוד את תרגיל הקרן שהוביל לשער היתרון של ניוקאסל.

כשהיה נדמה כי המשחק ייגמר בשיוויון, כדור קרן של מרטין אודגור פגש את ראשו של גבריאל, והבלם הברזילאי נגח את המהפך הדרמטי לרשת של פופ והראה כמה אופי יש לקבוצה שלו.

בעקבות הניצחון, ארסנל עלתה למקום השני בטבלה כשהיא עם 13 נקודות ובמרחק שתי נקודות מליברפול, בעוד ניוקאסל נשארה על 6 נקודות ועם ניצחון ליגה אחד.

מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • ג'ארד גילט שרק לסיומה של ההתמודדות!
שחקני ניוקאסל מאוכזבים בדשא (IMAGO)שחקני ניוקאסל מאוכזבים בדשא (IMAGO)
גבריאל חוגג את הניצחון (IMAGO)גבריאל חוגג את הניצחון (IMAGO)
גבריאל נוגח את המהפך (IMAGO)גבריאל נוגח את המהפך (IMAGO)
  • '90+6
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ליתרון 1:2: ארסנל וקרנות זה סיפור מלא אהבה. אודגור הגביה את הכדור לרחבה, וראשו של גבריאל היה במקום כדי לקבוע מהפך דרמטי
  • '90+4
  • חילוף
  • חליוף בניוקאסל: בארנס נכנס במקום ז'ואלינגטון
  • '88
  • כרטיס צהוב
  • דן ברן קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '88
  • חילוף
  • חילוף נוסף בארסנל: לואיס סקלי החליף את לאנדרו טרוסאר
מיקל מרינו נוגח את שער השיוויון (IMAGO)מיקל מרינו נוגח את שער השיוויון (IMAGO)
  • '84
  • שער
  • שער! ארסנל השוותה ל-1:1: בדומה לניוקאסל, תרגיל קרן של ארסנל, שהיה כמעט זהה לזה של יריבתה, הגיע לדקלן רייס. הקשר הגביה לרחבה ומצא את ראשו של מרינו, שנגח פנימה את השיוויוון
  • '82
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל התותחנים: אודגור נכנס במקום סובימנדי
ולנטינו ליברמנטו נפצע בברכו ויורד על אלונקה מהמגרש (IMAGO)ולנטינו ליברמנטו נפצע בברכו ויורד על אלונקה מהמגרש (IMAGO)
  • '77
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל ניוקאסל: לאסלס נכנס במקומו של ליברמנטו שנפצע
  • '70
  • חילוף
  • מרינו נכנס במקום קלאפיורי
  • '70
  • חילוף
  • חילוף כפול בארסנל: מרטינלי החליף את סאקה
גבריאל מול ברונו גימראייש (IMAGO)גבריאל מול ברונו גימראייש (IMAGO)
  • '66
  • חילוף
  • טריפייר נכנס במקום וולטמדה
  • '66
  • חילוף
  • אוסולה מחליף את גורדון
  • '66
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל המוליכה: אלנגה החליף את מארפי
  • '59
  • החמצה
  • צ'יפ נהדר של מרטין סובימנדי הגיע לטימבר בתוך הרחבה, אך ההולנדי, שנגח מטווח קרוב, סחט הדיפה נוספת לקרן מפופ
שחקני ארסנל עולים לכדור (IMAGO)שחקני ארסנל עולים לכדור (IMAGO)
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • קלאפיורי קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון
  • '55
  • החמצה
  • אזה, שוב הוא, קיבל את הכדור מטרוסאר ממש על נקודת הפנדל, אך הוולה שלו לא התלבש כמו שצריך והוא בעט מעל המסגרת
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון: סאליבה נכנס במקום מוסקרה
מחצית ראשונה
שחקני ניוקאסל חוגגים יתרון (IMAGO)שחקני ניוקאסל חוגגים יתרון (IMAGO)
ניק וולטמדה חוגג עם מאליק צ'או (IMAGO)ניק וולטמדה חוגג עם מאליק צ'או (IMAGO)
ניק וולטמדה חוגג עם ברונו גימראייש (IMAGO)ניק וולטמדה חוגג עם ברונו גימראייש (IMAGO)
ניק וולטמדה נוגח לשער (IMAGO)ניק וולטמדה נוגח לשער (IMAGO)
  • '34
  • שער
  • שער! ניוקאסל עלתה ליתרון 0:1: תרגיל קרן של המארחת הסתיים בהגבהה של סנדרו טונאלי לראשו של ניק וולטמדה, והגרמני נגח את שער היתרון בניגוד גמור למהלך המשחק
  • '29
  • החמצה
  • כדור נוסף הגיע לאזה. הקשר בעט ממרכז הרחבה בעיטה עוצמתית שסחטה פעם נוספת הדיפה ענקית משוער ניוקאסל
גבריאל מכוון את התנועה (IMAGO)גבריאל מכוון את התנועה (IMAGO)
ויקטור גיוקרש. לא קיבל את הפנדל שהוא דרש (IMAGO)ויקטור גיוקרש. לא קיבל את הפנדל שהוא דרש (IMAGO)
  • '25
  • החמצה
  • התקפת מעבר נפלאה של ארסנל הגיעה לטרוסאר באגף השמאלי, ומעמדה טובה הוא בעט לקורה ופספס הזדמנות קורצת לכבוש את הראשון
שחקני ניוקאסל וארסנל בשיחה עם שופט המשחק לאחר החלטת הואר (IMAGO)שחקני ניוקאסל וארסנל בשיחה עם שופט המשחק לאחר החלטת הואר (IMAGO)
ג'ארד גילט בשיחה עם מערכת הואר (IMAGO)ג'ארד גילט בשיחה עם מערכת הואר (IMAGO)
  • '14
  • החלטת שופט
  • הכשלה של ניק פופ על ויקטור גיוקרש הובילה את השופט להצביע על הנקודה הלבנה, אך לאחר שמערכת הואר קראה לו, הוא החליט להפוך את ההחלטה בטענה שהשוער נגע בכדור לפני שהכשיל את חלוץ ארסנל
אברצ'י אזה מתוסכל (IMAGO)אברצ'י אזה מתוסכל (IMAGO)
  • '5
  • החמצה
  • הרחקה של הגנת ניוקאסל הגיעה לאזה. הרכש של האנגלים בעט נהדר, אך ניק פופ היה במקום והדף בצורה נפלאה את הבעיטה לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'ארד גילט הוציא את ההתמודדות לדרך!
אדי האו (IMAGO)אדי האו (IMAGO)
מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)
ויקטור גיוקרש מתחמם (IMAGO)ויקטור גיוקרש מתחמם (IMAGO)
ניק וולטמדה מגיע למשחק בסטייל (IMAGO)ניק וולטמדה מגיע למשחק בסטייל (IMAGO)
אוהדים מחוץ לסנט ג'יימסס פארק (IMAGO)אוהדים מחוץ לסנט ג'יימסס פארק (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה