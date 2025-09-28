פריד במכבי ת"א - חיפה, פוקסמן בב"ש - הפועל

המחזור החמישי טרם נגמר, ובינתיים באיגוד השופטים פרסמו את השיבוצים לקראת המחזור השישי, המחזור האחרון שישוחק לפני עוד פגרת נבחרות, בה ישראל תפגוש את נורבגיה ואיטליה. המשחק המרכזי יהיה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, ושם שובץ יגאל פריד.

מי שינהל את ההתמודדות בין הפועל באר לשבע להפועל תל אביב בטרנר הוא דוד פוקסמן, כאשר בבית”ר ירושלים נגד הפועל פתח תקווה שובץ דקל צינו. למשחק בין מכבי נתניה לבני סכנין שיבצו את גל לוי, ואביאל לוי ינהל את אשדוד נגד ריינה.

לסיום, הפועל חיפה תארח את קריית שמונה ושם יוני קלז יהיה האיש עם המשרוקית, ובמשחק נגד עירוני טבריה נגד הפועל ירושלים יואב מזרחי יהיה אמון על ההחלטות.