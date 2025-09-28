דקה 47: מכבי פ"ת - הפועל עכו 1:0

המחזור השישי של הליגה הלאומית יצא לדרך כשבשעה זו משוחקים לא פחות מחמישה משחקים במקביל. במוקד – מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל עכו. בנוסף, הפועל כפר שלם מהפסגה מתארחת אצל מ.ס קריית ים לקרב צמרת, הפועל רעננה פוגשת בביתה את הפועל רמת גן, עירוני מודיעין מתמודדת נגד מכבי יפו ומ.ס כפר קאסם יוצאת למשחק חוץ מול הפועל עפולה.

מכבי פתח תקווה – הפועל עכו 1:0

שתי הקבוצות נפגשות באצטדיון המושבה במטרה לנצח ולהתנער מהמצב הלחוץ בו הן נמצאות, לאחר ששתיהן סיימו את המשחק האחרון שלהן בליגה בתוצאה 2:2, כאשר המלאבסים שנמצאים במקום השישי בטבלה ספגו שער שוויון דרמטי בתוספת הזמן מול הפועל חדרה ואילו הצפוניים מהמקום ה-11, חוו אירוע דומה בדקות הסיום במשחק הבית מול מכבי יפו.

דקה 34, שער! הפועל עכו עלתה ראשונה על לוח התוצאות: מתפרצת אדירה של הקבוצה הצפונית, כשהשוער תומר ליטבינוב שלח קדימה בזריקה ארוכה את הקפטן רז טוויזר, שדהר, מסר לאוסמה חלאילה, והאחרון הוריד באמנות לשלו אובניש כדי שיכבוש את הראשון במשחק.

מ.ס קריית ים – הפועל כפר שלם 0:0

העולה החדשה לליגה הלאומית, שנמצאת במקום הרביעי בטבלה מארחת לקרב צמרת מרתק את הסינדרלה מהעונה הקודמת ומוליכת הליגה כעת, הפועל כפר שלם כששתי הקבוצות יכולות לסיים את המחזור הנוכחי בפסגה. ללא הורדת ארבע הנקודות, קריית ים הייתה מדורגת במקום הראשון כך שזה מפגש בין שתי הקבוצות שהשיגו עד כה הרי הרבה נקודות. הקבוצה מהצפון מגיעה להתמודדות לאחר שניצחה 0:2 את ראשון לציון במחזור הקודם, ואילו הפועל כפר שלם איבדה נקודות בביתה מול נוף הגליל עם 2:2.

הפועל רעננה – הפועל רמת גן 0:0

החבורה מהשרון מגיעה מהמקום ה-12 בטבלת הליגה ומארחת את האורדונים שממוקמים מעט לפניה, במקום התשיעי, לקרב מעניין בין שתי קבוצות שמגיעות בסיטואציה שונה מהמחזור הקודם, כשרעננה סיימה ב-1:1 במשחק החוץ בדרבי השרון מול כפר סבא ואילו רמת גן מגיעה לאחר שהביסה בביתה 1:4 את הפועל עפולה ושחררה מעט מהלחץ שהיה על כתפיה מפתיחת העונה.

עירוני מודיעין – מכבי יפו 1:0

הקבוצה הביתית מגיעה להתמודדות אחרי פתיחת עונה נפלאה כשהיא ממוקמת במקום החמישי, ורוצה לחזור למסלול הניצחונות לאחר שהפסידה במחזור הקודם 2:1 בהרצליה. מנגד, הבולגרים מגיעים למפגש מהמקום ה-14 בטבלה כשהם נמצאים במצב לא טוב בכלל, כשעד כה הם עדיין ללא ניצחון ליגה, מה שהוביל לזעזוע והשבתו של איציק ברוך אל הקווים, בתקווה שהמוכר והידוע יוביל לתוצאות חיוביות.

דקה 18, שער! מכבי יפו עלתה ליתרון: כדור עומק הגיע לאינוסנט קינגסלי, שחזה בשוער מודיעין יוצא מהשער, ובנגיעה אחת הקפיץ מעליו וסיים באמנות אל הרשת.

הפועל עפולה – מ.ס כפר קאסם 3:0

החבורה מבירת העמק מגיעה למשחקה הביתי מהמקום האחרון בטבלה, כשהיא עדיין ללא ניצחון ומחזיקה במאזן של תיקו אחד ועוד ארבעה הפסדים. עפולה מקווה להפתיע ולהשיג ניצחון ראשון העונה. מנגד, האורחת שעד כה עושה דברים טובים עם הגבלת החתמת השחקנים מעליה, באה להתמודדות מהמקום השביעי בטבלה לאחר שהפסידה במחזור הקודם 2:1 לבני יהודה.

דקה 20, שער! מ.ס כפר קאסם עלתה ל-0:1: במעין שידור חוזר לשער שנכבש לזכות מכבי יפו, אנאס דאבור ניצל יציאה רעה של שוער הפועל עפולה והקפיץ גם כן בצורה יפהפייה מעליו כדי לכבוש את הראשון.

דקה 28, כרטיס אדום להפועל עפולה: הבלם עלי גביס ניסה להשתלט על כדור גובה במרכז המגרש, שברח לו וכפר קאסם ניסתה לנצל זאת על מנת לצאת למתפרצת, אלא שהבלם הצעיר גלש לרגלי דאבור, הורחק והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים.

דקה 36, שער! כפר קאסם עם השני שלה: מור נעמן נגע בידו ברחבה ושלח את אנאס דאבור אל הנקודה הלבנה, משם החלוץ הוותיק לא התבלבל כששיגר טיל אדיר לרשת של סהר חסון, והכפיל את התוצאה.

דקה 41, שער! כפר קאסם חוגגת בחוץ: אנאס דאבור המשיך לככב, לחץ את שחקני ההגנה שנותרו בעפולה, חטף ומסר לכריסטיאן אגו, שבנגיעה שלח בעיטה שטוחה לפינה כדי לקבוע 0:3.