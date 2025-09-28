יום ראשון, 28.09.2025 שעה 16:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"המשחקים מול ב"ש והדרבי לא אומרים כלום"

פיני בלילי ב"שיחת היום": "גם אם הפועל ת"א תנצח את שני המשחקים האלו וגם אם תפסיד, צריך לסמן את המטרה של מקומות 3-4. חסר לי מנהיג כמו אבוקסיס"

|
רוי קורין ושחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
רוי קורין ושחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

הפועל ת”א לא הייתה יכולה לפנטז על פתיחת עונה טובה יותר. האדומים בראשות ליגת העל לפחות באופן זמני אחרי ה-0:1 על הפועל חיפה אתמול (שבת) והיא עדיין בלתי מנוצחת מתחילת הליגה, אבל עכשיו דרגת הקושי עולה עם משחקים מול הפועל ב”ש והדרבי הגדול מול מכבי ת”א. כוכב העבר של הפועל ת”א, פיני בלילי, דיבר על הקבוצה של אליניב ברדה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” וניסה להרגיע את ההתלהבות.

“כולם מתעסקים בשני המשחקים הבאים והם לא אומרים כלום - גם אם יפסידו את שניהם וגם אם ינצחו את שניהם”, אמר בלילי, “בשביל לבוא לדרבי מוכנים, הפועל תל אביב צריכה לבוא מוכנה לטרנר קודם כל.

חלוץ העבר הוסיף: “האמירה ורעשי הרקע ברחובות הם שהפועל ת”א צריכה לסיים במקומו 3-4. גם אם יפסידו וגם אם ינצחו את שני המשחקים הבאים הם צריכים לסמן את המטרה הזאת וללכת עליה עד הסוף. זה נראה טוב, אבל חסר להם עדיין את החיבור של הפועל ב”ש ומכבי ת”א. יש לשתי הקבוצות האלה יתרון של ניסיון וחיבור לעומת הפועל ת”א. בגלל זה אותי פחות מדאיגים שני המשחקים הבאים, כי המטרות צריכות להישאר זהות, לא משנה מה יהיו התוצאות.

פיני בלילי (אופיר מגדל)פיני בלילי (אופיר מגדל)

“חסר לי בהפועל תל אביב שחקנים כמו יוסי אבוקסיס או אסי דומב. סמלים, מנהיגים, קפטנים. אני רוצה שהפועל תל אביב תשמור על האווירה בחדר ההלבשה, שדברים יעופו באוויר. אני זוכר את התחושה כשחקן נגד מכבי תל אביב. צריך שחקנים משוגעים שידרבנו את האווירה”.

בלילי המשיך: “האם הפועל ת”א מסוגלת לתת פייט למכבי ת”א? אני רואה מי יושב בספסל של הפועל, ואני רואה את התקציבים ואת הסגל המוכשר, אבל עדיין חסר לי שם משהו. כמו שאמרתי, עוד אבוקסיס, עוד שביט אלימלך. עוד כאלה. מישהו אדום שיוביל את הקבוצה מבפנים מתוך חדר ההלבשה. שינהיג, שידרבן, שיטריף. סתיו טוריאל שחקן נהדר, אבל אני לא רואה את זה אצל. אסף צור שוער מצוין, אבל אין לי כל כך ידע בשוערות. שוער זה חצי קבוצה והוא עושה עבודה נהדרת”.

ברדה: צריכים לדעת להרוג משחקים

בלילי התייחס גם לאוהדים: “הקהל של הפועל תל אביב שווה גול במשחק וראינו את החמצת הפנדל של הפועל תל אביב. גם השוער עצר פנדל וגם כבשו בדקות המאוחרות, אלה סממנים של קבוצה שהולך לה. לקהל מגיע הרבה קרדיט”.

