"השפלה, הציוד נפגע ואנשים מאחורה צחקו"

מכבי נתניה השלימה מהפך דרמטי וניצחה 1:2 את הפועל ירושלים אמש (שבת). אורן בן חקון, צלם ONE שהיה במגרש, ספג מכה כאשר כוס נזרקה ופגעה בראשו על ידי אוהדי היהלומים. בראיון לתוכנית שיחת היום ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ הוא סיפר את שעבר עליו. מכבי נתניה, במחווה יפה מצידה, שלחה לאורן שי הביתה לאחר התקרית המצערת.

מה קרה אתמול?

”צילמתי את המשחק כמו שאני עושה כבר המון שנים ובדקה ה-72 קיבלתי כוס מים לראש מהפינה של אוהדי נתניה. קצת הסתחררתי וזה מבאס”.

מה עובר עליך באותו רגע?

”זה כאב, נרטבתי, הציוד נפגע. זו השפלה. אתה רואה אנשים מאחורה צוחקים וזה לא נעים. פספסתי את הגול של נתניה בגלל זה”.

מה האוהדים רצו ממך?

”אין לי מושג. אוהדי נתניה הם אוהדים טובים והם קבוצה מאוד סימפתית. אין לי מושג למה זה קרה”.

שחקני מכבי נתניה (אורן בן חקון)

בא המשקיף לראות את זה?

”בא המשקיף וראה את זה בלייב. הייתה שם מהומה ביציע עם אחד הסדרנים. המשקיף אמר לי שהוא ראה את זה קורה באותו הרגע”.

דיברו איתך?

”כן, גם ארז כלפון וגם הדובר של מכבי נתניה התנצל ודאג לשלומי. זה מבאס, אבל נעבור את זה”.

היית בשבעה באוקטובר חלק מצוות צילום שתיעד וזה לא נעים שאתה חוטף דבר כזה.

”נכון, נכון. זה לא נעים. עברנו דברים קשים יותר, ואני בסוף פה כדי לטווח בין הקהל למגרש, וזה מבאס. אולי עדיף למכור כוסות ללא מכסים”.

דווקא במגרשים אתה סופג את זה.

”נכון, זה באמת לא נעים. אני עושה את העבודה שלי ובא לעשות אותה באהבה כדי להנגיש את הכדורגל לאוהדים. חבל שזה קרה”.