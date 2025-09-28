"הצום? יש דברים קשים יותר, מתגברים על הכל"

אחרי ה-0:0 עם פאוק סלוניקי בפתיחת הליגה האירופית, מכבי ת”א חוזרת לליגה. הצהובים יתארחו ב-20:15 אצל בני סכנין עם מטרה לנצח ולחלוף על פני היריבה העירונית, הפועל ת”א, וגם על הפועל ב”ש (לפחות זמנית) בדרך למקום הראשון. אגדת הצהובים ופאנליסט פודקאסט ONE, אבי נמני, דיבר עליהם בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”, וגם על ההכנה למשחק מול דינמו זאגרב בצל יום כיפור, וה-2:5 של אתלטיקו על ריאל בדרבי של מדריד.

איך אתה רואה את החזרה מאירופה לליגה?

”כבר אחרי פאוק, לאזטיץ’ התחיל לדבר על סכנין. כולם עוד היו בתחושה טובה אחרי המשחק באירופה, והוא כבר שידר כמה המחזור הקרוב חשוב, וזה מאוד משמעותי כלפי השחקנים והמערכת. לא יהיה קל למכבי ת”א, יהיה לה קשה, אבל היא כן תנצח לדעתי. יום חמישי יש לה משחק חשוב נורא בזירה האירופית שהיא יכולה לצאת ממנו עם שלוש נקודות והיא יכולה לסיים עם ארבע משש בליגה האירופית וזה ייתן הרבה לקבוצה בהמשך”.

איך הצום ישפיע על המשחק?

”מתגברים על הכל. זו לא הכנה אופטימלית, אבל מתגברים. יש דברים קשים יותר, ועוברים אותם. גם את האתגר הזה הם יוכלו לעבור בהצלחה”.

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

אסאנטה עשוי להיות כשיר למשחק.

”לא הייתי נותן לו לשחק גם אם הוא כשיר. זאת פציעה מתעתעת”.

במעבר חד, בוא נדבר על הניצחון המרשים של אתלטיקו מדריד על ריאל בדרבי.

”זה משחק מכונן. במיוחד בשביל אתלטיקו. הוא משנה כיוון אחרי פתיחת עונה לא טובה ואם היא הייתה מפסידה זה היה מסיים לה את העונה. אתלטיקו התעלתה על עצמה ושיחקה נהדר מהרגע הראשון. גם כשהובילה, גם כשהייתה בפיגור, היא חשבה התקפה והייתה יוצאת מהכלל בכל הפרמטרים. חלק גדול מהשחקנים היו בכושר מעולה והיא הפתיעה בענק את ריאל מדריד”.

איך אתה מסביר את הסוויץ’ הזה?

”הרבה פצועים חזרו לעניינים, אתלטיקו הבינה שאם היא לא מנצחת היא יוצאת מהמרוץ. היא עשתה משחק אדיר, לקחה שלוש נקודות והבקיעה חמישייה לקבוצה אולי הכי לוהטת באירופה כרגע. אלונסו שפתח את העונה מופלא פתאום חוטף ביקורות על הכנה לקויה. אבל אני אתמקד באתלטיקו שהגיעה למשחק בצורה אדירה, מנטלית וטקטית, והיא עשתה משחק גדול שייתן לה המון להמשך”.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

אתלטיקו פותחת את הצמרת עם הניצחון הזה.

”פותחת את כל הליגה. ממחזור למחזור יש משחקים יותר ויותר טובים וזו הופכת להיות ליגה פשוט נהדרת. המשחק אתמול היה טופ עולמי. היה בו הכל מהכל. פעולות אישיות, קבוצתיות, טקטיקה, מה לא. נקווה לעוד משחקים מהסוג הזה”.