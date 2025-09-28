גילי לוסטיג יסיים את תפקידו בוועד האולימפי

מנכ"ל הוועד האולימפי יסיים את תפקידו בסוף השנה. גילי לוסטיג יסיים את תפקידו במהלך שנת 2026, כך שיו"ר הארגון יעל ארד תצטרך למנות לארגון מנכ"ל חדש מחליף בקרוב. לפי ההערכות, בקרוב תוקם ועדת איתור למציאת מחליפו.

גילי לוסטיג פורש מתפקידו אחרי למעלה מעשור. הוא הגיע לוועד האולימפי ב-2014 והוביל שלוש משלחות למשחקים האולימפיים, בריו 2016, בטוקיו 2020 ובפאריס 2024. בין היתר, התמודד עם היערכות לאירוע הספורט הגדול בעולם גם תחת מגפה עולמית וגם בזמן מלחמה תחת איומים רבים על המשלחת.

במשך שנים לוסטיג היה האיש המוביל והחזק בוועד האולימפי, וכמובן אחת מהדמויות המוערכות ביותר בספורט הישראלי. בגיל 68, לוסטיג יסיים את תפקידו והבא אחריו ייכנס לנעליים גדולות מאוד, משום שהיה אוטוריטה, איש ניהול מעולה, איש נעים הליכות וגם ידען גדול בספורט.

גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)

בקשתו של לוסטיג לפרוש מתפקידו הועברה ליעל ארד עוד לפני אולימפיאדת פאריס 2024 והוא הסכים להמתין עד שנה לאחריה. בקרוב יו"ר הוועד האולימפי צפויה להקים ועדת איתור למציאת מחליפו ולבחינת מועמדים שונים לניהול הארגון, כולל דמויות בכירות מהמשק הישראלי.

גם חשב הוועד האולימפי, שמוליק רוזנטל, הודיע כי הוא פורש מתפקידו אחרי כ-30 שנה. רוזנטל בן 60 והיה אחד מהאנשים שליוו את הספורט הישראלי שנים רבות ובמקצועיות, עוד מימי התאחדות הספורט שפורקה ומשם היה אחראי על הכספים בוועד האולימפי.