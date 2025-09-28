יום ראשון, 28.09.2025 שעה 13:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

איסט לדין על התנועה בדרבי, מנספורד על קללות

ההתאחדות קבעה שחלוץ הפועל חיפה יעמוד לדין על ההתרסה, מנכ"ל מכבי ת"א קילל את השופט הרביעי. גם ב"ש (גזענות) והפועל ת"א ובית"ר (התפרעויות) לדין

|
ג'בון איסט בין יילה בטאיי לסילבה קאני (עמרי שטיין)
ג'בון איסט בין יילה בטאיי לסילבה קאני (עמרי שטיין)

תובע ההתאחדות פרסם את רשימת כתבי האישום לקראת הדיונים המשמעתיים שייערכו ביום שלישי, 30.9.25, בשעה 16:00. שורה של מועדונים ואנשי כדורגל יידרשו לתת דין וחשבון על התנהלותם במשחקי הליגה האחרונים.

הפועל באר שבע תעמוד לדין פעמיים, פעם אחת בגין פגיעה שנגרמה על ידי אוהדיה במשחק מול הפועל ירושלים, ופעם נוספת בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות שנשמעו במשחק מול בני סכנין.

גם הדרבי החיפאי לא נותר מחוץ לדוחות: ג’בון איסט יעמוד לדין על התנהגות בלתי הולמת באותו משחק סוער. בנוסף, הפועל ירושלים עצמה תואשם בהתנהגות בלתי הולמת, כשאליה מצטרף גם בן מנספורד ממכבי תל אביב, שיועמד לדין בגין העלבת שופט המשחק.

עלי מוחמד בורח לגעלי מוחמד בורח לג'בון איסט (עמרי שטיין)

הרשימה נחתמת עם שני מועדונים נוספים, הפועל תל אביב תואשם בעקבות התפרעות אוהדים, פריצה לכר הדשא ועבירות על תקנוני ההתאחדות, ואילו בית"ר ירושלים תואשם גם היא בשל התנהגות אוהדיה שכללה התפרעות וחדירה לשדה המשחק.

העמדת איסט לדין

בדו”ח השופט צוין: “רועי שני, המנהל האדמיניסטרטיבי של מכבי חיפה, ציין כי לאחר הבקעת השער להפועל חיפה בדקה ה-38, ג’בון איסט חגג תוך כדי תנועה מגונה לכיוון יציע אוהדי מכבי חיפה”.

גג'בון איסט ושון גולדברג (עמרי שטיין)

העמדת ב”ש לדין

בדו”ח השופט צוין: “בדקה ה-31 נמסר לי על ידי השופט הרביעי כי קהל הפועל באר שבע שר ‘מוחמד מת’”. כמו כן, שירותי הגברים הושחתו בריסוס גרפיטי על הקירות והדבקת מדבקות על מראות השירותים”.

העמדת בית”ר והפועל ת”א לדין

בדו”ח השופט צוין כי הודלקו כ-50 אבוקות ביציע אוהדי הפועל ת”א, מתוכן אחת נזרקה לדשא וכ-50 אבוקות על ידי אוהדי בית”ר, מתון שתיים נזרקו לדשא. בדקה ה-12 נזרקה אבוקה למגרש על ידי קהל הפועל תל אביב. בדקה ה-15 עוד שני מצתים נזרקו למגרש על ידי קהל האדומים, ובדקה ה-16 עוד אבוקה. בדקה ה-18 נזרקה כוס משקה. לאחר מכן בדקה ה-26 הודלקו עוד 3 אבוקות ביציע אוהדי הפועל, שלא נזרקו לדשא, ובדקה ה-37 עוד אבוקה.

עוד צוין כי בדקה ה-78 ניסו כ-10 אוהדי בית”ר ירושלים לפרוץ למגרש לשם חגיגה, אך כוח האבטחה בלם אותם, למעט אוהד אחד שקפץ אל תוך המגרש. כמו כן, אחרי שריקת הסיום פרצו כ-50 אוהדים של הפועל ת”א כדי לחגוג ובמקביל עוד כ-50 אוהדי בית”ר ניסו לפרוץ כדי להתעמת עם אוהדי האדומים, ונבלמו.

העמדת בן מנספורד לדין

בדו”ח השופט צוין: “לאחר שצוות השיפוט ירד מכר הדשא, מנכ”ל מכבי ת”א בן מנספורד צעק לעבר השופט הרביעי ‘Fu**** referee red card’. משקיף המשחק נכח ליד השופט הרביעי בעת האירוע.

בן מנספורד בדיון (שחר גרוס)בן מנספורד בדיון (שחר גרוס)
