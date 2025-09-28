יום ראשון, 28.09.2025 שעה 20:37
יום ראשון, 28/09/2025, 19:30אצטדיון מונז'ואיקליגה ספרדית - מחזור 7
ריאל סוסיאדד
מחצית
1 1
שופט: הרננדס הרננדס
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
129-107אספניול6
119-87חטאפה7
1010-117סביליה8
108-77אתלטיק בילבאו9
97-96בטיס10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
75-56אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20
הרכבים וציונים
 
 
פרנקי דה יונג בפעולה (IMAGO)
פרנקי דה יונג בפעולה (IMAGO)

אחרי התבוסה של ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד בדרבי אתמול (שבת), לברצלונה יש הזדמנות לטפס למקום הראשון בטבלה, כשהיא מארחת באצטדיון המונז’ואיק בשעה זו את ריאל סוסיאדד, במסגרת המחזור השביעי בליגה הספרדית.

הקבוצה הקטלונית מגיעה למפגש עם חדשות טובות וכאלה שפחות. מצד אחד, האנזי פליק מעודד מחזרתו של לאמין ימאל לסגל, מצד שני, למצבת הפצועים של הקבוצה הצטרפו בימים האחרונים ראפיניה וז’ואן גארסיה, מה שמלמד אותנו שוויצ’ך שצ’סני יהיה זה שיפתח בין הקורות.

מצפון ספרד, הקבוצה מחבל הבסקים מגיעה אחרי שפתחה את העונה בצורה לא טובה בכלל, כשלרשותה רק חמש נקודות מ-18 אפשריות. הקבוצה של סרחיו פרנסיסקו אמנם ניצחה ביום רביעי האחרון את מיורקה, אך היא יודעת שהפעם מצפה לה משוכה קשה הרבה יותר.

במסגרת מפגשי העבר, הלבנים-כחולים ניצחו את הבלאוגרנה פעמיים בלבד בעשרת המשחקים האחרונים בין שתי הקבוצות, כשאלופת ספרד ניצחה את כל שאר המשחקים. בעונה שעברה, סוסיאדד גברה על בארסה באנואטה, אך חטפה תבוסה 4:0 במונז’ואיק, בו ייערך המשחק גם היום.

מחצית ראשונה
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
ז'ול קונדה בטירוף (IMAGO)ז'ול קונדה בטירוף (IMAGO)
  • '43
  • שער
  • שער! ברצלונה השוותה ל-1:1: ז'ול קונדה הגיע ראשון לכדור קרן שהוגבה מצד שמאל ונגח בעוצמה אל הרשת
  • '42
  • החמצה
  • רוני ברדג'י חדר מאגף ימין למרכז ושלח בעיטה טובה, אך אלכס רמירו הדף לקרן
  • '38
  • החמצה
  • ז'ול קונדה הוציא כדור רוחב, שפגע באנדר ברנצ'אה וכמעט נכנס אל הרשת הלא נכונה אך אלכס רמירו רשם הצלה אדירה
שחקני ריאל סוסיאדד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל סוסיאדד חוגגים (IMAGO)
  • '30
  • שער
  • שער! ריאל סוסיאדד עלתה ל-0:1: אנדר ברנצ'אה הוציא את הבאסקים למתפרצת והוציא כדור רוחב מעולה מצד שמאל לאלברו אודריוסולה, שגלש ודחק את הכדור פנימה
אנדראס כריסטנסן מול מיקל אויירסבל (La Liga)אנדראס כריסטנסן מול מיקל אויירסבל (La Liga)
  • '16
  • כרטיס צהוב
  • איגור סובלדייה ראה את הכרטיס הצהוב
  • '10
  • החמצה
  • מרקוס רשפורד קיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח בעיטה חזקה, אך אלכס רמירו היה במקום והדף
פדרי בפעולה (La Liga)פדרי בפעולה (La Liga)
  • '8
  • החמצה
  • גונסאלו גדש הגביה כדור חופשי טוב מצד ימין, מיקל אויירסאבל נגח, אך הכדור חלף מעט ליד הקורה השמאלית
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הרננדס הרננדס שרק לפתיחת ההתמודדות!
לאמין ימאל מראה את פרס השחקן הצעיר של השנה בו זכה (IMAGO)לאמין ימאל מציג את פרס השחקן הצעיר של השנה (IMAGO)
