שועה מתניע, יצחקי תמיד יכול לסמוך על מיכה

למרות יכולת לא מזהירה, בית״ר ירושלים ניצחה את בני ריינה 3:1. הקבוצה מהבירה שיחקה כדורגל אמיתי החל מהדקה ה-80 וזה מדאיג, אבל כמה חשוב שאת כל מה שצריך לתקן אפשר לעשות אחרי ניצחון.

ירדן שועה עם שער ובישול מתחיל להתניע את העונה שלו בליגת העל, דור מיכה זה השחקן שיצחקי תמיד יכול לסמוך עליו ואצילי זה אצילי, תמיד הוא יהיה במקום הנכון ובזמן הנכון כדי להציל את בית״ר.

קראבלי מגיב לביקורות נגדו במשחק טוב מאוד, האם זה גדרני שהיה חסר לקראבלי? זיו בן שימול יכול להיות פתרון כשעדי יונה לא בפוקוס, קאלו עם שער ראשון העונה האם זה הספתח של החלוץ הניגרי של בית״ר?

בית״ר לא מציגה כדורגל אטרקטיבי, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך, לאור הרעשים והדרמות סביב הקבוצה (דיון נרחב בנושא בפרק) בית״ר יוצאת מפתיחת עונה לא מלהיבה בנזק זעום עם 10 נקודות מתוך 15, 67% הצלחה.

וגם: למי הכי נוח ממצבה המקצועי של הקבוצה כרגע, השינויים הצפויים בהרכב הפותח בטדי בשבת הקרובה והיחסים בין האוהדים לקבוצה (בעלים, צוות מקצועי ושחקנים). האזנה נעימה.