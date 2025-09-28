יום שלישי, 30.09.2025 שעה 13:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

שועה מתניע, יצחקי תמיד יכול לסמוך על מיכה

האזינו לפודקאסט: עם כדורגל לא אטרקטיבי, בית"ר ניצחה את ריינה ב-50% יכולת, אבל חשוב שאת מה שצריך לתקן עושים אחרי ניצחונות. וגם: השינויים לשבת

|
ירדן שועה (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה (חג'אג' רחאל)

למרות יכולת לא מזהירה, בית״ר ירושלים ניצחה את בני ריינה 3:1. הקבוצה מהבירה שיחקה כדורגל אמיתי החל מהדקה ה-80 וזה מדאיג, אבל כמה חשוב שאת כל מה שצריך לתקן אפשר לעשות אחרי ניצחון. 

ירדן שועה עם שער ובישול מתחיל להתניע את העונה שלו בליגת העל, דור מיכה זה השחקן שיצחקי תמיד יכול לסמוך עליו ואצילי זה אצילי, תמיד הוא יהיה במקום הנכון ובזמן הנכון כדי להציל את בית״ר. 

קראבלי מגיב לביקורות נגדו במשחק טוב מאוד, האם זה גדרני שהיה חסר לקראבלי? זיו בן שימול יכול להיות פתרון כשעדי יונה לא בפוקוס, קאלו עם שער ראשון העונה האם זה הספתח של החלוץ הניגרי של בית״ר? 

בית״ר לא מציגה כדורגל אטרקטיבי, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך, לאור הרעשים והדרמות סביב הקבוצה (דיון נרחב בנושא בפרק) בית״ר יוצאת מפתיחת עונה לא מלהיבה בנזק זעום עם 10 נקודות מתוך 15, 67% הצלחה. 

וגם: למי הכי נוח ממצבה המקצועי של הקבוצה כרגע, השינויים הצפויים בהרכב הפותח בטדי בשבת הקרובה והיחסים בין האוהדים לקבוצה (בעלים, צוות מקצועי ושחקנים). האזנה נעימה.

