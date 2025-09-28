"אליפות? עוד מוקדם, באירופה מכירים את חיפה"

אחרי ה-1:1 המאכזב בדרבי, מכבי חיפה תארח מחר (שני) ב-20:30 את הפועל באר שבע בסמי עופר למשחק חשוב במיוחד. הירוקים לא רוצים להתרחק יותר מדי מהצמרת, והבוקר יילה בטאיי והמאמן דייגו פלורס דיברו במסיבת עיתונאים, אשר הועברה בשידור חי כאן באתר. נציין כי הכרטיסים לאוהדי מכבי חיפה אזלו וכ-300 כרטיסים מתוך 2,800 נותרו לב"ש, כשהצפי הוא לאצטדיון מלא ב-29 אלף אוהדים.

יילה בטאיי אמר: “המשחק האחרון לא היה טוב, אבל בכדורגל בכל שבוע יש לך הזדמנות חדשה. זה מוקדם מדי לדבר על מי תזכה באליפות, יש לנו קבוצה חדשה ואנחנו משתפרים בכל יום. אנחנו מוכנים למשחק, נפתח ב-100% ונראה מה תהיה התוצאה".

בטאיי סיפר גם על ההתאקלמות שלו בישראל: “למה החלטתי להגיע? זה היה די קל – אני מכיר את סק, אני מכיר את ליאור (רפאלוב), הוא הסביר לי הכל על המועדון. זה היה ברור מבחינתי שאגיע לכאן, כולם פה כמו משפחה, כולם עוזרים אחד לשני, קל להתאקלם ככה.

יילה בטאיי (עמרי שטיין)

“האם ליאור הציב לי מטרות של תארים? לא, אבל זו מכבי חיפה, כולם באירופה מכירים את המועדון. זו קבוצה גדולה וקבוצות גדולות צריכות לזכות באליפויות ובגביעים. ליאור אמר לי: ‘זה פרויקט נחמד, הוא מתפתח וזה ייקח קצת זמן

על הפועל ב"ש אמר בטאיי: “זה משחק גדול, יהיה משחק קשה, אבל לפעמים קל יותר לשחק במשחקים גדולים. אנחנו יודעים שהם ילחצו גבוה ויילחמו 90 דקות, ננסה למצוא פיתרונות ויש לנו סיכוי גדול לנצח".

בטאיי הוסיף: “איך זה לשחק בסמי עופר? קצת חם, אבל זה בסדר, האווירה משוגעת. שיחקתי מול 10,000 צופים וזה טוב לשחק פה".

פלורס: “יודע שאפשר לנצח”

“אחרי שאתה לא מוציא תוצאה טובה, הכי חשוב להישאר ביחד", אמר פלורס, "צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים, לנתח את המשחק ולראות מה עשית בצורה טובה. זו העבודה שלי, אנחנו צריכים לעבוד".

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

על היריבה אמר המאמן: “ב"ש קבוצה טובה, אגרסיבית, היא נלחמת 90 דקות. נצטרך להילחם יותר מהם. אנחנו משתפרים, גם אם יש לנו עליות וירידות. אני יודע שאפשר לנצח אותם, אבל נצטרך להיות ב-100%. נצטרך להיות במיטבנו כדי לשמח את כולם ובמיוחד את האוהדים שלנו".

פלורס נשאל אם פיטר אגבה יפתח ואמר: “לא אמרתי את ההרכב לשחקנים ואני רוצה לשמור את זה לאחרי האימון. כולם מתחרים, אתם תראו מי ישחק. אני בוחר 11 שחקנים, אבל זה לא אומר שהאחרים לא משמעותיים. זה מה שחיובי בסגל הזה, כולם מתחרים. כולם עובדים ובטווח הבינוני נעשה צעד קדימה. עלי מוחמד? לא אקח איתו סיכון".

פלורס הוסיף: “אם ננצח במשחק הבא אולי יתחילו לדבר גם עלינו. לחץ? אנחנו צריכים להתרכז במשחק, לא לחשוב מה יהיה בהמשך. צריך להתעסק כל הזמן במשחק הקרוב ביותר ובסוף העונה ננתח.