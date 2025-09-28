יום ראשון, 28.09.2025 שעה 13:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"אליפות? עוד מוקדם, באירופה מכירים את חיפה"

בטאיי דיבר לפני ב"ש מחר ב-20:30: "היה לי קל להגיע. רפאלוב אמר לי שזה פרויקט בהתפתחות ולא הציב תארים כמטרות". פלורס: "לא אקח סיכון עם מוחמד"

|
דייגו פלורס ויילה בטאיי (עמרי שטיין)
דייגו פלורס ויילה בטאיי (עמרי שטיין)

אחרי ה-1:1 המאכזב בדרבי, מכבי חיפה תארח מחר (שני) ב-20:30 את הפועל באר שבע בסמי עופר למשחק חשוב במיוחד. הירוקים לא רוצים להתרחק יותר מדי מהצמרת, והבוקר יילה בטאיי והמאמן דייגו פלורס דיברו במסיבת עיתונאים, אשר הועברה בשידור חי כאן באתר. נציין כי הכרטיסים לאוהדי מכבי חיפה אזלו וכ-300 כרטיסים מתוך 2,800 נותרו לב"ש, כשהצפי הוא לאצטדיון מלא ב-29 אלף אוהדים.

יילה בטאיי אמר: “המשחק האחרון לא היה טוב, אבל בכדורגל בכל שבוע יש לך הזדמנות חדשה. זה מוקדם מדי לדבר על מי תזכה באליפות, יש לנו קבוצה חדשה ואנחנו משתפרים בכל יום. אנחנו מוכנים למשחק, נפתח ב-100% ונראה מה תהיה התוצאה".

בטאיי סיפר גם על ההתאקלמות שלו בישראל: “למה החלטתי להגיע? זה היה די קל – אני מכיר את סק, אני מכיר את ליאור (רפאלוב), הוא הסביר לי הכל על המועדון. זה היה ברור מבחינתי שאגיע לכאן, כולם פה כמו משפחה, כולם עוזרים אחד לשני, קל להתאקלם ככה.

יילה בטאיי (עמרי שטיין)יילה בטאיי (עמרי שטיין)

“האם ליאור הציב לי מטרות של תארים? לא, אבל זו מכבי חיפה, כולם באירופה מכירים את המועדון. זו קבוצה גדולה וקבוצות גדולות צריכות לזכות באליפויות ובגביעים. ליאור אמר לי: ‘זה פרויקט נחמד, הוא מתפתח וזה ייקח קצת זמן

על הפועל ב"ש אמר בטאיי: “זה משחק גדול, יהיה משחק קשה, אבל לפעמים קל יותר לשחק במשחקים גדולים. אנחנו יודעים שהם ילחצו גבוה ויילחמו 90 דקות, ננסה למצוא פיתרונות ויש לנו סיכוי גדול לנצח".

בטאיי הוסיף: “איך זה לשחק בסמי עופר? קצת חם, אבל זה בסדר, האווירה משוגעת. שיחקתי מול 10,000 צופים וזה טוב לשחק פה".

פלורס: “יודע שאפשר לנצח”

“אחרי שאתה לא מוציא תוצאה טובה, הכי חשוב להישאר ביחד", אמר פלורס, "צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים, לנתח את המשחק ולראות מה עשית בצורה טובה. זו העבודה שלי, אנחנו צריכים לעבוד".

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

על היריבה אמר המאמן: “ב"ש קבוצה טובה, אגרסיבית, היא נלחמת 90 דקות. נצטרך להילחם יותר מהם. אנחנו משתפרים, גם אם יש לנו עליות וירידות. אני יודע שאפשר לנצח אותם, אבל נצטרך להיות ב-100%. נצטרך להיות במיטבנו כדי לשמח את כולם ובמיוחד את האוהדים שלנו".

פלורס נשאל אם פיטר אגבה יפתח ואמר: “לא אמרתי את ההרכב לשחקנים ואני רוצה לשמור את זה לאחרי האימון. כולם מתחרים, אתם תראו מי ישחק. אני בוחר 11 שחקנים, אבל זה לא אומר שהאחרים לא משמעותיים. זה מה שחיובי בסגל הזה, כולם מתחרים. כולם עובדים ובטווח הבינוני נעשה צעד קדימה. עלי מוחמד? לא אקח איתו סיכון".

פלורס הוסיף: “אם ננצח במשחק הבא אולי יתחילו לדבר גם עלינו. לחץ? אנחנו צריכים להתרכז במשחק, לא לחשוב מה יהיה בהמשך. צריך להתעסק כל הזמן במשחק הקרוב ביותר ובסוף העונה ננתח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */