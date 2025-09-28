אחרי מספר משחקים בהם הקבוצה הציגה יכולת טובה, אך יצאה בעיקר עם המחמאות, עירוני ק”ש הגיעה אמש למשחק הביתי מול מ.ס אשדוד בידיעה שהיא חייבת ניצחון, אך למרות יתרון מהיר, היא ספגה מהפך, נוצחה 2:1 ע”י מ.ס אשדוד ונמצאת עם ארבע נקודות מתוך 15 אפשריות בלבד לאחר חמישה מחזורים.

“זה היה המשחק הכי פחות טוב שלנו העונה עד עכשיו”, הודו בקרייה, כאשר במועדון רצו לקחת נקודות בשני המשחקים הקרובים מול אשדוד והפועל חיפה, בעיקר בשל העובדה שלאחר פגרת הנבחרת, מצפים להם מפגשים מול הפועל באר שבע ומכבי תל אביב.

מהעבר השני, במועדון הזכירו שגם בתחילת העונה שעברה, קצב צבירת הנקודות היה פחות טוב, אך אז יצאה הקבוצה לריצה מרשימה: “המשחק אתמול היה סופר חשוב, אבל עכשיו המשחק מול הפועל חיפה במחזור הבא הופך למשחק סופר קריטי בו אנחנו חייבים לקחת שלוש נקודות”.

שי ברדה (ראובן שוורץ)

היום יזכו השחקנים ליום חופש, כאשר מחר הם יחזרו להתאמן ואז יוכלו לראות במועדון אם אנתוני לימבומבה ובילאל שאהין חוזרים לאימונים. בשל הסגל הקצר יחסית, במועדון חייבים את השניים, אך בעוד שאהין עשוי לחזור, קיים ספק לגבי הבלגי.

“אני סובל מכאבים. אני רוצה לחזור”, אמר לימבומבה לאנשי המועדון. עדיין לא ברור אם הקשר יחזור למשחק מול הפועל חיפה וקיים סיכוי שהוא ישוב לשחק רק לאחר פגרת הנבחרת.