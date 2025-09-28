יום שלישי, 30.09.2025 שעה 09:42
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"זה היה המשחק הכי פחות טוב שלנו העונה"

אכזבה בק"ש אחרי ההפסד לאשדוד והפתיחה הלא טובה: "המשחק מול הפועל חיפה סופר קריטי". לימבומבה: "סובל מכאבים, רוצה לחזור". וגם: הסיבה לאופטימיות

|
שחקני עירוני קריית שמונה מאוכזבים בסיום (ראובן שוורץ)
שחקני עירוני קריית שמונה מאוכזבים בסיום (ראובן שוורץ)

אחרי מספר משחקים בהם הקבוצה הציגה יכולת טובה, אך יצאה בעיקר עם המחמאות, עירוני ק”ש הגיעה אמש למשחק הביתי מול מ.ס אשדוד בידיעה שהיא חייבת ניצחון, אך למרות יתרון מהיר, היא ספגה מהפך, נוצחה 2:1 ע”י מ.ס אשדוד ונמצאת עם ארבע נקודות מתוך 15 אפשריות בלבד לאחר חמישה מחזורים.

“זה היה המשחק הכי פחות טוב שלנו העונה עד עכשיו”, הודו בקרייה, כאשר במועדון רצו לקחת נקודות בשני המשחקים הקרובים מול אשדוד והפועל חיפה, בעיקר בשל העובדה שלאחר פגרת הנבחרת, מצפים להם מפגשים מול הפועל באר שבע ומכבי תל אביב.

מהעבר השני, במועדון הזכירו שגם בתחילת העונה שעברה, קצב צבירת הנקודות היה פחות טוב, אך אז יצאה הקבוצה לריצה מרשימה: “המשחק אתמול היה סופר חשוב, אבל עכשיו המשחק מול הפועל חיפה במחזור הבא הופך למשחק סופר קריטי בו אנחנו חייבים לקחת שלוש נקודות”.

שי ברדה (ראובן שוורץ)שי ברדה (ראובן שוורץ)

היום יזכו השחקנים ליום חופש, כאשר מחר הם יחזרו להתאמן ואז יוכלו לראות במועדון אם אנתוני לימבומבה ובילאל שאהין חוזרים לאימונים. בשל הסגל הקצר יחסית, במועדון חייבים את השניים, אך בעוד שאהין עשוי לחזור, קיים ספק לגבי הבלגי.

“אני סובל מכאבים. אני רוצה לחזור”, אמר לימבומבה לאנשי המועדון. עדיין לא ברור אם הקשר יחזור למשחק מול הפועל חיפה וקיים סיכוי שהוא ישוב לשחק רק לאחר פגרת הנבחרת.

אנתוני לימבומבה מול גאנתוני לימבומבה מול ג'וסלין טאבי (רועי כפיר)
