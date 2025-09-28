יום שלישי, 30.09.2025 שעה 09:41
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"לא היינו שם מהרגע הראשון, לא הגענו למשחק"

הפועל פ"ת ירדה לקרקע: "טבריה באה יותר מוכנה". רוזן פונה למיון וסובל מנקע בכף הרגל, כץ: "אני לא חושב שבאנו זחוחים, צריכים להתמודד עם ציפיות"

שחקני הפועל פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני הפועל פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)

אחרי התבוסה המהדהדת שהנחילה למכבי בני ריינה בשבוע שעבר, הפועל פ"ת קיבלה אמש (שבת) שיעור גדול מעירוני טבריה לגבי העובדה שכל משחק בליגת העל שונה מקודמו. המאמן עומר פרץ הזהיר לאורך כל השבוע מהקושי של המשחק מול הקבוצה שהובסה במחזורים האחרונים, אך הדבר לא עזר.

פ"ת נראתה פחות טוב, בעיקר ברמת האנרגיות וירדה מנוצחת 2:0, כשזה היה אחד המשחקים הפחות טובים של המלאבסים מפתיחת העונה. "פשוט לא היינו שם מהרגע הראשון, לא הגענו למשחק. טבריה הגיעה יותר מוכנה", הודו במועדון.

החלק הקדמי של פ"ת, שקיבל כ"כ הרבה מחמאות, לא הופיע: קליי הוחלף במחצית, צ’יפיוקה סונגה לא בלט כשנכנס כמחליף וג'וסלין טאבי, מי שסומן כשחקן המרכזי בהתקפה, רשם את הערב הכי פחות טוב שלו העונה. אולי אלו המחמאות, אולי זה חוסר היציבות של שחקן צעיר, אך בכל אופן, נראה שהדברים פחות הלכו לו.

ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)

"הוא צריך לדעת לקבל החלטות יותר טובות", אמרו במועדון, “מדברים עליו הרבה ובצדק, אבל גם אנחנו סופגים דברים שבשנים הבאות קבוצות אחרות יהנו מזה. אנחנו לא יכולים להתלונן, אנחנו מלמדים אותו ונמשיך ללמד אותו. אלו דברים שבאים עם הניסיון ועם הגיל, הוא יתבגר במשך הזמן".

במועדון לא הבינו את ההרחקה של ג'יימס אדניי, שכן המהלך החל בנבדל בהתקפה של עירוני טבריה, אך הסימון היה להמשיך לשחק. שחר רוזן שנפצע במחצית הראשונה, נשלח לצילום בו נשלל שבר ברגל, אך אובחן נקע. הוא ישוב לפעילות בהדרגה בתקופה הקרובה.

"זה מאכזב ומתסכל, אני לא חושב שבאנו זחוחים, אנחנו פשוט צריכים להבין שלא בכל משחק נצליח להציג את הכדורגל שאנחנו מציגים וזה לא נכון לצפות מאיתנו את זה”, סיכם השוער עומר כץ, “צריך לתת את הקרדיט לטבריה שהתכוננה אלינו בצורה מצוינת וביטלה אותנו בחלקים רבים. זה מסוג המשחקים שאפשר גם לא לשחק את הכדורגל שלנו, לשחק כדורים ארוכים ולשמור על השער. לצערי לא עשינו את זה וככה נגמר המשחק.

שחקני הפועל פ"ת וטבריה (שחר גרוס)שחקני הפועל פ"ת וטבריה (שחר גרוס)

"אנחנו שחקנים מקצוענים שצריכים להתמודד עם זה ושמחים שיש ציפיות. אנחנו רוצים שיהיו עוד יותר ציפיות והיינו צריכים להוכיח שאנחנו עשויים מהחומר הזה ולבוא ולנצח. כמו שאנחנו רואים, כל משחק הוא לגופו. בית"ר בטדי יהיה משחק לא פחות קשה, אבל נצטרך לבוא ולהביא את התוצאה".

תגובות מהמשחק בין הפועל פ"ת לטבריה

על המסקנות אמר כץ: "כן ידענו בכרטיס האדום שספגנו לא להתפרק ולא ראינו איזשהי שליטה מטורפת של טבריה. כן הצלחנו לחזור למשחק ושהם יקבלו אדום. אז זאת הנקודה שניקח, אבל יש גם נקודות לשיפור שניקח. חשוב ללמוד מהמשחק הזה כי יש הרבה מה ללמוד".

