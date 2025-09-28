מסי ואינטר מיאמי נבלמו עם 1:1 אצל טורונטו

הביקור של ליאו מסי בטורונטו הפך את העיר כולה לחגיגה אדירה. סביב אצטדיון BMO נצבעו הרחובות בחולצות עם המספר 10 המיתולוגי, של נבחרת ארגנטינה, ברצלונה, פאריס סן ז'רמן ואינטר מיאמי. אלפי אוהדים שילמו בין 250 ל־350 דולר כדי לראות מקרוב את הכוכב הארגנטינאי, שהפעם לא הצליח להכריע את המשחק, אך שוב היה במרכז תשומת הלב.

על כר הדשא נפתח המשחק בשליטה ברורה של אינטר מיאמי. בכל נגיעה של מסי התפרצו קריאות מהיציעים, כשאפילו אוהדי טורונטו מצאו עצמם שרים "מסי, מסי". כבר בדקה ה־11 עצר שון ג'ונסון את הניסיון הראשון של בלתסר רודריגס, ובדקה ה־29 הדף בעיטת חופשית של מסי. השוער המקומי המשיך ללהט, וכשבדקה ה־44 עצר שוב את מסי ממצב קורץ, נראה היה שזו הולכת להיות תצוגת שוערות בלתי נשכחת.

למרות הכל, אינטר מיאמי מצאה את הרגע שלה רגע לפני ההפסקה. ג'ורדי אלבה פרץ באגף שמאל והרים כדור מדויק, ותדאו אלנדה התרומם מעל קוסי תומפסון ונגח פנימה, 0:1 לאורחים ממש בדקה ה־45.

החצי השני הביא איתו את הקאמבק של המקומיים. בדקה ה־60, אחרי ערבוביה ברחבה וחוסר הצלחה של ההגנה בפינוי, ג'ורדיה מיחאילוביץ' דחק מקרוב את אחד השערים הקלים בקריירה שלו וקבע שוויון, 1:1, להנאת הקהל המקומי שלא הפסיק להריע.

אינטר מיאמי המשיכה לנסות, מסי בעט ממרחק בדקה ה־76, אך שוב נעצר אצל ג'ונסון, שהפך לגיבור של טורונטו. גם לואיס סוארס, שספג כרטיס צהוב על דחיפה מיותרת, לא הצליח לשנות את המומנטום. בשלב מסוים תועד הפרעוש ממש זועם על חברו סוארס כשלא החזיר לו מסירה, דבר נדיר בין השניים.

מסי זועם על סוארס (צילום מסך)

עבור הקבוצה של חאבייר מסצ'ראנו, זה היה פספוס משמעותי. אחרי שלושה ניצחונות רצופים על סיאטל, די.סי יונייטד וניו יורק סיטי, נעצר הרצף מול טורונטו והסתיים רק בנקודה אחת. אינטר מיאמי נותרה עם 56 נקודות במקום השלישי במזרח, אך איבדה הזדמנות יקרה להבטיח יתרון במאבק על סיום העונה הסדירה בצמרת.

בסיום, המסר היה ברור: גם עם מסי ואלבה, ועם תצוגות התקפה מרהיבות לפרקים, אינטר מיאמי לא יכולה להרשות לעצמה חולשה בהגנה. טורונטו ניצלה זאת עד תום, והקהל, שכלל לא מעט אוהדים בחולצות ורודות עם השם מסי, יצא מרוצה לפחות כמו האורחים.