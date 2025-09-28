בכורה חלומית ב-MLS: שער ובישול לתורג'מן

כשחתם בניו אינגלנד רבולושן ויצא לראשונה בקריירה לשחק מחוץ לישראל, דור תורג’מן בוודאי חלם על הופעות גדולות, אך ספק אם החלוץ הישראלי הצעיר חלם על הופעת בכורה כל כך מוצלחת כפי שסיפק הלילה (בין שבת לראשון). קבוצתו אירחה את אטלנטה יונייטד למפגש בין שתי קבוצות שכבר לא יעפילו לפלייאוף העונה, ותורג’מן עלה מהספסל להופעת הבכורה שלו עם המספר 11 על הגב בדקה ה-55.

17 דקות בלבד על המגרש הספיקו לחלוץ שהגיע ממכבי תל אביב, שבדקה ה-72 קיבל כדור ברחבה מקרלס חיל, אקס ולנסיה ואסטון וילה, זרק את השומר שלו, העביר את הכדור מרגל ימין לרגל שמאל ושלח בעיטה אדירה אל הפינה הרחוקה של הרשת.

שלוש דקות בלבד לאחר מכן, תורג’מן הוסיף גם בישול. שוער ניו אינגלנד ונבחרת ארצות הברית, מאט טרנר, קלט טוב כדור קרן של היריבה והוציא במהרה את הכדור לישראלי, שדהר קדימה עם המהירות המסחררת שלו מהרחבה של קבוצתו עד לרחבה של אטלנטה והעביר כדור רוחב לרכש שהגיע העונה מאינטר מיאמי, לאונרדו קמפאנה, ששלח בעיטה טובה פנימה וקבע את תוצאת המשחק.

דור תורג'מן (IMAGO)

נציגנו הנוסף בניו אינגלנד רבולושן, עיליי פיינגולד, פצוע ולא נכלל בסגל למשחק. בהתחשב בכך שהקבוצה כבר לא תהיה בפלייאוף העונה, לאוהדיה נותרו רק עוד שני משחקים ליהנות מהרכש החדש והנוצץ שהגיע ממכבי תל אביב, בין שבת לראשון במשחק חוץ מול אינטר מיאמי וליאו מסי וב-19.10 במשחק בית מול שיקגו פייר.

בתוך כך, עידן טוקלומטי, שקבוצתו שארלוט כן צפויה להיות בפלייאוף, עלה בהרכב שלה בהפסד הביתי 4:1 למונטריאל והוחלף בדקה ה-87. ליאל עבדה עלה מהספסל בדקה ה-66. תאי בריבו לא שותף עקב צבירת כרטיסים צהובים ב-0:6 הענק של המוליכה פילדלפיה על DC יונייטד.