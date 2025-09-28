יום רביעי, 01.10.2025 שעה 01:05
 מזרח 
6333-5632פילדלפיה יוניון1
5940-4832סינסינטי2
5641-4932ניו יורק סיטי3
5647-6530אינטר מיאמי4
5346-5232שארלוט5
5339-5532נאשוויל6
5244-5931אורלנדו סיטי7
5049-5132קולומבוס קרו8
4853-5931שיקאגו פייר9
4343-4732ניו יורק רד בולס10
3545-4132ניו אינגלנד רבולושן11
2838-3131טורונטו12
2756-3332מונטריאול13
2757-3731אטלנטה יונייטד14
2564-2932די.סי. יונייטד15
 מערב 
5739-5632סן דייגו אפ.סי1
5734-5931ונקובר ווייטקאפס2
5537-5232מינסוטה יונייטד3
5337-6030FC לוס אנג'לס4
4647-5431סיאטל סאונדרס5
4440-3431אוסטין6
4443-4132פורטלנד טימברס7
4053-4232קולורדו ראפידס8
3858-5732סן חוזה ארת'קווייקס9
3851-4731דאלאס10
3746-3531ריאל סולט לייק11
3652-4132יוסטון דינמו12
2855-3932סנט לואיס סיטי13
2767-4632קנזס סיטי14
2462-4131לוס אנג'לס גלאקסי15

בכורה חלומית ב-MLS: שער ובישול לתורג'מן

אדיר: החלוץ שהגיע ממכבי עלה מהספסל של ניו אינגלנד בדקה ה-55, כבש שער מרהיב והוסיף בישול ענק בדרך ל-0:2 על אטלנטה. המשחק הבא - מול מסי במיאמי

|
דור תורג'מן (IMAGO)
דור תורג'מן (IMAGO)

כשחתם בניו אינגלנד רבולושן ויצא לראשונה בקריירה לשחק מחוץ לישראל, דור תורג’מן בוודאי חלם על הופעות גדולות, אך ספק אם החלוץ הישראלי הצעיר חלם על הופעת בכורה כל כך מוצלחת כפי שסיפק הלילה (בין שבת לראשון). קבוצתו אירחה את אטלנטה יונייטד למפגש בין שתי קבוצות שכבר לא יעפילו לפלייאוף העונה, ותורג’מן עלה מהספסל להופעת הבכורה שלו עם המספר 11 על הגב בדקה ה-55. 

17 דקות בלבד על המגרש הספיקו לחלוץ שהגיע ממכבי תל אביב, שבדקה ה-72 קיבל כדור ברחבה מקרלס חיל, אקס ולנסיה ואסטון וילה, זרק את השומר שלו, העביר את הכדור מרגל ימין לרגל שמאל ושלח בעיטה אדירה אל הפינה הרחוקה של הרשת.

שלוש דקות בלבד לאחר מכן, תורג’מן הוסיף גם בישול. שוער ניו אינגלנד ונבחרת ארצות הברית, מאט טרנר, קלט טוב כדור קרן של היריבה והוציא במהרה את הכדור לישראלי, שדהר קדימה עם המהירות המסחררת שלו מהרחבה של קבוצתו עד לרחבה של אטלנטה והעביר כדור רוחב לרכש שהגיע העונה מאינטר מיאמי, לאונרדו קמפאנה, ששלח בעיטה טובה פנימה וקבע את תוצאת המשחק.

דור תורגדור תורג'מן (IMAGO)

נציגנו הנוסף בניו אינגלנד רבולושן, עיליי פיינגולד, פצוע ולא נכלל בסגל למשחק. בהתחשב בכך שהקבוצה כבר לא תהיה בפלייאוף העונה, לאוהדיה נותרו רק עוד שני משחקים ליהנות מהרכש החדש והנוצץ שהגיע ממכבי תל אביב, בין שבת לראשון במשחק חוץ מול אינטר מיאמי וליאו מסי וב-19.10 במשחק בית מול שיקגו פייר.

בתוך כך, עידן טוקלומטי, שקבוצתו שארלוט כן צפויה להיות בפלייאוף, עלה בהרכב שלה בהפסד הביתי 4:1 למונטריאל והוחלף בדקה ה-87. ליאל עבדה עלה מהספסל בדקה ה-66. תאי בריבו לא שותף עקב צבירת כרטיסים צהובים ב-0:6 הענק של המוליכה פילדלפיה על DC יונייטד.

עידן טוקלומטי (רויטרס)עידן טוקלומטי (רויטרס)
