יום שני, 29.09.2025 שעה 17:55
שונות  >> ONE Podcasts

הפועל ת"א של אליניב ברדה יכולה לנצח בטרנר

פודקאסט האדומים מסכם 0:1 על הפועל חיפה ומתכונן להפועל ב"ש: הכניסה של קורין, מי הכי הפתיע בניצחון, האופי שמתחדד, סילבה, לויזו וצור. האזינו

|
עומרי אלטמן ורוי קורין מאושרים (רדאד ג'בארה)
עומרי אלטמן ורוי קורין מאושרים (רדאד ג'בארה)

אחרי שני ניצחונות גדולים על בית"ר ירושלים ומ.ס אשדוד, הפועל תל אביב חזרה לבלומפילד במטרה אחת להשיג ניצחון שלישי ברציפות ולמצב את עצמה שוב בצמרת של הכדורגל הישראלי – והיא עשתה זאת בהצלחה.

האדומים גברו אתמול 0:1 על הפועל חיפה משער דרמטי של רוי קורין המחליף, וזה סידר לאליניב ברדה ולקבוצה שלו את המקום הראשון בליגת העל לפחות זמנית. במחזור הקרוב מחכה משחק מסקרן עם שחזור חצי גמר גביע הטוטו נגד הפועל באר שבע בטרנר.

איציק כלפי ועמית לוינטל בפרק נוסף של פודקאסט הפועל ת"א בערוץ הפודקאסטים של ONE, מסכמים עוד ניצחון אדום שנותן את המקום הראשון ונותן גם הרבה סיבות לאופטימיות וציפייה לקראת ההמשך. המצטיינים של המשחק, מי הכי הפתיע את לוינטל, הכניסה של רוי קורין למשחק וכמה ברדה היה אחראי לזה?

וגם: האופי שהפועל ת”א מחדדת ממשחק למשחק כרגע יכול לשים אותה גבוה בטבלה גם בעתיד, היכולת של שאנדה סילבה בינתיים מעלה סימני שאלה, החשיבות של אסף צור, הבכורה של לויזו וההכנות לקראת היריבה מבירת הנגב. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */