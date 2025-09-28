ויטיניה וקבראצחליה הוחלפו ומדאיגים את פ.ס.ז'

פאריס סן ז’רמן רשמה אמש (שבת) ניצחון 0:2 על אוקזר בליגה הצרפתית, אך רגע לפני המפגש הקריטי מול ברצלונה בליגת האלופות, לואיס אנריקה קיבל חדשות רעות במיוחד, מכת פציעות שממשיכה להכות בקבוצתו.

הקבוצה מעיר האורות כבר נאלצה להסתדר ללא אוסמן דמבלה, דזירה דואה, ז’ואאו נבש, מרקיניוס ופביאן רואיס, וכעת נוסף חשש כבד גם לגבי שני שחקני מפתח, ויטיניה וחביצ'ה קבראצחליה. הפורטוגלי, שנחשב לאחד מעמודי התווך במערך של המאמן הספרדי, נאלץ לנטוש את המגרש בדקה ה־34 כשהוא נראה פצוע, כשאשרף חכימי נכנס במקומו.

הצרות לא הסתיימו שם. שלוש דקות בתוך המחצית השנייה היה זה הכוכב הגיאורגי שחש כאבים בירך, סימן מיד שצריך חילוף ופינה את מקומו לברקולה, שגם הוא מתמודד לאחרונה עם בעיות פיזיות. אם יתברר כי מדובר בפציעות של ממש, שני השחקנים יצטרפו לרשימה הארוכה של נעדרים רגע לפני הקרב מול בארסה.

חביצ'ה קבראצחליה (IMAGO)

עיתוי הפציעות רק מוסיף עננה סביב הסגל של לואיס אנריקה. בעוד ברצלונה מתמודדת עם חיסורים משמעותיים בעצמה, לאחר הפציעות של ראפיניה וז’ואן גארסיה, נראה שגם בצד הצרפתי המאבק על כשירות השחקנים הופך לחלק בלתי נפרד מההכנות לקראת המשחק שייערך ביום רביעי הקרוב באצטדיון מונז’ואיק.

למרות הסימנים המדאיגים, על הדשא פאריס סן ז’רמן עשתה את העבודה. בדקה ה־33 היה זה זבארני שכבש את השער הראשון, אחרי בישול של ויטיניה, שהספיק לתרום לפני שנפצע. בדקה ה־55 הוסיף ברלדו את השער השני והבטיח את הניצחון.

בפאריס ימתינו כעת לתוצאות הבדיקות של ויטיניה וקבראצחליה, בתקווה כי יוכלו לעמוד לרשות הקבוצה בקרב הגדול מול ברצלונה. עבור לואיס אנריקה, שזקוק לסגל מלא ככל האפשר במשחק כל כך משמעותי, מדובר במבחן לא פשוט בצל מכת פציעות מטרידה במיוחד.

לואיס אנריקה אמר בנושא: "חבל שדווקא כשפאריס סן ז'רמן סוף סוף פוגשת את ברצלונה יש כל כך הרבה פצועים, משתי הקבוצות. זה חבל בשבילי, בשביל האנזי פליק ובשביל האוהדים של שתי הקבוצות".