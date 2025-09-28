מנצ'סטר סיטי יצאה אמש (שבת) עם ניצחון 1:5 גדול על ברנלי, ניצחון שמחזיר את השקט אחרי תקופה לא פשוטה. סוף אוגוסט המאכזב, שכלל שני הפסדים רצופים בליגה לטוטנהאם ולברייטון, איים להפוך את ספטמבר למשבר של ממש עבור פפ גווארדיולה, אך מאז חזרה סיטי עם ארבעה ניצחונות בחמישה משחקים, והכל שוב נראה ורוד אצל פפ.

זה לא היה משחק חד צדדי כפי שהתוצאה עשויה להטעות. סיטי נאלצה לעבוד קשה מול ברנלי של סקוט פארקר, שטען לאחר מכן כי “התוצאה לא משקפת את מה שהיה על המגרש”. שני שערים עצמיים של מקסים אסטב ושני שערים מאוחרים של ארלינג הולאנד העניקו לתכולים תוצאה מרשימה, דווקא בערב שבו ליברפול איבדה נקודות יקרות עם הפסד דרמטי לקריסטל פאלאס, מה שאפשר לסיטי לצמצם את הפער בפסגה לחמש נקודות.

גווארדיולה שיבח את שחקניו: “אנחנו יוצרים רוח צוות טובה עם הצוות והשחקנים. זה היה קשה, אבל במחצית השנייה מצאנו את השערים, וב־20 הדקות האחרונות זה כבר היה הרבה יותר טוב”. החיוך הרחב שלו בסיום העיד על מאמן לא רק גאה בקבוצה שלו, אלא גם משוכנע שסיטי חוזרת לדרכה הרגילה.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

הספרדי הכחיש ששינה את שיטותיו, אך ניכר שהוא בונה על קבוצה צעירה בהרכב, כששחקנים עם ניסיון כמו ברנרדו סילבה, נייתן אקה וג’ון סטונס פתחו על הספסל. התקופה הצפופה של שבעה משחקים ב־22 ימים בשלושה מפעלים נפתחה עם ניצחון בדרבי על יונייטד, המשיכה עם ניצחונות על נאפולי והאדרספילד, ותוספת של ברנלי, כאשר המכשול היחיד היה תיקו מאוחר מול ארסנל.

“לשחקנים החדשים יש אחריות להבין שהמועדון הזה נבנה על תרבות של ניצחונות. אחרת מה שהשגנו בעשור האחרון, שבו היינו הקבוצה הטובה באנגליה, לא היה קורה. אני תמיד חוזר ואומר לשחקנים: ‘אתם כל כך טובים’. אני מקווה שהם יאמינו לי”, אמר גווארדיולה.

העזיבה של קווין דה בריינה פתחה כנראה את הדלת לפיל פודן, שחוזר בהדרגה לכושר שאפיין אותו בעונה שעברה, אז נבחר לשחקן העונה בפרמייר ליג ובשחקן העונה של ארגון השחקנים. גם ג’רמי דוקו מתחיל להראות יציבות עם שלושה בישולים בשלושה משחקים רצופים.

פפ גווארדיולה מחבק את פודן (IMAGO)

ואז הגיע הרגע של הולאנד. במשך רוב הדקות לא הורגש הנורבגי, אך בדקה ה־90 הגיע והבקיע את ה־1:4, שלוש דקות לאחר מכן הוסיף את החמישי והשלים צמד מהיר שהקפיץ את מאזנו ל־15 שערים בתשעה משחקים בלבד העונה. “זה התפקיד שלו”, אמר פפ בחיוך. “שני שערים ובישול לנונייס. הוא דמות חשובה בצורה בלתי רגילה אצלנו. יש לו תמיד את ההרגשה שהוא יכול לכבוש, ואני מאוד מרוצה גם מההופעה שלו וגם מהקבוצה”.

סיטי אולי לא הציגה את המשחק המושלם, אבל עם רוח קרב מחודשת, סגל צעיר שמתעצב מחדש והולאנד שנמצא בכושר נפלא, נראה שהקבוצה מצאה מחדש את הקצב. בשבוע הבא היא תפגוש את מונאקו וברנטפורד, כשבמועדון מאמינים שהדרך חזרה לצמרת כבר נפתחה.