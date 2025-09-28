סלוט האשים את פרימפונג: חשב התקפי יותר מדי

ליברפול יצאה אמש (שבת) מסלהרסט פארק בידיים ריקות, אחרי הפסד דרמטי 2:1 לקריסטל פאלאס, הפסד שמסמל לא רק מעידה, אלא גם בעיה מתמשכת של האלופה המכהנת. אחרי עונה של משחקים על הקצה, שבהם שערים מאוחרים הצילו אותה שוב ושוב, הפעם לא היה מי שימנע את המפלה.

זה עוד היה נראה כאילו פדריקו קייזה יחלץ נקודה יקרה עם שער שוויון דרמטי בדקות הסיום, אך ההגנה של ליברפול כשלה שוב במצבים נייחים, ואדי אנקטיה העניש עם שערו הראשון מאז מאי. עבור קריסטל פאלאס זה היה ניצחון מתוק, ועבור ליברפול תמרור אזהרה ברור.

המחצית הראשונה הייתה אחד הרגעים הקשים ביותר מאז מונה ארנה סלוט במקומו של יורגן קלופ. פאלאס קרעה את קו ההגנה האדום פעם אחר פעם, ואלמלא חוסר ריכוז ברחבה התוצאה הייתה יכולה להיות גבוהה הרבה יותר מ־0:1. “פאלאס הייתה טובה מאוד והגיע לה להוביל, אולי אפילו יותר מ־1:0. היה לנו מזל גדול”, הודה סלוט.

ארנה סלוט (IMAGO)

המחצית השנייה נראתה אחרת, ליברפול שלטה יותר והצליחה למצוא שער שוויון מאוחר, אך שוב, חולשה במצבים נייחים הכריעה. “אם אתה רוצה להתחרות, חייב להיות לך מאזן חיובי בכדורים נייחים. בעונה שעברה זה היה אחד הכוחות שלנו, העונה כבר ספגנו שניים מול ניוקאסל ועוד שניים כאן. הליגה הזו יותר ויותר מוכרעת במצבים נייחים”, הוסיף המאמן ההולנדי.

סלוט אמנם לא הזכיר שמות, אך חלק מדבריו לאחר ההפסד היו מכוונים בבירור לג’רמי פרימפונג. המאמן ההולנדי תקף את השחקן שנטש את עמדתו ההגנתית לקראת הסיום בניסיון לצאת למתפרצת, מהלך שלדבריו היה "חסר תועלת, כי הזמן כבר אזל". בכך השאיר את אדי אנקטיה חופשי לכבוש את שער הניצחון של קריסטל פאלאס.

ג'רמי פרימפונג (IMAGO)

סלוט הוסיף כי "היינו צריכים לחשוב אך ורק על הגנה. אולי היינו התקפיים מדי באותו רגע. שחקן אחד חשב בצורה התקפית מדי, וזה מה שגרם לנו לספוג ולהפסיד את המשחק". המסר של המאמן היה חד, טעויות אישיות וחוסר ריכוז ברגעי ההכרעה עלו לליברפול בנקודות יקרות.

בין האכזבות האישיות בלטה ההופעה החלשה של אלכסנדר איסאק, שחקן הרכש היקר בתולדות הכדורגל האנגלי, שהחמיץ מצב ענק וספג קריאות “בזבוז כסף” מהיציעים. גם פלוריאן וירץ התקשה להותיר חותם, כשבעט ממרחק שישה מטרים ישר לידיו של דין הנדרסון. שניים מהכוכבים שהובאו בקיץ הגדול עדיין לא מצליחים להשתלב בקצב שהאדומים דורשים.

אלקסנדר איסאק (IMAGO)

ליברפול אמנם כבשה העונה שישה מתוך 12 שערי הליגה שלה בעשר הדקות האחרונות, יותר מכל קבוצה אחרת, אבל המאזן בחוץ מטריד. מדובר בהפסד רביעי בשבעת משחקי החוץ האחרונים (לעומת שלושה הפסדים ב־39 משחקי החוץ שקדמו להם). ויותר מכל, זו הייתה הפעם הראשונה העונה שהקבוצה מצאה עצמה בפיגור בפרמייר ליג.

“זה אף פעם לא אידאלי לספוג בתוספת של התוספת”, אמר סלוט על השער המכריע של פאלאס. “אבל היה חילוף, אז חצי דקה נוספת הייתה מוצדקת. אנחנו חייבים להגן טוב יותר על זריקות חוץ. נלמד מכל משחק, וממשחקים כאלה אפילו יותר”. ליברפול תנסה כעת לשקם את הביטחון ולתקן את הבעיות שהודגשו מול פאלאס, ובעיקר, למצוא מחדש את היציבות שהייתה לה בעידן קלופ. אם לא, ההגנה הדלילה עלולה להמשיך לעלות לה ביוקר גם בהמשך הדרך.