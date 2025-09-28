יום ראשון, 28.09.2025 שעה 09:17
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
165-137ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
108-77אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

"שאלתי את השחקנים אם משהו לא בסדר בחייהם"

מאמן אתלטיקו מדריד סימאונה חשף את השיחה עם שחקניו: "הם אמרו שלא אז אמרתי להם שישחקו וייהנו כי המשחקים האלה לא חוזרים. בכיתי, היו הרבה רגשות"

|
שחקני אתלטיקו מדריד (אתלטיקו מדריד)
שחקני אתלטיקו מדריד (אתלטיקו מדריד)

דייגו סימאונה יצא מאושר לאחר הניצחון הגדול 2:5 בדרבי על ריאל מדריד אתמול (שבת). המאמן הארגנטינאי דיבר בהתרגשות גם מול המצלמות וגם במסיבת העיתונאים, ושיתף בתחושותיו על הערב ההיסטורי במטרופוליטנו.

סימאונה התייחס תחילה להופעה של שחקניו ואמר: "מהתחלה ועד הסוף הקבוצה ידעה בדיוק מה לעשות. גם אחרי שספגנו, השחקנים נשארו מחויבים ותרגמו את זה למגרש. כשקבוצה מתנהלת ככה, המאמן פשוט מאושר. בכיתי, היו המון רגשות".

על ההישג יוצא הדופן מול היריבה העירונית אמר: "עברו 75 שנה מאז שריאל מדריד ספגה חמישייה מולנו, אבל זה לא משהו שאנחנו צריכים להתעכב עליו. אנחנו צריכים להמשיך להשתפר. האוהדים שלנו היו מדהימים, נתנו אווירה מחשמלת ונתנו לשחקנים ביטחון. הקבוצה גדלה ממשחק למשחק, וזה אושר גדול לראות את זה קורה מול יריבה כזאת".

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

לגבי ניקו גונסאלס הוסיף סימאונה: "אני קודם כל מודה למועדון על המאמץ להביא אותו. יש לו אישיות אדירה ו־DNA של אתלטיקו. הוא עובד קשה, צנוע, ומגיב בצורה יוצאת דופן לדרישות שלי. אנחנו צריכים לשמור עליו".

גם על חוליות הניסיון בקבוצה סימאונה החמיא: "אנחנו בתהליך, יש דברים טובים ויש מה לשפר. ידענו איפה הטעויות שלנו ואנחנו מתקנים אותן ממשחק למשחק. קוקה היה אדיר, אני מעריץ אותו ואת גריזמן, הם נותנים הכל, בין אם זה שלוש דקות או תשעים, וממשיכים להיות לב המועדון".

דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)

על מה שאמר לשחקניו הוסיף: "לפני שהמשחק התחיל שאלתי אותם: ‘מבין הדברים החשובים בחיים שלכם, יש משהו שלא בסדר?’ כולם אמרו שלא. אז אמרתי להם, תשחקו, תהנו. החיים של כדורגלן עוברים מהר מאוד, והמשחקים האלה לא חוזרים. למזלנו, זה הלך טוב".

לבסוף, סימאונה לא שכח לפרגן לכוכב ההתקפה: "חוליאן אלברס הוא שחקן יוצא דופן, הוא מזכיר לי קצת את פאנטיץ'. יש לו ענווה נדירה, למרות שהוא אלוף עולם. הוא רץ, עובד קשה ונותן את כולו לקבוצה. אנחנו חייבים לשמור עליו כי הוא יכול להפוך לחלק חשוב מההיסטוריה של אתלטיקו".

