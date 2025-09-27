יום שישי, 03.10.2025 שעה 17:51
2 מדליות ארד לישראל בתחרות הסבב האירופאי בפראג

כבוד לג'ודו הישראלי: אדם חזן השיג שני ווזארי על קנאן יסמאלוב האזרי בדרך למדליה, בעוד יהונתן אלבז גבר באיפון מרשים על צילמקן ביצ'אייב הבלגי

אדם חזן ויהונתן אלבז עם המדליות (איגוד הג'ודו)
אדם חזן ויהונתן אלבז עם המדליות (איגוד הג'ודו)

הג’ודו הישראלי ממשיך להביא כבוד. אדם חזן ויהונתן אלבז זכו היום (שבת) במדליות ארד בתחרות הסבב האירופאי שהתקיימה בעיר הבירה של צ'כיה, פראג. חזן, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 66 ק"ג, התחיל את יום הקרבות בסיבוב השני עם ניצחון ביתרון וואזרי על פרנצ'סקו קרג'נילוטי האיטלקי, המשיך עם ניצחון בשני וואזרי על טופיג מאמאדוב האזרי, אך הפסיד ברבע הגמר באיפון לאיסלם רחימוב האזרי. בעקבות ההפסד, נשר לבית הניחומים, בו גבר באיפון על מאטייה מיצ'לי האיטלקי. בקרב על המדליה השיג שני וואזרי על קנאן יסמאלוב האזרי וסיים עם מדליית הארד. 

אלבז, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 73 ק"ג, החל את יום הקרבות בסיבוב הראשון עם ניצחון באיפון על תומאס דימצ'ק הסלובקי, המשיך עם ניצחון בשני יוקו על ויקטור ונדטק הגרמני, ובשמינית הגמר הוסיף ניצחון ביתרון יוקו בודד על אליוט פריוי הצרפתי. ברבע הגמר המשיך את מסע הניצחונות על אדם קלאשץ ההונגרי, אך נוצח בחצי הגמר בידי זאמושהרי ביקמורודוב האוזבקי. בקרב על המדליה, גבר באיפון מרשים על צילמקן ביצ'אייב הבלגי וסיים יום מרשים עם מדליית הארד. 

שני הרשקו, מאמן העל של נבחרת ישראל, אמר: "אדם ויהונתן סיימו תחרות קשה מאוד על הפודיום עם מדליית ארד. בתקופה האחרונה הנבחרת עובדת בצורה יסודית ומקצועית, עם יעדים ברורים ודרישות גבוהות. אני שמח שעוד שני ספורטאים איכותיים עולים על הפודיום. התפקיד שלנו כצוות הוא לתת את התנאים והמוטיבציה לכל ספורטאי וספורטאית בנבחרת, בכדי לממש את הפוטנציאל שלהם ואת המטרות והחזון של הנבחרת ואיגוד הג'ודו".

