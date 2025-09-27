זעזוע בליגה א': סתיו אלימלך פוטר ממכבי יבנה

במהלך כל הקיץ סתיו אלימלך רצה לעבוד, בשקט תעשייתי, אך לא תמיד קיבל זאת, בין אם ביקורת מצד חלק מקהל האוהדים או בין אם זה מקצועי - אי אישור הבאת שחקן כזה או אחר, כולל בנו של סתיו, המשחק במכבי עירוני אשדוד ואף כבש כנגדו.

עכשיו, זה נגמר. עוד מהשבוע הקודם, כך נודע ל-ONE, חיכו לסתיו בפינה, אלא שניצח את מ.ס דימונה והמשיך לשבוע נוסף. בסוף השבוע נחל הפסד בדמות 2:0 למכבי קריית גת, במשחק רע לשני הצדדים, מה שהכריע את הכף. ביבנה מחפשים תוצאות ועמדת המאמן היא הראשונה לקבל בראש.

בין השמות שעלו לשולחן, אפשר למצוא את עופר טסלפפה, אסי ברוכיאן ודור לוי, שירד בעונה החולפת ליגה עם הפועל חדרה (מליגת העל לנוער ללאומית). ביבנה לא יפסלו את חזרתו של שניר סופר, ששימש בתחילת העונה כעוזרו של סתיו. בשלישי, במסגרת גביע המדינה, באם לא יימצא מאמן, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, יוסי זוזוט, צפוי להוביל הקבוצה.

עופר טסלפפה (רועי כפיר)

בהודעה הרשמית של מכבי יבנה נכתב: ״הנהלת המועדון מעדכנת כי בהחלטה משותפת סתיו אלימלך מסיים את תפקידו כמאמן הקבוצה. הנהלת המועדון מודה לסתיו על עשייתו ומאחלת לו הצלחה רבה״.