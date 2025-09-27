עדיין ללא הפסד: 1:1 בין יובנטוס לאטאלנטה

משחקי המחזור החמישי בליגה האיטלקית יצאו היום (שבת) לדרך, כשבמוקד –המפגש הגדול בין יובנטוס ואטאלנטה הסתיים ב-1:1 כששני הצדדים נותרו בלתי מנוצחים בליגה. לפני כן, קרמונזה שמרה גם כן על התואר הזה, אחרי שהצליחה לחלץ 1:1 מקומו. בהמשך, אינטר תצא למשחק חוץ נגד קליארי.

יובנטוס – אטאלנטה 1:1

למרות שליטה של הגברת הזקנה במשחק הביתי מול הקבוצה מברגמו, היא הצליחה להוציא רק נקודה כשהגיבור הבלתי צפוי היה חואן קבאל, שהחמיץ כמעט את כל העונה שעברה בעקבות קרע ברצועה הצולבת, והצליח למצוא את הרשת. קודם לכן, קמאלדין סולמנה ניצל מסירה לא טובה, ביצע דריבל נפלא וסיים בבעיטה לפינה הרחוקה, רגע לפני הירידה להפסקה, והותיר את שתי הקבוצות ללא הפסד עדיין העונה בליגה.

קומו – קרמונזה 1:1

הסיפור הגדול במשחק היה כמובן ניקו פאס. הכישרון הגדול של המארחת שמר על הסטטיסטיקה המטורפת שלו – 100% מעורבות בשערי קבוצתו עד כה, כשהיא כבשה שישה בסך הכל, והוא מעורב בכולן עם שלושה שערים ושלושה בישולים, במשחק לא גדול שלו בו מצא את הרשת. פדריקו בסקירוטו שמר על הסטטיסטיקה בצד השני והשאיר את העולה החדשה בלתי מנוצחת. בדקה ה-82 חסוס רודריגס הורחק למארחת, אבל התוצאה כאמור, נותרה בעינה.