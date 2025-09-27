יום שבת, 27.09.2025 שעה 21:58
ליגה איטלקית 25-26
123-94נאפולי1
115-95יובנטוס2
94-105אטאלנטה3
92-74מילאן4
94-65קרמונזה5
91-34רומא6
84-65קומו7
73-54קליארי8
75-44אודינזה9
67-114אינטר10
63-34בולוניה11
48-14טורינו12
34-44לאציו13
37-44ססואולו14
36-24ורונה15
24-24גנואה16
26-34פיורנטינה17
25-14פארמה18
16-34פיזה19
18-24לצ'ה20

עדיין ללא הפסד: 1:1 בין יובנטוס לאטאלנטה

שתי הקבוצות נותרו בלתי מנוצחות אחרי חלוקת נקודות. סולמנה כבש גול ענק, קבאל ששב מפציעה דאג לשוויון. גם קומו וקרמונזה סיימו בתיקו, שער לפאס

|
קנאן יילדיז ודוידה זפאקוסטה (IMAGO)
קנאן יילדיז ודוידה זפאקוסטה (IMAGO)

משחקי המחזור החמישי בליגה האיטלקית יצאו היום (שבת) לדרך, כשבמוקד –המפגש הגדול בין יובנטוס ואטאלנטה הסתיים ב-1:1 כששני הצדדים נותרו בלתי מנוצחים בליגה. לפני כן, קרמונזה שמרה גם כן על התואר הזה, אחרי שהצליחה לחלץ 1:1 מקומו. בהמשך, אינטר תצא למשחק חוץ נגד קליארי.

יובנטוס – אטאלנטה 1:1

למרות שליטה של הגברת הזקנה במשחק הביתי מול הקבוצה מברגמו, היא הצליחה להוציא רק נקודה כשהגיבור הבלתי צפוי היה חואן קבאל, שהחמיץ כמעט את כל העונה שעברה בעקבות קרע ברצועה הצולבת, והצליח למצוא את הרשת. קודם לכן, קמאלדין סולמנה ניצל מסירה לא טובה, ביצע דריבל נפלא וסיים בבעיטה לפינה הרחוקה, רגע לפני הירידה להפסקה, והותיר את שתי הקבוצות ללא הפסד עדיין העונה בליגה.

קומו – קרמונזה 1:1

חלוקת נקודות בין קומו לקרמונזה 1:1

הסיפור הגדול במשחק היה כמובן ניקו פאס. הכישרון הגדול של המארחת שמר על הסטטיסטיקה המטורפת שלו – 100% מעורבות בשערי קבוצתו עד כה, כשהיא כבשה שישה בסך הכל, והוא מעורב בכולן עם שלושה שערים ושלושה בישולים, במשחק לא גדול שלו בו מצא את הרשת. פדריקו בסקירוטו שמר על הסטטיסטיקה בצד השני והשאיר את העולה החדשה בלתי מנוצחת. בדקה ה-82 חסוס רודריגס הורחק למארחת, אבל התוצאה כאמור, נותרה בעינה.

