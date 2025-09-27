"ניקו היה אמור לבעוט לרחוק, בסוף החלטנו נכון"

לזה אף אחד לא ציפה. אתלטיקו מדריד ניצחה 2:5 גדול הערב (שבת) על ריאל מדריד בדרבי הגדול של הליגה הספרדית, זאת במסגרת המחזור השביעי. הקולצ’ונרוס פשוט חגגו במטרופוליטנו על הלבנים, שנעצרו לראשונה העונה אחרי שהיו מושלמים עד כה.

צ’אבי אלונסו, מאמן הבלאנקוס, הגיב להפסד הכואב מבחינתו: “זה היה משחק רע, היינו לא טובים. אין תירוצים, אנחנו מצטערים. עדיין חסרים לנו הרבה דברים. "נשתמש בהפסד הזה כדי ללמוד מהטעויות שלנו. לא הצלחנו למצוא פתרונות, זה היה משחק גרוע. הגיע לנו להפסיד ולא נשכח את המשחק הזה. לא היינו ברמה שריאל מדריד דורשת”.

האיש על הקווים של ריאל מדריד נשאל על השופט ואמר: “זה הכדורגל, אין לי תלונות”. אנשי התקשורת בספרד גם שאלו את אלונסו עם החמישייה הזו מזכירה לו את ה-0:5 של ברצלונה על ריאל של ז’וזה מוריניו, משחק בו היה שותף: “אני לא רוצה להשוות. אנחנו רק בתחילת הדרך”.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

דני קרבחאל, נשמע גם הוא מתוסכל, באופן ברור כמובן: “הדריכה של ניקו גונסאלס עליי? לא ראיתי את ההילוך החוזר, אבל עדיין יש לי סימן של חתכים”. המגן הגיב על מביאי הכדורים במגרש הביתי של היריבה העירונית והציע: “בוא נשים קונוסים עם כדורים מסביב למגרש כמו בפרמייר ליג, זה יהיה פשוט יותר”.

המאמן המנצח, דייגו סימאונה, חגג בסיום: “ריאל היא אחת הקבוצות הטובות בעולם ללא ספק. מההתחלה ידענו איפה אנחנו יכולים לפגוע בה ושאפשר לנצח. זו עונה שהתחילה עם הרבה קשיים ויש המון מאמצים מאחורי הקלעים שלא נראים לעין”. על חוליאן אלברס: “מקווה שהוא יהיה כאן לשנים רבות”. קוקה הוסיף על מאמנו: “זה משחק לספרי ההיסטוריה”.

אלברס עצמו, שסיים עם צמד כולל בעיטה חופשית מדהימה, דיבר גם הוא בתום ההתמודדות: “זה יום מיוחד, אנחנו מסיימים אותו שמחים מאוד”. כוכב אתלטיקו חשף כי הוא וניקו גונסאלס התלבטו מי יבעט את החופשית, והקשר נתן את זה לו את זה בסופו של דבר: “אמרתי לניקו לחפש את הפינה הרחוקה, אך הוא אפשר לי לבעוט. בסוף קיבלנו החלטה טובה”.