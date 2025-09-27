"עייפות זה רק בראש. סכנין נראו טוב מול ב"ש"

מכבי תל אביב נכנסת לרצף אינטנסיבי של משחקים ומחר (ראשון, 20:15) היא תתארח אצל בני סכנין באצטדיון דוחא, במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל. לקראת המשחק, הצהובים קיימו מסיבת עיתונאים במתחם האימונים בקריית שלום. מסיבת העיתונאים הועברה בשידור חי כאן באתר.

הקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' תפגוש את בני סכנין שפתחה את העונה עם 3 נקודות בלבד, כך שעל הנייר היא מגיעה כפייבוריטית. הראש של המאמן בוודאי נמצא גם במשחק הבא בליגה האירופית, נגד דינמו זאגרב, שיתקיים מיד בצאת יום הכיפורים, מה שאולי יגרום לו לחשוב איך הוא יחלק את הכוחות בסגל.

בסגל של מכבי תל אביב לא יירשם החלוץ יון ניקולאסקו הפצוע. בנוסף, רוי רביבו מורחק וגם הוא ייעדר. טייריס אסאנטה, שנפצע בכתף במשחק האחרון בסלוניקי, נטל חלק באימון.

לאזטיץ': "סכנין נראו טוב מול ב"ש"

“אני מצפה למשחק קשה, יש להם מאמן טוב שיודע להתכונן במיוחד למשחקים מולנו. הם שיחקו טוב מול הפועל באר שבע, הגיעו להזדמנויות, אז אנחנו מכבדים כל יריבה ומצפים למשחק קשה. זה תלוי בהרבה מאוד דברים ונעשה את שיעורי הבית שלנו” אמר ז’רקו לאזטיץ’ לקראת המשחק.

המאמן המשיך: “גם במשחק מול הפועל ירושלים, הם לא הגיעו ליותר מדי מצבים. הראינו אופי, איכות, וזה היה טוב מאוד. הניצחון חשוב, אבל גם הדרך שבה אנחנו משחקים. אני מרוצה מההופעה שלנו, ואני מקווה שההכנה תהיה אותו דבר. הרסט דיפנס ישפיע על תוצאת המשחק. ההכנה תמיד אותו דבר בשבילי, זה מה שאני מצפה גם מהשחקנים. אין הבדל בין סכנין למשחק בליגה האירופית מבחינת ההכנה. בהתאם להכנה, אתה מרגיש נוח בכל מני סיטואציות על המגרש”.

ז'רקו לאזטיץ' באימון (שחר גרוס)

על השאלה האם הקבוצה עייפה בהתחשב במשחק מול פאוק ביום רביעי: “אני לא מרגיש שאנחנו עייפים, אין סיכוי. עייפות יכולה להיות רק בראש לדעתי. אנחנו צריכים להראות שאני צודק ושהשחקנים מקשיבים לי, צריכים להיות מוכנים מאוד לקראת המשחק. אני לא חושב על חמישי, אלא רק על המשחק מחר, יהיה מספיק זמן עד יום חמישי. שינינו חלק מהשחקנים, אבל בכל מסיבת עיתונאים אני אומר שאנחנו בוחרים את ההרכב לפי מי שהכי טוב כרגע”.

על מצבו של יון ניקולאסקו: “הוא לא כשיר למחר. אני לא יודע אם הוא יהיה כשיר לדינמו זאגרב, נצטרך לראות”.

על האפשרות שישראל תורחק מאופ”א: “זו לא העבודה שלנו, אנחנו מתרכזים רק באיך אנחנו יכולים להשתפר, השאר לא תלוי בנו”.

קשר הקבוצה, איתמר נוי: “המטרה שלנו היא לסיים להכריע את המשחק בדקות מוקדמות יותר, להיות דומיננטיים מההתחלה כמו שהיינו במשחקים הראשונים. אנחנו בטוחים שלא יהיה משחק ראשון, לא תמיד קל לעשות את המעבר מאירופה לליגה, אבל יש לנו פה מבחן ואנחנו צריכים לעמוד פה”.

איתמר נוי (שחר גרוס)

על המעבר מאירופה לליגה: “לא נראה לי שאנחנו אמורים לתת לזה יותר מדי מקום, היה לנו ברור מתחילת העונה שזה המצב, הסגל גם נבנה ככה שיש הרבה שחקנים להרבה משחקים, לא נשתמש בזה כתירוץ ונצטרך לעשות את הכל כדי לנצח את המשחק”.

על ההשתלבות שלו במכבי ת”א: “אני מרגיש טוב מאוד, מרגיש שאני לומד ומשתפר כל יום. זכיתי להגיע למועדון שאני יכול בכל יום להתקדם פה, השחקנים מדהימים, הצוות, כל המעטפת. אני רוצה שנעשה עונה גדולה ונעמוד בכל המטרות שלנו”.

על האפשרות שישראל תורחק מאופ”א: “אנחנו שומעים את הדברים האלה, ברור שזה מגיע אלינו גם, אבל אנחנו לא נותנים לזה יותר מדי חשיבות כי אין לנו השפעה אמיתית על הדבר הזה. מנסים להתרכז בכדורגל, לנצח, להביא את היכולת הכי טובה, מעבר לזה אין לנו יותר מדי מה לעשות”.

שחקני מכבי תל אביב באימון (שחר גרוס)

האם השחקנים הזרים דיברו איתו על זה: “לא, לא יותר מדי. אני לא חושב שיש לנו הרבה מה לעשות בנוגע לזה, כולם מבינים את הסיטואציה. כל מה שאנחנו מנסים לעשות זה לעבוד קשה, להגיע מוכנים, יש לנו משחק מאוד חשוב וזה מה שאנחנו מתרכזים בו”.

על העובדה שהמשחק מול דינמו זאגרב יהיה בצאת יום הכיפורים: “זה מכביד, אין ספק. אבל כרגע זה קצת רחוק. כמו שלפני הפועל ירושלים לא התרכזנו מול פאוק, כך גם עכשיו. אם לא ננצח בסכנין, לא עשינו כלום”.

על האווירה בטומבה, המגרש הביתי של פאוק: “אווירה מיוחדת, אצטדיון מיוחד, אוהדים מאוד רועשים, גם לא הסביבה הכי אוהדת כלפינו. מאוד רצינו לנצח שם ולהביא גאווה לאוהדים ובכלל למדינה, לצערי זה לא הצליח. אני מקווה שנעשה תוצאות יותר טובות בהמשך. הרגשנו שאנחנו מסוגלים לנצח”.

איתמר נוי ושחקני מכבי תל אביב באימון (שחר גרוס)