יום שלישי, 30.09.2025 שעה 18:34
ספורט אחר  >> טניס

אלקראס עלה לרבע הגמר בטוקיו, סינר התקשה

הספרדי גבר 4:6, 3:6 על זיזו ברגס הבלגי בדרך לשלב הבא בתחרות ביפן, האיטלקי איבד סט מול אטמאן הצרפתי, אך עלה שלב בבייג'ינג עם 0:6 בסט ה-3

|
קרלוס אלקראס (IMAGO)
קרלוס אלקראס (IMAGO)

אחרי שאליפות ארצות הברית הסתיימה ונחתמו ארבעת טורנירי הגראנד סלאם לשנה זו, הסבב עבר למזרח ואיתו גם שני הטניסאים הטובים ביותר בעולם – קרלוס אלקראס ויאניק סינר ששיחקו היום (שבת) וכרגיל גם השיגו ניצחונות בדרך לשלבים הבאים.

יאניק סינר התקשה בשלב הנוכחי בטורניר בייג’ינג מול טרנס אטמאן הצרפתי, שמפתיע מאוד בחודשים האחרונים עם יכולת מרשימה. אחרי שהפסיד 6:4 בסט הראשון, הצרפתי לקח את השני עם 5:7, אך אז המדורג שני בעולם התרגז וטייל במערכה השלישית עם 0:6 עד לניצחון, ובדרך לרבע הגמר אחרי שעתיים ו-22 דקות.

במקביל, אלוף ארה”ב הטרי קרלוס אלקראס ניצח את זיזו ברגס הבלגי (45) אחרי 4:6, 3:6 והבטיח את מקומו ברבע גמר טורניר טוקיו. להוציא את ההפסד בלייבר קאפ, הספרדי נמצא ברצף ניצחונות אדיר, החל מסינסינטי בו זכה ועד למשחק הנוכחי ביפן.

