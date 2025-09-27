יום שבת, 27.09.2025 שעה 16:11
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית

פליק אישר: לאמין ימאל יקבל דקות מול סוסיאדד

מאמן ברצלונה לקראת המפגש מחר ב-19:30 (חי בערוץ ONE): "זה הזמן הנכון עבורו לחזור, לא חושב שתהיה החמרה בפציעה". וגם: פ.ס.ז' והדרבי של מדריד

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

מסיבת העיתונאים של האנזי פליק לקראת המשחק של ברצלונה מול ריאל סוסיאדד מחר (ראשון, 19:30 בערוץ ONE) נערכה, והמאמן התייחס לכל הנושאים שעל סדר היום בקבוצה, כולל לאמין ימאל, הפציעה של ז’ואן גארסיה וכמובן הדרבי של מדריד והמשחק מול פ.ס.ז’ בליגת האלופות.

פליק פתח בהתייחסות לשבוע הלא פשוט שעבר על ברצלונה: "מה לא הייתי נותן לשבוע שקט? זה חלק מהעבודה שלי. אני מאמן, ואני בברצלונה. אני אוהב את זה. זה מבחינתי מבחן. אנחנו מנסים לשלוט בכל מה שאנחנו יכולים".

על מכת הפציעות שפגעה בקבוצה אמר: "פציעות קורות. אנחנו עושים הכל כדי להבין למה זה קרה. זו העבודה שלנו. יש לנו סגל מצוין, ואנחנו חייבים להסתגל". בהקשר של ז'ואן גארסיה, שנפצע בקרע במניסקוס, ציין המאמן: "זה לא טוב עבור ז'ואן. הוא עשה עבודה פנטסטית, אבל זה חלק מהכדורגל. ראינו את שצ'סני בעונה שעברה, והוא זכה איתנו בשלושה תארים. אין לנו ספקות לגביו".

זז'ואן גארסיה (IMAGO)

פליק נשאל גם על לאמין ימאל וחזרתו מפציעה: "הוא יהיה בסגל ויוכל לקבל דקות. אני לא חושב שתהיה החמרה, למרות שאף אחד לא יודע. זה הזמן הנכון בשבילו לחזור". בהתייחסות לזימון אפשרי נוסף של הכוכב על ידי לואיס דה לה פואנטה לנבחרת הוסיף: "זה לא התפקיד שלי. אם הוא יזמן אותו, מצוין, זו החלטה שלו".

על פרישתו של סרחיו בוסקטס אמר המאמן: "כולם נהנו מהמשחק שלו. זה היה מדהים. ההבנה שלו את המשחק הייתה יוצאת דופן". בהקשר לטוני פרננדס הוסיף: "עד עכשיו אני חושב שהטובים ביותר צריכים לשחק. תמיד יש לו סיכוי לשחק".

פליק התייחס גם לחזרה לאצטדיון מונז'ואיק: "אני מקווה שהדשא יהיה במצב טוב. אני חושב שהם עשו עבודה מצוינת כדי שזה יקרה". על היריבה הקרובה, ריאל סוסיאדד, אמר: "יש להם רעיון ברור איך לשחק. יש להם חלוצים פנטסטיים וכמה שחקנים טכניים מצוינים. זו הזדמנות טובה להראות את האיכות שלהם".

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

כשנשאל על הדרבי בין ריאל מדריד לאתלטיקו, חייך פליק ואמר: "אני צופה בהרבה משחקים. מבחינתי זו שבת טובה. שתי קבוצות גדולות, ואני אצפה".

בנוגע למשחק מול פ.ס.ז' בשבוע הבא הדגיש: "אנחנו תמיד מתרכזים במשחק הבא. אחר כך נראה איך ניערך לפ.ס.ז'. כרגע הדבר הכי חשוב הוא ריאל סוסיאדד. ניצחנו בארבעה מארבעת המשחקים האחרונים שלנו, ואנחנו רוצים להמשיך. בשביל האוהדים שלנו. אנחנו ממוקדים במשחק הקרוב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */