פליק אישר: לאמין ימאל יקבל דקות מול סוסיאדד

מסיבת העיתונאים של האנזי פליק לקראת המשחק של ברצלונה מול ריאל סוסיאדד מחר (ראשון, 19:30 בערוץ ONE) נערכה, והמאמן התייחס לכל הנושאים שעל סדר היום בקבוצה, כולל לאמין ימאל, הפציעה של ז’ואן גארסיה וכמובן הדרבי של מדריד והמשחק מול פ.ס.ז’ בליגת האלופות.

פליק פתח בהתייחסות לשבוע הלא פשוט שעבר על ברצלונה: "מה לא הייתי נותן לשבוע שקט? זה חלק מהעבודה שלי. אני מאמן, ואני בברצלונה. אני אוהב את זה. זה מבחינתי מבחן. אנחנו מנסים לשלוט בכל מה שאנחנו יכולים".

על מכת הפציעות שפגעה בקבוצה אמר: "פציעות קורות. אנחנו עושים הכל כדי להבין למה זה קרה. זו העבודה שלנו. יש לנו סגל מצוין, ואנחנו חייבים להסתגל". בהקשר של ז'ואן גארסיה, שנפצע בקרע במניסקוס, ציין המאמן: "זה לא טוב עבור ז'ואן. הוא עשה עבודה פנטסטית, אבל זה חלק מהכדורגל. ראינו את שצ'סני בעונה שעברה, והוא זכה איתנו בשלושה תארים. אין לנו ספקות לגביו".

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

פליק נשאל גם על לאמין ימאל וחזרתו מפציעה: "הוא יהיה בסגל ויוכל לקבל דקות. אני לא חושב שתהיה החמרה, למרות שאף אחד לא יודע. זה הזמן הנכון בשבילו לחזור". בהתייחסות לזימון אפשרי נוסף של הכוכב על ידי לואיס דה לה פואנטה לנבחרת הוסיף: "זה לא התפקיד שלי. אם הוא יזמן אותו, מצוין, זו החלטה שלו".

על פרישתו של סרחיו בוסקטס אמר המאמן: "כולם נהנו מהמשחק שלו. זה היה מדהים. ההבנה שלו את המשחק הייתה יוצאת דופן". בהקשר לטוני פרננדס הוסיף: "עד עכשיו אני חושב שהטובים ביותר צריכים לשחק. תמיד יש לו סיכוי לשחק".

פליק התייחס גם לחזרה לאצטדיון מונז'ואיק: "אני מקווה שהדשא יהיה במצב טוב. אני חושב שהם עשו עבודה מצוינת כדי שזה יקרה". על היריבה הקרובה, ריאל סוסיאדד, אמר: "יש להם רעיון ברור איך לשחק. יש להם חלוצים פנטסטיים וכמה שחקנים טכניים מצוינים. זו הזדמנות טובה להראות את האיכות שלהם".

האנזי פליק (IMAGO)

כשנשאל על הדרבי בין ריאל מדריד לאתלטיקו, חייך פליק ואמר: "אני צופה בהרבה משחקים. מבחינתי זו שבת טובה. שתי קבוצות גדולות, ואני אצפה".

בנוגע למשחק מול פ.ס.ז' בשבוע הבא הדגיש: "אנחנו תמיד מתרכזים במשחק הבא. אחר כך נראה איך ניערך לפ.ס.ז'. כרגע הדבר הכי חשוב הוא ריאל סוסיאדד. ניצחנו בארבעה מארבעת המשחקים האחרונים שלנו, ואנחנו רוצים להמשיך. בשביל האוהדים שלנו. אנחנו ממוקדים במשחק הקרוב".