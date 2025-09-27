דולגופיאט זכה בארד בגביע האתגר בהונגריה

ארטיום דולגופיאט זכה במדליית הארד בגמר תרגיל הקרקע בתחרות גביע האתגר סומבטהיי שבהונגריה. בגמר שנערך היום (שבת) הוא סיים עם 13.200 נקודות.

כזכור, דולגופיאט עלה לגמר בתרגיל הקרקע מהמקום הראשון בשלב המוקדמות עם ציון גבוה של 14.500 נקודות, אך בגמר הוא נפל ולכן קיבל ציון נמוך יותר וסיים רק במקום השלישי על הפודיום.

בנוסף אליו, אייל אינדיג עלה לגמר סוס הסמוכות מהמקום הראשון עם ציון של 14.450 נקודות, ובגמר סיים במקום השמיני. גם רון פיאטוב העפיל לגמר המקבילים בזכות 14.150 נקודות שקיבל על הביצוע במוקדמות, שהביא אותו לגמר הזה מהמקום השלישי.

התחרות בהונגריה היא אחת מתחרויות ההכנה לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, שתתקיים באינדונזיה וספק רב אם הישראלים יורשו לצאת אליה.