יום שבת, 27.09.2025 שעה 21:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
107-76אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

כשמגיע, מגיע: סולומון בהרכב הפותח נגד בילבאו

אחרי בישול במשחק הראשון וגול בשני, שניהם 2 דק' אחרי שנכנס, הישראלי קיבל את הקרדיט ממרסילנו ויעלה ב-11 של ויאריאל ב-22:00. שידור חי בערוץ ONE

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון הביא את הקסמים שלו גם לספרד בשני המשחקים הראשונים. בבכורה שלו הוא עלה מהספסל, בישל תוך שתי דקות בנגיעה הראשונה שלו והחל במהפך של ויאריאל ב-1:2 על אוססונה. משחק לאחר מכן שוב עלה מהספסל, ושוב תוך 2 דקות תרם, הפעם עם גול ראשון ודרמטי שסידר 1:2 מאוחר לצהובים על סביליה בחוץ.

אז התרומה עשתה את שלה, והיום (שבת, 22:00) במשחק נגד אתלטיק בילבאו בבית (שידור חי בערוץ ONE) הקיצוני כבר קיבל את המושכות, כאשר המאמן מרסילנו פרסם את ה-11 הפותחים בהתמודדות וסולומון הוא בין השמות בדף, מה שאומר שהוא יערוך הופעת בכורה בהרכב הפותח.

הרכב ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מורינו, רפא מרין, רנאטו וייגה, סרג’י קרדונה, תומאס פארטה, פאפה גיי, איליאס אחומאש, מנור סולומון, ניקולאס פפה וג’ורג’ מיקאוטדזה.

ויאריאל פתחה את העונה בצורה אדירה, כשהיא בצמרת הגבוהה אחרי שישה מחוזרים. הצוללת הצהובה ניצחה ארבעה משחקים מתוך השישה, סיימה אחד בתיקו ובנוסף הפסידה, מה שנותן לה 13 נקודות מתוך 18 אפשריות. גם בילבאו החלה טוב עם 10 נק’, וניצחון שלה בלה סרמיקה ישווה את מאזן הנקודות של שני הצדדים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */