ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

נוייר החמיא: הארי קיין לא פחות טוב מלבנדובסקי

אחרי שהאנגלי שבר שיא אדיר של רונאלדו והולנאד ב-0:4 על ברמן, חבריו הרימו. גורצקה: "לא יודע מי יכולה לעצור אותו". האנגלי דיבר על חזרה לאנגליה

|
הארי קיין חוגג (IMAGO)
הארי קיין חוגג (IMAGO)

הארי קיין הוא ללא ספק אחד החלוצים הטובים בעולם כיום, ואחד הטובים בעידן האחרון בכדורגל העולמי. האנגלי שבר שיאים באנגליה, ומאז שעבר לגרמניה הוא עושה זאת גם במדי באיירן מינכן, ואתמול (שישי) הוא שם מאחור את ארלינג הולאנד ואת כריסטיאנו רונאלדו ב-0:4 של הבווארים על ורדר ברמן, בו כבש צמד גדול.

לנורבגי ולפורטוגלי לקחו 105 משחקים כדי להגיע ל-100 שערים במועדון שלהם, והארי קיין עם הצמד הגיע למאה שערים במדי באיירן, רק שהוא שיחק 104 משחקים, זה אדיר אותו הוא ניפץ. מי שהחמיא הוא מנואל נוייר, שלא פחד להשוות: “רוברט לבנדובסקי? כולם יודעים מי היה רוברט עבורנו, וברור שקיין הוא לא פחות טוב. מה שהוא עושה יוצא דופן, והשיא הזה נדיר”.

גם לאון גורצקה החמיא: “קיין לגמרי למעלה שם בקטגוריה של הולאנד ורואנלדו. אם נמשיך לשחק ככה, לא יודע מי תוכל לעצור אותו. מה שיפה בקיין זה האופי שלו, הדרך בה הוא עובד עבור הקבוצה ולא רק עבור עצמו. הוא לא שחקן שפשוט מחכה ברחבה לכבוש, הוא עובד קשה עבור הקבוצה. הוא אחד הצנועים ונחמדים שפגשתי, אנחנו כל כך שמחים שיש לנו אותו”.

הארי קיין מאושר (IMAGO)הארי קיין מאושר (IMAGO)

קיין נשאל בסיום דווקא האם הוא חושב על לחזור לאנגליה על מנת לשבור את השיא של אלן שירר שם. כזכור, שירר הוא מלך שערי הפרמייר ליג עם 260 גולים, וקיין עזב את טוטנהאם ועבר לבאיירן כשיש לו 213 גולים בליגה האנגלית, ולכן אם ישוב לממלכה, הוא רחוק 47 גולים: “זה ממש לא במחשבות שלי כרגע”, אמר האנגלי. “כשעזבתי את אנגליה אז כן חשבתי שיום אחד אחזור כדי לשבור את השיא, אבל מאז שהגעתי אני כל כך נהנה לשחק ברמות הללו”.

קיין המשיך: “אני לא חושב על לחזור, אני מאוד מרוצה כאן. יש לי עוד שנתיים בחוזה, ואני נהנה מכל רגע. אני אוהב את המועדון, את המאמן, את השחקנים, באיירן מינכן זה המקום הטוב ביותר עבורי כדי לזכות בתארים. הארכת חוזה? זה לגמרי משהו שאפשר לדון עליו, נותרו לו עוד שנתיים אז אין צורך להיכנס לפאניקה. אני חושב שמרוצים ממני, ואני בוודאות מרוצה להיות כאן”.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
