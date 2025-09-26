יום שני, 29.09.2025 שעה 06:24
ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
121-144אל נאסר1
104-84אל קאדיסיה2
96-104אל איתיחאד3
94-64ניאום4
98-84אל טאאוון5
86-104אל הילאל6
83-64אל אהלי7
76-64אל אטיפאק8
75-44אל פייחה9
64-84אל חאליג'10
66-54אל חולוד11
46-34אל שבאב12
311-54אל ריאד13
24-14אל חאזם14
18-44דאמאק15
17-34אל פאתח16
08-34אל נג'מה17
012-54אל אחדוד18

המרדף ל-1,000 נמשך: רונאלדו כבש מול בנזמה

הפורטוגלי כבש את השני ב-0:2 על אל איתיאחד, והגיע ל-946 שערים בקריירה, כשמולו חברו לשעבר בריאל בקרב המושלמות בליגה הסעודית. מאנה כבש ובישל

|
כריסטיאנו רונאלדו בעננים (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו בעננים (IMAGO)

אם נשפוט לפי המחזורים הראשונים בסעודיה, נראה שקרב האליפות העונה יהיה בין אל נאסר לבין אל איתיחאד, מה שאומר ששתי אגדות ריאל מדריד, כריסטיאנו רונאלדו וקארים בנזמה, יריבו על הכתר. כמובן שיש גם את אל הילאל שצפויה לרוץ, אבל הפורטוגלי והצרפתי פתחו עם חבריהם את העונה עם מאזן מושלם אחרי שלושה מחזורים, והיום (שישי) הם נפגשו במחזור הרביעי.

אל נאסר עלתה ראשונה על לוח התוצאות, כשקינגסלי קומאן בישל לסאדיו מאנה כבר אחרי תשע דקות של כדורגל. בהמשך הגיע הרגע שאוהדי אל נאסר, אוהדי ריאל ופורטוגלים חיכו לו, כשרונאלדו הרשית את ה-0:2. בכך, הפנומן הגיע ל-946 שערים בקריירה, והמרדף אל עבר השער ה-1,000 נמשך לו, והוא גם חתם את תוצאת המשחק.

מאנה, שכאמור כבש את הראשון, קיבל כדור בצד שמאל, חיכה איתו קצת, רונאלדו התחיל בתנועה האופיינית שלו והסנגלי בסופו של דבר מצא אותו בתזמון טוב עם הרמה מדויקת בין הבלמים של אל איתיחאד, ו-CR7 נגח אל הרשת של פרדראג ראיקוביץ’, אקס מכבי ת”א שבשער של היריבה.

כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

עד כה העונה היו לרונאלדו שלושה שערים בשלושת מחזורי הפתיחה, כשהוא הוסיף עוד גול ובישול בסופרקאפ, כך שהוא העונה עמד על שלושה שערים ובישול, וכעת זה ארבעה שערים ובישול, כל זאת בלי להחשיב את הגולים במדי נבחרת פורטוגל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
