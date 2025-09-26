יום שישי, 26.09.2025 שעה 22:06
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

"כשהמשחקים מתחילים, הפער בטבלה לא מופיע"

מאמן אתלטיקו מדריד דייגו סימאונה ניתח את המשחק: "לא נשען על העבר, ריאל השתפרה במשחק הקבוצתי". וגם: ויניסיוס, אלברס ועבור מי הדרבי חשוב יותר?

|
דייגו סימאונה (IMAGO)
דייגו סימאונה (IMAGO)

דייגו סימאונה התייצב מול התקשורת לקראת הדרבי של מדריד שייערך מחר (שבת, 17:15) באצטדיון מטרופוליטנו מול ריאל מדריד. מאמן אתלטיקו יודע שהפתיחה של קבוצתו לעונה בליגה הייתה לא טובה, ושיש לו הזדמנות פז לצמצם את הפער שנוצר בצמרת.

האם הדרבים הקודמים תקפים או שהכל השתנה עם צ’אבי אלונסו?
"אני לא נשען על העבר, אני חי את ההווה. ריאל השתפרה במשחק הקבוצתי שלה, היא תוקפת היטב בעמדות, והמאמן עבד קשה כדי לערב אותם בלחץ גבוה יותר במגרש, וזו הסיבה שהם ניצחו בכל המשחקים".

הדרבי שייך למאמנים.
"אני לא האדם המתאים לומר זאת. אני לא חושב שמאמנים הם מכריעים. הכי חשובים הם השחקנים, הם אלו שעושים את ההבדל".

צצ'אבי אלונסו ודייגו סימאונה (IMAGO)

מה דעתך על הפער בטבלה?
"כשהמשחק מתחיל, אין פער נקודות. ככל שהמשחק מתקדם, האיכות של הקבוצות היא שקובעת את התוצאה, ולכן להם יש יותר נקודות. זה יהיה משחק צפוף במרכז, עם מתפרצות מכריעות. ככה אני מדמיין את המשחק".

אתם קרובים לתהום.
"יש לנו שמונה שחקנים חדשים, לעומת שבעה מהעונה שעברה. אנחנו בתהליך הזה ובדרך לנסות להפוך לקבוצה טובה יותר. עשינו דברים טובים וגם אחרים לשיפור בחלק הראשון של המסע. אני מקווה שנמשיך להתפתח, משחק אחרי משחק, ולהשתפר יותר ויותר".

סימאונה ושחקני אתלטיקו (IMAGO)סימאונה ושחקני אתלטיקו (IMAGO)

מי טוב יותר, חוליאן אלברס או קיליאן אמבפה?
"זה בשבילכם, אני לא שופט את היריבים. אני רואה את חוליאן מחויב לחבריו ולקבוצה. האוהדים אוהבים אותו מאוד, ואני מקווה שבעזרתם הוא יוכל להציג הופעה גדולה".

ריאל מדריד טובה יותר עם ויניסיוס או בלעדיו?
"זו לא שאלה בשבילי".

למי יש הכי הרבה על הכף?
"כרגע אנחנו לא חושבים על המצב הזה; אנחנו מתמקדים רק בהכנת המשחק ובהתמודדות עם הרצף הזה של ארבעה משחקים בתשעה ימים. להישאר קרובים לשחקנים, שצריכים לעשות מאמץ אדיר, עם שלושה ימי מנוחה בלבד. המשחק הרביעי כבר ביום שלישי. המאמץ תלוי במנטליות, בהקרבה".

דייגו סימאונה ושחקני אתלטיקו מדריד (IMAGO)דייגו סימאונה ושחקני אתלטיקו מדריד (IMAGO)

אלכס באאנה יפתח?
"הוא יצטרך לפתוח באיזשהו משחק, אני לא יודע אם בזה, מול סלטה או בליגת האלופות. זה תלוי במה שאנחנו צריכים. הוא אחד השחקנים הטובים שיש לנו, במיוחד בדרך בה הוא רואה את המשחק בשלבים המכריעים. אם הוא משחק 15, 30 או 60 דקות, אנחנו מקווים שייתן את המיטב בכל פעם שיקבל זמן ויתרום הרבה".

מה לגבי רוג’רי ורספדורי?
"אני מצפה להרבה יותר מהם. רספדורי מתאמן בצורה סדירה יותר, נגרום לו להגיע לשיאו, יש לו כדורגל, יכולת הבקעה וחזון לקבוצה. גם מתאו אותו הדבר, הוא נכנס טוב במשחק הקודם וצריך לתת יותר. אנחנו צריכים יותר, ואנחנו גם נדרוש מהם יותר כדי שיתנו לנו את מה שאנחנו יודעים שהם יכולים לתת".

חוליאן אלברס חש הקלה אחרי השלושער?
"אני לא רואה את זה ככה. השער הראשון שלו בעונה שעברה היה במשחק החמישי שלו, והוא סיים עם 18 שערי ליגה. הוא יוצא מן הכלל, הוא השחקן הכי טוב שיש לנו, ונמשיך לטפח אותו כדי שיהיה אפילו טוב יותר".

