ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

ריאל פייבוריטית בדרבי מול אתלטיקו ב-Winner

הבלאנקוס מקבלים יחס של פי 2.20 ב-17:15 (חי בערוץ ONE). וגם: הפועל ת"א עדיפה על הפועל חיפה, בית"ר על ריינה וגם ויאריאל וסולומון על בילבאו

|
אנטואן גריזמן מול ויניסיוס (IMAGO)
אנטואן גריזמן מול ויניסיוס (IMAGO)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש המון משחקים ברחבי אירופה. במוקד, הפועל ת”א תארח את הפועל חיפה, בית”ר ירושלים תתארח אצל מכבי בני ריינה, אתלטיקו תארח את ריאל לדרבי ענק במדריד ו-ויאריאל של מנור סולומון תשחק משחק גדול משלה נגד אתלטיק בילבאו בלה סרמיקה.

לשליחת טופס 'ווינר' לחצו כאן.

הפועל תל אביב תנסה להמשיך בכושר האדיר שלה גם נגד הפועל חיפה. היחס לניצחון של אליניב ברדה וחניכיו עומד על פי 1.70, כששלוש נקודות של הצפוניים בבלומפילד עומד על פי 4.20. היחס על חלוקת נקודות בין שני הצדדים עומד על פי 3.50.

סתיו טוריאל חוגג בטירוף (רדאד גסתיו טוריאל חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)

בית”ר תנסה לרשום ניצחון שני ברציפות, כשהיחס לניצחון שלה בגרין על מכבי בני ריינה עומד על פי 1.40. מי שרוצה לשים על ניצחון של סלובודאן דראפיץ’ וחניכיו, היחס לכך הוא פי 5.60, כאשר היחס על תוצאת תיקו בין הצדדים עומד על פי 4.60.

עדי יונה חוגג (אורן בן חקון)עדי יונה חוגג (אורן בן חקון)

נעבור לספרד. ריאל מדריד פייבוריטית גם במטרופוליטנו ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE) והיא מקבלת יחס של פי 2.20 לניצחון בדרבי. היחס לניצחון של אתלטיקו מדריד בקרב הגדול עומד על פי 2.80, והיחס על תיקו עומד על פי 3.35.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

לסיום נישאר בספרד. מנור סולומון ינסה להמשיך להוביל את ויאריאל להצלחות, והיחס לניצחון של הצהובים על בילבאו בבית עומד על פי 2. הבאסקים מקבלים יחס של פי 3.45 לניצחון בחוץ, והיחס על תוצאת תיקו בין שני הצדדים עומד על פי 3.10.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)
