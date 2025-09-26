אשדוד, מכבי, הפועל ראשל"צ ורמה"ש חגגו

המחזור השני בליגת ווינר בכדוריד: מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד רשמה ניצחון שני ומרשים בבית מכבי, 31:36 והנחילה למכבי ראשל"צ הפסד ראשון. שלוש קבוצות נוספות שמרו על מאזן מושלם: מכבי ת"א שניצחה 30:35 בחולון, שרשמה כבר הפסד שני. האלופה הפועל ראשל"צ ששברה את הפרש השיא שלה מהמחזור הראשון, עם ניצחון 25:44 על הפועל קרית אונו, וסגניתה האלופה א.ס רמת השרון שניצחה ברחובות 33:26. שתי המנוצחות רשמו אף הן הפסד שני, כמו גם מ.כ באר שבע, שספגה הפסד צורב נוסף, 36:25, מול בני הרצליה, שקיימה את משחק הליגה הראשון (נס ציונה הייתה הקבוצה החופשית במחזור זה).

המחזור השלישי יתקיים כבר ביום שלישי (מלבד המפגש בין מחזיקת הגביע הפועל אשדוד לאלופה הפועל ראשל"צ שנדחה ל-5 באוקטובר, וייערך במסגרת הצגה כפולה במקיף י"א עם משחק הנשים של קבוצות המועדונים). רמה"ש תארח את מכבי ראשל"צ. קרית אונו את בני הרצליה. נס ציונה את חולון ומכבי ת"א את רחובות.

מכבי ראשל"צ - הפועל אשדוד 36:31 (17:16)

השתיים הגיעו אחרי ניצחונות במחזור הפתיחה (הצהובים בקרית אונו, האדומים מול רחובות), כאשר האקס של השתיים, ניבו לוי, נפרד מהצהובים בימים האחרונים. אשדוד פתחה מצוין, ושערים של מיכאיל ז'ילה, איתי סויסה ירין ליברמן (צמד) ולו אקסבורד (לצד עצירות של סבנביורן פטורסון) העלו אותה ל-0:5, כבר בדקה החמישית - שגם הובילו לפסק זמן של ג'ו מתתיה. אור ממן העלה ל-3:7. גיא גרא ונדב ניזרי הקטינו למינוס 2, אבל ליברמן המשיך להיות מדויק. מהלך נהדר בין השוער איתן אלבז לנדב ניזרי - הוריד ל-11:10 (19') - והוביל לפסק זמן של אולג בוטנקו. מהלך יפה בין ירמי סידי לנדב ניזרי הוריד שוב לשער - 14:13 - אבל אח"כ ניזרי הורחק בכרטיס אדום לאחר פגיעה בלו אקסבורד. איתי סויסה סיפק מהלך אישי יפה, אבל הסיומת למחצית הייתה של עדן ג'ינג'י, ירמי סידי ועמרי קושמרו - 17:16.

מכבי ראשל"צ רשמה שוויון בפתיחת המחצית השנייה, לאחר עצירה של אלבז ושער של קושמרו - 18:18. שם החלה בריחה של אשדוד. שון מורחוב עצר מול סידי בפנדל, ושערים של ז'ילה, אקסבורד ואורי גז העלו את אשדוד ל-20:24 (38'). סידי כבש צמד פנדלים. אביב לייפר את השני שלו, אבל אשדוד ידעה לשמור על היתרון עם שערים של סויסה ואורש טודורוביץ'. ניקיטה ניקולין עצר פנדל, אבל מכבי ראשל"צ איבדה כדור - סויסה שוב הזין באסיסט את ז'ילה, שקבע 24:28. עדן ג'ינג'י העניק עוד צ'אנס לצהובים, בכניסה לעשר הדקות האחרונות. ז'ילה המשיך לתת את הטון. סידי עוד צימק, אבל הפינאלה היה באדום. שערים של ז'ילה הפיבוט הבלארוסי הנהדר וטודורוביץ' קבעו יתרון שיא, 27:33 (55’). ירין ליברמן סגר עניין עם שערו השביעי. מכבי ראשל"צ תצטרך לעשות שיעורי בית. אחרי פתיחת עונה מגומגמת, שכללה גם הדחה מוקדמות בגביע ווינר-שופטים.

כבשו למכבי ראשל"צ: ירמי סידי 9 שערים, גיא גרא 6, עדן ג'ינג'י 5, קריסטו מילושביץ' ונדב ניזרי 3 כ"א, אביב לייפר ועמרי קושמרו 2 כ"א, נבוישה סימוביץ' 1 כ"א. שוערים: ניקיטה ניקולין 5 עצירות ב-19%, איתן אלבז 6 עצירות ב-30%. לאשדוד: מיכאיל ז'ילה 8 שערים, ירין ליברמן ואיתי סויסה 7 כ"א, אורוש טודורוביץ' 5, לו אקסברוד 4, אולכסנדר טיטלה 3, אור ממן ואורי גז 1 כ"א. שוערים: סבנביורן פטורסון 10 עצירות ב-27%, שון מורחוב 2 עצירות ב-36%.

אור ממן בפעולה (הדר ואן קולא)

מ.כ חולון - מכבי ת"א 35:30 (16:15)

חולון אכזבה במחזור הפתיחה, בהפסד ברמת השרון. מכבי ת"א רשמה בו ניצחון ראשון על נס ציונה. השתיים נפגשו היום ב'קציר'. המחצית הראשונה הייתה צמודה. בשנייה, ובעיקר מאז הרחקתו של שי נתן בכרטיס אדום, הצהובים סיפקו דקות נהדרות והגדילו את היתרון לפלוס 6 שערים בדקות האחרונות, הרבה בזכות יכולת טובה של אורן מאירוביץ בשער. מכבי ת"א רושמת ניצחון שני, בעוד חולון כבר עם שני הפסדים.

כבשו לחולון: אור לוי וקאיו ויניסיוס 7 כ״א, ריף כהן 4, לואיק בקסו ושי נתן 3 כ״א, עמית רייניסברג, אלון שולמן ופטריק אובינה 2 כ״א. עצירות שוערים: פאבל מישקביץ 9, יאיר ניקולייב 6. למכבי ת״א: טל הרשקוביץ 9 שערים, פולג אסייג ובן ליברטי 5 כ"א, גיא רש ארמן 4, תומר רש ארמן ושניר נציה 3 כ"א, נועם סוסנה, ניתאי היימן ו-חלב הרבוז 2 כ"א. עצירות שוערים: אורן מאירוביץ 10 מ-21, איליה אוסיק 4 מ-19, ורובן אואנונו אחת.

עירוני רחובות - א.ס רמה"ש 33:26 (18:14)

רחובות שהייתה קרובה להפתעה במחזור הפתיחה באשדוד פגשה את סגנית האלופה שהרשימה מול חולון בתחילת השבוע. רחובות חסרה שחקנים שסוחבים פציעות, אבל סיפקה במחצית הראשונה פייט לסגנית האלופה, שידעה לחתום ולרשום ניצחון שני. עבור העולה החדשה זה כבר הפסד שני. לפני פתיחת המשחק, ברחובות העניקו תשורה לאחים איתי ורם טורקניץ (שחוגג גם יום הולדת היום).

כבשו לרחובות: עמית בן עטיה 5, יוליאן ג'רביה ויובל הבר 4 שערים כ"א, עמית יודוביץ' ו-ולאד ברילוב 3 כ"א, נריה עובד 2, עמית מיכאל, גל קדם, יותם וילנציק ותום שם טוב 1 כ"א. שוערים: תום שם טוב 16 עצירות ב-43%. כבשו לרמה"ש: רם טורקניץ ולאונרדו אלמיידה 7 כ"א, מיכאלו רדויקוביץ' 6, איתי שיינפלד 5, מילאן פאבלוביץ' 4, איתמר גולדשטיין, עמית מוטולה, צח מלול ויהלי טל 1 כ"א. עצירות שוערים: מאטה וולארביץ' עם 7 עצירות ב-37%. אושרי רזניק עם 4 עצירות ב-22%.

הפועל ראשל"צ - הפועל קרית אונו 25:44 (10:22)

האלופה לא נתקלה בקשיים, והיא רושמת ניצחון שני - בו שברה את הפרש השערים שלה מהמחזור הראשון (ה-30:48 בבירת הנגב). קרית אונו כבר עם הפסד שני.

כבשו לאלופה: אסף שרון 8 בן גונן 7, תומר בודנהיימר ואדי קירקיריוס 6 כ״א, אמיר שניידר 4, יונתן פלח וטל אקשטיין 3 כ״א, איבן קראצ'׳ץ', דניאל מולדובן ונבו מסיקה 2 כ״א, סבטיסלב ורקיץ' הוסיף שער, לצד 9 עצירות ב-47 אחוזים. ליאור קפלן סיים עם 7 עצירות ב-38 אחוזים ועמית מרוז 4 עצירות ב-50 אחוזים. כבשו לקרית אונו: יואב פלח 6 שערים, טל גלילי 4, נמניה סקרוביץ', רן יוניש וגיל נוי 3 כ"א, אופק רוזנבוים ואור רשקוביץ 2 כ"א, עומר קלוט ורועי דזלטי 1 כ"א. עצירות שוערים: עוז יצחק 8, יהונתן בן שטרית 3.

יואב פלח (הדר ואן קולא)

בני הרצליה - מ.כ באר שבע 25:36 (12:18)

הרצליה קיימה משחק ליגה ראשון, ורשמה ניצחון בכורה על באר שבע, שכבר רושמת הפסד שני לאחר התבוסה הביתית להפועל ראשל"צ במחזור הפתיחה. הרצליה ברחה כבר בדקות הראשונות ליתרון משמעותי, וידעה להגדיל אותו במחצית השנייה (עמד בשיאו על 15 שערים) וניצחון בכורה. יוסי אפו ערך הופעת בכורה בכחולים. ב"ש רושמת כבר הפסד שני וצורב.

כבשו להרצליה: ניב צורף 9, דניס ינקובסקי 6, יוסי אפו, מילאן גוסטוביץ', אסף אוחיון ואורן רווה 3 כ"א, עומר רונן ושחר לוסטיגמן 2 כ"א, נמניה גויקוביץ' 2 כ"א, אדר אורנשטיין, אראל צייטלר ובן גרוס 1 כ"א,. עצירות שוערים: ליאור שיין 8, איגור צ'רניקוב 7. כבשו לב"ש: ספאסוי גאצ'ביץ' 8 שערים, מילוש סאביץ' 5, ז'ואאו פלורס ומיכאילו ריסטיץ' 3 כ"א, רביד נוימן 2, דוראל בן סעדון, ריאן ג'ברין, אורי כהן, וליאור שהרבני 1 כ"א. שהרבני סיפק גם 10 עצירות.