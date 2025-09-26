פרץ: הניצחון על ריינה נתן לנו יותר מוטיבציה

כשהיא מרוצה מאוד מפתיחת העונה, הפועל פ"ת תארח מחר (שבת, 19:45) את עירוני טבריה החבולה, בידיעה שניצחון יפתח פער משמעותי מהתחתית ובעיקר יוכל לתת לא מעט שקט, אולי אפילו כדי לכוון מטרות מעט גבוהות יותר.

חלוץ הרכש, מארק קוסטה, יערוך הופעת בכורה בסגל של המאמן עומר פרץ, שעל פי ההערכות לא צפוי לבצע יותר מדי שינויים בהרכב, כששינוי אפשרי הוא חזרתו של צ'אפיוקה סונגה, שנכנס כמחליף וכבש מול ריינה ועשוי למצוא את עצמו ב-11 הפותחים. מתן גושה, שהחלים מפציעה בידו, יחזור לסגל.

השוער עומר כץ, שימשיך כמובן לעמוד בשער הקבוצה, יציין מחר את הופעת הליגה מספר 142, מה שמכניס אותו למקום ה-50 ברשימת שיאני ההופעות בהפועל. בעקבות מבצע מיוחד שעשו במועדון ליציע המזרחי, הצפי הוא לכמות של לפחות 4000 אוהדים.

עומר כץ (חג'אג' רחאל)

"אהבתי את התשוקה, את הקצב במשחק, את יצירת המצבים והרצון להיות דומיננטיים במשחק. אלו נקודות שאהבתי מול ריינה ואנחנו צריכים לשמר מול טבריה, אבל אנחנו צריכים להיות זהירים כי טבריה יריבה קשה מאוד. אמנם התוצאות שלה לאחרונה לא טובות, אבל נבנתה שם קבוצה חזקה ומצפה לנו משחק לא פשוט", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

"מבחינתנו, גם בניצחון וגם בהפסד, אנחנו במשך 24 שעות בלבד נהנים או שמסיקים את המסקנות. הראש בטבריה, כולנו מוכנים ודרוכים והניצחון על ריינה רק נתן לנו יותר מוטיבציה ורעב להמשיך ולהיראות כמו שאנחנו נראים", הוסיף המאמן.

עומר פרץ (חג'אג' רחאל)

על הקהל: "מאוד חשוב לנו לראות את הקיר ממולנו כשאנחנו יוצאים מהמנהרה. חשוב לנו שהיציע יהיה צבוע בכחול כמו שאנחנו רגילים לראות. הם הכוח שלנו במגרש וזה האקסטרה והרצון להוכיח את עצמנו בכל פעם".

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי, שביט מזל (צ'אפיוקה סונגה), ג'וסלין טאבי וקליי