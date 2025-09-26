אתם בחרתם: קמארה הוא Winner המחזור

המחזור הרביעי של ליגת העל הגיע לסיומו ובו קיבלנו כמות גבוהה מאוד של שערים ומשחקים מסקרנים כמדי שבוע, כאשר אתם הצבעתם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא מוחמד עלי קמארה.

הבלם החדש של מכבי תל אביב היה זה שכבש את שער הניצחון הדרמטי ב-1:2 שלה על הפועל ירושלים בבלומפילד בשבת האחרונה. הגינאי כבר נחשב לבינגו מבחינת האוהדים הצהובים ובסופ”ש האחרון כאמור, הוא גם הפך לאחד מהאהובים בשער 11.

מעט מאחוריו הגיע רועי אלקוקין, שכיכב עם צמד ובישול בניצחון הענק של הפועל תל אביב על מ.ס אשדוד. מעט לאחר מכן הגיעו שחקן הפועל באר שבע, אליאל פרץ, ושוער מכבי חיפה, גיאורגי ירמקוב. אחריו הגיעו ווילסון האריס ממכבי נתניה וג’יימס אדניי מהפועל פתח תקווה.