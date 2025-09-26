יום שישי, 26.09.2025 שעה 17:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"אנו צריכים קודם כל להמשיך ולהדק את ההגנה"

בהפועל ירושלים דרוכים לקראת נתניה מחר ב-19:30: "חייבים להיות חדים בדקות שאסור ליפול". דיסטלפלד: "יכולים להתמודד מול כל קבוצה". חוזז לא בסגל

|
שחקני הפועל ירושלים מאוחדים לפני השריקה (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים מאוחדים לפני השריקה (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים תארח מחר (שבת, 19:30) באצטדיון טדי את מכבי נתניה, למשחק שהופך לאחד החשובים ביותר של פתיחת העונה. האדומים מגיעים כשהם במקום האחרון בטבלה, עדיין ללא נקודות, ויודעים שהפסד נוסף עלול להעמיק את הפער מהיריבות לתחתית.

קשר הקבוצה, ינאי דיסטלפלד, שידר אופטימיות זהירה: “העונה כבר התחילה, אבל אנחנו יכולים להתחיל אותה מחדש – עם ניצחון. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לנצח הרבה משחקים בליגה. התחושות לא פשוטות, לא ציפינו למצב הזה, אבל זה רק מחזור חמישי וניצחון אחד יכול לשנות הכל”.

על ההפסד למכבי תל אביב הוסיף: “זה כאב, אבל היה מיוחד לראות את הקהל מרים אותנו ומעודד אותנו להמשיך להילחם. הראינו מול מכבי ת"א, למרות האכזבה, שאנחנו יכולים להתמודד מול כל קבוצה בליגה. עכשיו צריך לחבר לגישה הזו גם את היכולת – וככה נצא מהמצב הזה”.

ינאי דיסטלפלד חוגג (אורן בן חקון)ינאי דיסטלפלד חוגג (אורן בן חקון)

במועדון מהבירה רואים במשחק נקודת מפנה: “אנחנו צריכים להתחיל את העונה הזו מחדש. אם לא נעשה את זה כאן, מצבנו בטבלה יהיה רחוק מלהיות סמלי”.

בהפועל ירושלים יודעים שהמשחק הקרוב יוכרע בפרטים הקטנים: “האלף-בית של יציאה ממשבר הוא קודם כל להמשיך ולהדק את ההגנה. בבלומפילד כבר ראינו אינטנסיביות, סדר ואפילו התקפות מעבר. זה מה שצריך להביא גם לטדי, מול יריבה ישירה בתחתית”.

המפתח, אומרים במועדון, הוא שמירה על יציבות ברגעים הקריטיים: “בכל אחד מארבעת ההפסדים האחרונים לנתניה, נפלנו בדקות שהכי אסור. הפעם חייבים להיות חדים בפתיחה, בסיום ובדקות שאחרי כיבוש שער – זה מה שיכריע”.

מתן חוזז בפעולה (אורן בן חקון)מתן חוזז בפעולה (אורן בן חקון)

הקבוצה של זיו אריה תיאלץ להסתדר ללא איינאו פרדה הפצוע, כשמצבם של אנדרו אידוקו, איבי רנסום ואוהד אלמגור עדיין לא ברור. הסגל המצומצם והעובדה שהאדומים-שחורים טרם השיגו נקודות הופכים את הלחץ לכבד במיוחד, אך במועדון מציינים כי “זו בדיוק הסיטואציה שבה חייבים להפוך תסכול לאנרגיה”.

ולצד ההכנות, האוהדים קיבלו גם בשורה חיובית: מתן חוזז, שכבש 20 שערים במדי הפועל ירושלים ב-67 הופעות, חתם לעונה שלישית ברציפות במועדון. “הוא דמות מרכזית שעשה רגעים בלתי נשכחים כאן לבית, ואנחנו שמחים שהוא ממשיך איתנו”, אמרו במועדון. עם זאת, בשל ענייני רישום, חוזז לא יעמוד לרשות הקבוצה במשחק הקרוב.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)
