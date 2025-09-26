"חזרתי": לאמין ימאל אישר שהוא כשיר לשחק

חדשות מצוינות עבור ברצלונה לקראת שני המשחקים הבאים, ביום ראשון מול ריאל סוסיאדד וברביעי הקרוב מול פאריס סן ז'רמן בליגת האלופות. לאמין ימאל הודיע ברשתות החברתיות כי הכאבים במפשעה מאחוריו והוא מוכן לשוב לפעולה. המסר שלו היה חד וברור: "היי, חזרתי!" לצד סרטון עם מיטב הביצועים והשערים שלו בליגה.

בהתחשב בפרסום הזה, אין ספק שהוא יהיה חלק מהסגל למשחק בסן סבסטיאן. עם זאת, זה לא אומר שיפתח בהרכב או יקבל דקות רבות. להיפך, סביר להניח שהאנזי פליק ינקוט זהירות וישתף אותו למספר דקות בלבד כדי להחזיר אותו לקצב ולהעמידו בכשירות מלאה לקרב מול לואיס אנריקה בליגת האלופות.

מבחינת תוצאות, היעדרו של ימאל כמעט ולא הורגש. נראה שברצלונה השאירה מאחור את התלות בו, מה שמעיד על עומק הסגל ועל פוטנציאל הקבוצה. ימאל נעדר מארבעת המשחקים האחרונים: הניצחון 0:6 על ולנסיה, משחק הפתיחה בליגת האלופות מול ניוקאסל (1:2), ה-0:3 מול חטאפה וה-1:3 על אוביידו. הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה: ארבעה ניצחונות, 14 שערי זכות ושני שערי חובה בלבד.

הסתדרו בלעדיו. שחקני ברצלונה (IMAGO)

הנתונים האלה מנוגדים לחלוטין לאלו של העונה שעברה. אז החמיץ ימאל שלושה משחקים בלבד, והמאזן היה תיקו אחד ושני הפסדים, עם שלושה שערי זכות וחמישה שערי חובה. מי שהרוויח הכי הרבה מהיעדרותו היה מרקוס רשפורד, שקיבל את המקום בהרכב באגף שמאל. שילובו אילץ את ראפיניה לעבור לאגף ימין, עמדה שלכאורה היא המועדפת עליו, אך מאז שהצטרף לברצלונה הוא מתקשה לספק שם את הסחורה. כעת, עם שובו של ימאל, רשפורד עלול למצוא את עצמו חוזר אל הספסל או נדרש לתפקיד הגנתי יותר.

המחלוקת עם הנבחרת

הפציעה של ימאל נגרמה לאחר פגרת הנבחרות האחרונה. השחקן כבר חש כאבים במהלך שהותו עם נבחרת ספרד, אך שיחק לאחר שקיבל זריקות לשיכוך כאבים. הוא שיחק 79 דקות במשחק הראשון ו-73 בשני. "זה לא נקרא לדאוג לשחקנים. לספרד יש שחקנים גדולים וצריך לשמור עליהם. זה כל מה שאני יכול לומר, זה עצוב", תקף פליק בפומבי.

ימאל ודה לה פואנטה (IMAGO)

דבריו עוררו מחלוקת עם לואיס דה לה פואנטה, שטען כי השחקן לא היה פצוע. בנבחרת הגנו על ההחלטה בכך שהבחירה אם לשחק הייתה תמיד בידי ימאל עצמו. כשנשאל על דברי המאמן הגרמני, אמר המאמן הספרדי רק אתמול: "אני לא זוכר מה פליק אמר וגם לא מעניין אותי". לאחר הניצחון באוביידו, כששוב עלתה הסוגיה, פליק ביקש לסיים את הסיפור: "זה בסדר, אני יכול לחיות עם זה".