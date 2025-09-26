יום שישי, 26.09.2025 שעה 21:34
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
164-146פיינורד1
1310-196פ.ס.וו. איינדהובן2
126-126אייאקס3
129-146אלקמאר4
129-126כרונינגן5
109-106פורטונה סיטארד6
912-196ניימיכן7
95-116אוטרכט8
99-116גו אהד איגלס9
916-86ספרטה רוטרדם10
78-96טוונטה אנסחדה11
79-66זוולה12
710-66נאק ברדה13
613-56אקסלסיור רוטרדם14
510-86הירנביין15
411-76וולנדם16
411-56טלסטאר17
018-36הראקלס אלמלו18

הייטינחה: זה אוסקר גלוך שאנחנו רוצים לראות

מאמן אייאקס החמיא לישראלי ואישר שיש סיכוי גבוה שיפתח בהרכב: "היה יצירתי מול פ.ס.וו ויכול לשחק גם כחלוץ, נתן לנו את היצירתיות שהיינו צריכים"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

התקשורת ההולנדית מפרגנת לאוסקר גלוך. קשר נבחרת ישראל, שהצטרף לאייאקס הקיץ, צפוי לפתוח בהרכב לראשונה במשחק מול נאק ברדה בליגה ההולנדית. אחרי יכולת מרשימה כשעלה מהספסל מול פ.ס.וו איינדהובן, כולל שער כששיחק כחלוץ מדומה, כעת מקבל גלוך את הקרדיט מהמאמן ג'ון הייטינחה.

באתרי הספורט בהולנד נכתב כי: "הייטינחה מתגמל את גלוך עם מקום בהרכב הפותח מול ברדה. אחרי יכולת מצוינת נגד פ.ס.וו, הוא צפוי לקבל את חולצת ההרכב ולשחק כחלוץ מדומה. זהו אוסקר שיכול להביא את היצירתיות שאייאקס זקוקה לה".

המאמן ג'ון הייטינחה עצמו דיבר על כך לקראת המשחק: "באותו רגע מול פ.ס.וו היינו זקוקים ליצירתיות, והוא באמת עשה את ההבדל במחצית השנייה. זה האוסקר שאנחנו רוצים לראות, ולכן יש סיכוי גדול שהוא יפתח". המאמן הוסיף כי גלוך הוא "האוסקר שאנחנו גם רואים על מגרש האימונים, שם הוא בא לידי ביטוי".

אוסקר גלוך מקבל הוראות מגאוסקר גלוך מקבל הוראות מג'ון הייטינחה (IMAGO)

לצד המחמאות, הייטינחה הסביר כי החיסורים בסגל, קספר דולברג הפצוע באופן קבוע, ג'יימס מקונל שלא כשיר, ואוט ווחהורסט שעדיין בספק, הובילו אותו להעניק אמון בגלוך. "הוא יכול לשחק גם כחלוץ. מול פ.ס.וו הוא ירד לאחור לקישור, וזה נתן לנו בדיוק מה שהיינו צריכים", אמר המאמן.

גם על התמודדות מול נאק ברדה, המאמן ההולנדי לא לקח סיכונים: "מדובר בקבוצה מאורגנת מאוד, שיודעת ללחוץ בכמה דרכים. אנחנו צריכים לשבור את החסימה הנמוכה שלהם על ידי משחק חכם בין הקווים". בתוך כך ציין כי גלוך, ביחד עם שחקנים צעירים נוספים, מהווה חלק מתהליך למידה, אך כבר מראה בגרות: "הם רוצים לעשות את ההבדל, הם רעבים ללמוד, וזה מה שחשוב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
