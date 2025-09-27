יום ראשון, 28.09.2025 שעה 19:06

אוסקר גלוך (IMAGO)

לוהט: גלוך שוב כבש, 1:2 לאייאקס על נאק ברדה

אחרי שער השוויון הדרמטי בפ.ס.וו, הישראלי כבש את השער הראשון שלו ביוהאן קרויף ארנה כבר לאחר 4 דק'. ואן הויידונק השווה בפנדל, אך טיילור הכריע

מערכת ONE | 27/09/2025 17:30
יום שבת, 27/09/2025, 17:30אצטדיון יוהאן קרויף ארנהליגה הולנדית - מחזור 7
נאק ברדה
הסתיים
2 1
שופט: מארק נאגטחאל (ציון: 4)
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
194-157פיינורד1
1611-217פ.ס.וו. איינדהובן2
157-147אייאקס3
1213-217ניימיכן4
1211-157אלקמאר5
1210-127כרונינגן6
107-137אוטרכט7
1010-127טוונטה אנסחדה8
1012-127פורטונה סיטארד9
99-116גו אהד איגלס10
919-87ספרטה רוטרדם11
712-97וולנדם12
711-77זוולה13
712-77נאק ברדה14
612-107הירנביין15
615-67אקסלסיור רוטרדם16
411-56טלסטאר17
318-67הראקלס אלמלו18
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אוסקר גלוך, ציון: 7
שער נהדר, הראשון שלו ביוהאן קרויף ארנה
השחקן המאכזב
מקסימיליאן בלרד, ציון: 4
ספג שני כרטיסים צהובים שטותיים תוך שבע דקות
הרכבים וציונים
 
 

אוסקר גלוך לוהט. אחרי פתיחת עונה מגמגמת, בה לא קיבל יותר מדי קרדיט, הכוכב הישראלי החל לפרוע שטרות במדי קבוצתו החדשה, אייאקס, ונראה כמו השחקן שהאוהדים ההולנדים ציפו לקבל. 

זה התחיל בשבוע שעבר, כשעלה במחצית מהספסל של קבוצתו במשחק הגדול ביותר בהולנד, משחק חוץ מול פ.ס.וו איינדהובן, וכבש שער נהדר בדקות הסיום, שקבע 2:2 מול האלופה המכהנת, והמשיך הערב (שבת) כשכבש ב-1:2 של אייאקס על נאק ברדה.

הפעם, גלוך עלה בהרכב של הייטינחה וכבר לאחר ארבע דקות של כדורגל הצדיק את המקום שלו ב-11 כשהתחיל מהלך וגם סיים אותו עם כדור ברשת, כשניצל כדור רוחב שקיבל ממיקה חודטס באגף שמאל ושלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית של הרשת.

אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)

למרות שער הבכורה של גלוך ביוהאן קרויף ארנה, במחצית הראשונה דווקא היריבה, נאק ברדה, הייתה עדיפה על הקבוצה מאמסטרדם, וגם באה על שכרה עם שער שוויון בדקה ה-16. שחקן של אייאקס נגע בידו ברחבה והשופט הצביע על הנקודה הלבנה, ממנה סידני ואן הויידונק שלח בעיטה מדויקת אל הפינה הימנית של הרשת.

הייטינחה ביצע שני חילופים עם פתיחתה של המחצית השנייה, ודקה בלבד לאחר מכן, הם השפיעו על המשחק. ראול מורו, שרק עלה מהספסל, קיבל כדור טוב מגלוך, דהר קדימה באגף ימין והשאיר לדייבי קלאסן, שניסה בעיטה, אך לאחר שהיא נבלמה הגיע קנת טיילור, שבעט טוב אל הרשת וקבע למעשה את תוצאת המשחק. אייאקס לא נראתה טוב וגם הרחקה של מקסימיליאן בלרד בדקה ה-70 לא עזרה לה לשפר את היכולת, ולמרות הניצחון, אוהדיה שרקו בוז עם שריקת הסיום.

אוסקר גלוך חוגג. שער בכורה ביוהאן קרויף ארנה (IMAGO)אוסקר גלוך חוגג. שער בכורה ביוהאן קרויף ארנה (IMAGO)
מחצית שניה
  • '90+7
  • החלטת שופט
  • השופט מארק נאגטחאל שרק לסיום ההתמודדות!
  • '84
  • חילוף
  • דייבי קלאסן פינה את מקומו לקיאן פיצ' ג'ים
  • '84
  • חילוף
  • חילוף כפול באייאקס: אוסקר גלוך פינה את מקומו לוואוט וחהורסט
  • '81
  • חילוף
  • מוחמד נאסח פינה את מקומו לראול פאולה
  • '81
  • חילוף
  • בויד לוקאסן פינה את מקומו לדיון ורסלויס
  • '81
  • חילוף
  • חילוף משולש בנאק ברדה: לואיס הולטבי פינה את מקומו לקלינט לימנס
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
  • '74
  • חילוף
  • חילוף גם באייאקס. מיקה חודטס פינה את מקומו לסטיבן ברחאוס
  • '74
  • חילוף
  • חילוף בנאק ברדה: יוהו טלביטי פינה את מקומו לצ'ארלס אנדריאס ברים
  • '70
  • כרטיס צהוב שני
  • נאק ברדה נותרה בעשרה שחקנים לאחר שמקסימיליאן בלרד ראה את הצהוב השני
  • '64
  • כרטיס צהוב
  • מקסימיליאן בלרד ראה את הכרטיס הצהוב
אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)
  • '53
  • החמצה
  • שוב גלוך היה כל כך קרוב לצמד. ראול מורו הוציא כדור רוחב לישראלי, שבעט טוב, אך הכדור שלו שוב 'נישק' את הקורה הימנית
  • '52
  • החמצה
  • כמה גלוך היה קרוב לשני שלו. הוא קיבל את הכדור בקצה הרחבה, ביצע הטעיה, העביר לרגל שמאל ושלח בעיטה שטוחה וחדה, שחלפה מעט ליד הקורה הימנית
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
  • '46
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-1:2: ראול מורו, שרק עלה מהספסל, קיבל כדור טוב מגלוך, דהר קדימה באגף ימין והשאיר לדייבי קלאסן, שניסה בעיטה, אך לאחר שהיא נבלמה הגיע קנת טיילור, שבעט טוב אל הרשת
  • '46
  • חילוף
  • אנג'לו קונאדו פינה את מקומו לראול מורו
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול באייאקס: אוליבר אדווארדסן פינה את מקומו לג'ורתי מוקיו
קו איטקורה נוגח (IMAGO)קו איטקורה נוגח (IMAGO)
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • אוליבר אדווארדסן ראה את הכרטיס הצהוב
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • גם מוחמד נאסח ראה את הכרטיס הצהוב
  • '40
  • כרטיס צהוב
  • קו איטקורה ראה את הכרטיס הצהוב
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • ריו הילן ראה את הכרטיס הצהוב
  • '33
  • החלטת שופט
  • בוי קמפר הגביה מצוין ומצא את ראשו של ואן הויידוק, שנגח בעוצמה אל הרשת, אך השער נפסל בשל נבדל
סידני ואן הויידונק חוגג (IMAGO)סידני ואן הויידונק חוגג (IMAGO)
  • '16
  • שער בפנדל
  • שער! נאק ברדה השוותה ל-1:1: שחקן של אייאקס נגע בידו ברחבה והשופט הצביע על הנקודה הלבנה, ממנה סידני ואן הויידונק שלח בעיטה מדויקת אל הפינה הימנית של הרשת
אוסקר גלוך מחויך (IMAGO)אוסקר גלוך מחויך (IMAGO)
אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)
אוסקר גלוך חוגג (IMAGO)אוסקר גלוך חוגג (IMAGO)
  • '4
  • שער
  • שער! בדקה הרביעית, אייאקס עלתה ל-0:1: אוסקר גלוך לוהט! הכוכב הישראלי התחיל את המהלך וגם סיים אותו, כשקיבל כדור רוחב ממיקה חודטס באגף שמאל ושלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית של הרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מארק נאגטחאל שרק לפתיחת ההתמודדות!
