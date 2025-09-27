יום שבת, 27.09.2025 שעה 23:25
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
123-86קריסטל פאלאס2
114-76סנדרלנד3
117-86בורנמות'4
106-146מנצ'סטר סיטי5
102-105ארסנל6
103-105טוטנהאם7
88-116צ'לסי8
85-65פולהאם9
89-96ברייטון10
89-66לידס11
75-65אברטון12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
63-35ניוקאסל15
510-56נוטינגהאם פורסט16
413-66ברנלי17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

איבוד נקודות ראשון: ליברפול הפסידה לפאלאס

לאחר ההפסד במגן הקהילה, הרדס נכנעו לראשונה בליגה משער בדקה ה-97. סיטי גברה 1:5 על ברנלי בזכות צמד של הולאנד. 1:3 ומהפך לברייטון על צ'לסי

|
פלוריאן וירץ מאוכזב (IMAGO)
פלוריאן וירץ מאוכזב (IMAGO)

המחזור השישי בפרמייר ליג המשיך הערב (שבת) עם מספר משחקים מרתקים. במוקד, ליברפול נכנעה לראשונה העונה בליגה כשהפסידה 2:1 לקריסטל פאלאס, בעוד מנצ’סטר סיטי גברה 1:5 על ברנלי בהובלת צמד של ארלינג הולאנד. צ’לסי מצידה הצליחה לאבד יתרון ולאפשר לברייטון לבצע מהפך ולחגוג 1:3. בהמשך, נוטינגהאם פורסט הפסידה בביתה 1:0 לסנדרלנד.

קריסטל פאלאס – ליברפול 1:2

הכבשה השחורה שלה – ליברפול מושלמת העונה בכל המסגרות מלבד שני משחקים, ובשני המקרים מדובר באותה יריבה, קריסטל פאלאס. לאחר ההפסד במגן הקהילה, החבורה של סלוט הגיע נכנעה לאותה יריבה משער בדקה ה-97.

עוד קודם לכן, איסמעילה סאר כבש בדקה התשיעית את היתרון של המארחת. עוד לפני תוספת הזמן, פדריקו קייזה כבש בדקה ה-87 את השיוויון והיה נדמה שהוא סוחט תיקו, אך אז הגיע אדי אנקטייה והקפיץ את הקהל המקומי בדרך לניצחון.

דקה 9, שער! קריסטל פאלאס עלתה ליתרון 0:1: כדור קרן עלה לרחבה, והריבאונד ממנו הגיע לאיסמעילה סאר, שמטווח קצר שלח את הכדור לרשת של אליסון.

איסמעילה סאר חוג יתרון (IMAGO)איסמעילה סאר חוג יתרון (IMAGO)
שחקני קריסטל פאלאס חוגגים (IMAGO)שחקני קריסטל פאלאס חוגגים (IMAGO)

דקה 87, שער! ליברפול השוותה ל-1:1: ראיין חראפנברך הביה כדור לרחבה שהורחק בצורה לא טובה על ידי ההגנה והגיע לפדריקו קייזה, והאיטלקי כבש מתוך הרחבה את השיוויון.

פדריקו קייזה חוגג שיוויון (IMAGO)פדריקו קייזה חוגג שיוויון (IMAGO)

דקה 90+7, שער! קריסטל פאלאס עלתה ליתרון 1:2: כדור שהוגבה לרחבה הגיע לאדי אנקטייה, שספק היה בנבדל, והאנגלי בעט לרשת את שער היתרון הדרמטי והעניק ניצחון למארחת.

אדי אנקטייה בועט את שער הניצחון (IMAGO)אדי אנקטייה בועט את שער הניצחון (IMAGO)
אדי אנקטייה חוגג שער (IMAGO)אדי אנקטייה חוגג שער (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי – ברנלי 1:5

לאחר התיקו במחזור הקודם עם ארסנל, החבורה של פפ גווארדיולה התפוצצה על העולה החדשה. זה התחיל עם שער עצמי של אסטב בדקה ה-12, אך אנטוני השווה לפני הירידה למחצית.

במחצית השנייה החגיגה הייתה של המארחת בלבד, כאשר אסטב רשם עוד עצמי, וארלינג הולאנד רשם צמד משלו. מתיאוס נונס השלים את התוצאה וגרם לחיוכים רבים בצד התכול במנצ’סטר.

דקה 12, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 0:1:  ג’רמי דוקו פרץ מאגף ימין ושלח בעיטה אותה עצר שוער היריבה, אך את הריבאונד הכניס לשערו הוא אסטב.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

דקה 38, שער! ברנלי השוותה ל-1:1: אנטוני קיבל את הכדור ברחבה, ושלח בעיטה שפגעה ברובן דיאש ונכנס לשער כדי לקבוע שיוויון 1:1.

אנטוני חוגג את השיוויון (IMAGO)אנטוני חוגג את השיוויון (IMAGO)

דקה 61, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 1:2: יושקו גברדיול העלה כדור לרחבה שהגיע להולאנד הנורווגי נגח את הכדור למתיאוס נונס, שמתוך הרחבה בעט פנימה.

מתיאוס נונס בועט את השני לשער (IMAGO)מתיאוס נונס בועט את השני לשער (IMAGO)

דקה 65, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 1:3: עוד שער עצמי לברנלי, וגם הפעם זהו אסטב. נונס הכניס את הכדור לרחבה, והבלם שלח את הכדור בנגיעה לשערו הוא.

שחקני סיטי חוגגים את השער השלישי (IMAGO)שחקני סיטי חוגגים את השער השלישי (IMAGO)

דקה 90, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 1:4: הולאנד קיבל את הכדור מדוקו בתוך הרחבה, והחלוץ בנגיעה שלח את הכדור לרשת ועלה על לוח הכובשים.

ארלינג הולאנד כובש את השער הרביעי (IMAGO)ארלינג הולאנד כובש את השער הרביעי (IMAGO)

דקה 90+3, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 1:5: טעות בהגנה של ברנלי גרמה לכדור להגיע לארלינג הולאנד, שלבד דהר מול השוער וכבש את החמישי של קבוצתו, והשני שלו.

צ’לסי – ברייטון 3:1

ארלינג הולאנד חוגג צמד (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג צמד (IMAGO)

חניכיו של מרסקה רצו לחזור לנצח לאחר שבשני המחזורים האחרונים לא עשו זאת. זה התחיל טוב לאחר שאנזו פרננדס העלה את המארחים ליתרון בנגיחה בדקה ה-24.

לאחר מכן, בדקה ה-53 טרבו צ’אלובה קיבל כרטיס אדום והשאיר את חבריו בעשרה שחקנים. מאותו רגע ואילך, רק קבוצה אחת הייתה על המגרש. בדקה ה-77 דני וולבק נגח את השיוויון, ובדקה ה-100 השלים צמד כשהרשית את השלישי. בתווך, מקסים דה קויפר נגח את השני של קבוצתו בדקה ה-93.

דקה 24, שער! צ’לסי עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב של ריס ג’יימס הגיע לראשו של אנזו פרנדס, שמקרוב נגח את הכדור פנימה.

אנזו פרננדס נוגח את שער היתרון (IMAGO)אנזו פרננדס נוגח את שער היתרון (IMAGO)
אנזו פרננדס נוגח לשער (IMAGO)אנזו פרננדס נוגח לשער (IMAGO)

דקה 53, כרטיס אדום!: טרבו צ׳אלובה הכשיל את גומז בדרכו לשער ובכך מנע מצב הבקעה, ועקב כך קיבל את הכרטיס האדום.

דקה 77, שער! ברייטון השוותה ל-1:1: מינטה ליהטט באגף השמאלי והעביר כדור שפגש את ראשו של דני וולבק, והאחרון השווה את התוצאה בנגיחה.

דני וולבק משווה את התוצאה בנגיחה (IMAGO)דני וולבק משווה את התוצאה בנגיחה (IMAGO)

דקה 90+3, שער! ברייטון עלתה ליתרון 1:2: שתי נגיחות ברחבה שוות שער. מקסים דה קויפר קיבל את הכדור מנגיחה בתוך הרחבה, ורשם את השני של קבוצתו בנגיחה פנימה.

מקסים דה קויפר חוגג את השני (IMAGO)מקסים דה קויפר חוגג את השני (IMAGO)

דקה 90+10 שער! ברייטון עלתה ליתרון 1:3: דני וולבק השלים צמד. החלוץ האנגלי בעט כדור לתוך הרשת ושם את השני שלו.

דני וולבק חוגג צמד עם חבריו (IMAGO)דני וולבק חוגג צמד עם חבריו (IMAGO)

תוצאות נוספות:

לידס יונייטד – בורנמות’ 2:2

נוטינגהאם פורסט – סנדרלנד 1:0

