איבוד נקודות ראשון: ליברפול הפסידה לפאלאס

המחזור השישי בפרמייר ליג המשיך הערב (שבת) עם מספר משחקים מרתקים. במוקד, ליברפול נכנעה לראשונה העונה בליגה כשהפסידה 2:1 לקריסטל פאלאס, בעוד מנצ’סטר סיטי גברה 1:5 על ברנלי בהובלת צמד של ארלינג הולאנד. צ’לסי מצידה הצליחה לאבד יתרון ולאפשר לברייטון לבצע מהפך ולחגוג 1:3. בהמשך, נוטינגהאם פורסט הפסידה בביתה 1:0 לסנדרלנד.

קריסטל פאלאס – ליברפול 1:2

הכבשה השחורה שלה – ליברפול מושלמת העונה בכל המסגרות מלבד שני משחקים, ובשני המקרים מדובר באותה יריבה, קריסטל פאלאס. לאחר ההפסד במגן הקהילה, החבורה של סלוט הגיע נכנעה לאותה יריבה משער בדקה ה-97.

עוד קודם לכן, איסמעילה סאר כבש בדקה התשיעית את היתרון של המארחת. עוד לפני תוספת הזמן, פדריקו קייזה כבש בדקה ה-87 את השיוויון והיה נדמה שהוא סוחט תיקו, אך אז הגיע אדי אנקטייה והקפיץ את הקהל המקומי בדרך לניצחון.

דקה 9, שער! קריסטל פאלאס עלתה ליתרון 0:1: כדור קרן עלה לרחבה, והריבאונד ממנו הגיע לאיסמעילה סאר, שמטווח קצר שלח את הכדור לרשת של אליסון.

איסמעילה סאר חוג יתרון (IMAGO)

שחקני קריסטל פאלאס חוגגים (IMAGO)

דקה 87, שער! ליברפול השוותה ל-1:1: ראיין חראפנברך הביה כדור לרחבה שהורחק בצורה לא טובה על ידי ההגנה והגיע לפדריקו קייזה, והאיטלקי כבש מתוך הרחבה את השיוויון.

פדריקו קייזה חוגג שיוויון (IMAGO)

דקה 90+7, שער! קריסטל פאלאס עלתה ליתרון 1:2: כדור שהוגבה לרחבה הגיע לאדי אנקטייה, שספק היה בנבדל, והאנגלי בעט לרשת את שער היתרון הדרמטי והעניק ניצחון למארחת.

אדי אנקטייה בועט את שער הניצחון (IMAGO)

אדי אנקטייה חוגג שער (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי – ברנלי 1:5

לאחר התיקו במחזור הקודם עם ארסנל, החבורה של פפ גווארדיולה התפוצצה על העולה החדשה. זה התחיל עם שער עצמי של אסטב בדקה ה-12, אך אנטוני השווה לפני הירידה למחצית.

במחצית השנייה החגיגה הייתה של המארחת בלבד, כאשר אסטב רשם עוד עצמי, וארלינג הולאנד רשם צמד משלו. מתיאוס נונס השלים את התוצאה וגרם לחיוכים רבים בצד התכול במנצ’סטר.

דקה 12, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 0:1: ג’רמי דוקו פרץ מאגף ימין ושלח בעיטה אותה עצר שוער היריבה, אך את הריבאונד הכניס לשערו הוא אסטב.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

דקה 38, שער! ברנלי השוותה ל-1:1: אנטוני קיבל את הכדור ברחבה, ושלח בעיטה שפגעה ברובן דיאש ונכנס לשער כדי לקבוע שיוויון 1:1.

אנטוני חוגג את השיוויון (IMAGO)

דקה 61, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 1:2: יושקו גברדיול העלה כדור לרחבה שהגיע להולאנד הנורווגי נגח את הכדור למתיאוס נונס, שמתוך הרחבה בעט פנימה.

מתיאוס נונס בועט את השני לשער (IMAGO)

דקה 65, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 1:3: עוד שער עצמי לברנלי, וגם הפעם זהו אסטב. נונס הכניס את הכדור לרחבה, והבלם שלח את הכדור בנגיעה לשערו הוא.

שחקני סיטי חוגגים את השער השלישי (IMAGO)

דקה 90, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 1:4: הולאנד קיבל את הכדור מדוקו בתוך הרחבה, והחלוץ בנגיעה שלח את הכדור לרשת ועלה על לוח הכובשים.

ארלינג הולאנד כובש את השער הרביעי (IMAGO)

דקה 90+3, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 1:5: טעות בהגנה של ברנלי גרמה לכדור להגיע לארלינג הולאנד, שלבד דהר מול השוער וכבש את החמישי של קבוצתו, והשני שלו.

צ’לסי – ברייטון 3:1

ארלינג הולאנד חוגג צמד (IMAGO)

חניכיו של מרסקה רצו לחזור לנצח לאחר שבשני המחזורים האחרונים לא עשו זאת. זה התחיל טוב לאחר שאנזו פרננדס העלה את המארחים ליתרון בנגיחה בדקה ה-24.

לאחר מכן, בדקה ה-53 טרבו צ’אלובה קיבל כרטיס אדום והשאיר את חבריו בעשרה שחקנים. מאותו רגע ואילך, רק קבוצה אחת הייתה על המגרש. בדקה ה-77 דני וולבק נגח את השיוויון, ובדקה ה-100 השלים צמד כשהרשית את השלישי. בתווך, מקסים דה קויפר נגח את השני של קבוצתו בדקה ה-93.

דקה 24, שער! צ’לסי עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב של ריס ג’יימס הגיע לראשו של אנזו פרנדס, שמקרוב נגח את הכדור פנימה.

אנזו פרננדס נוגח את שער היתרון (IMAGO)

אנזו פרננדס נוגח לשער (IMAGO)

דקה 53, כרטיס אדום!: טרבו צ׳אלובה הכשיל את גומז בדרכו לשער ובכך מנע מצב הבקעה, ועקב כך קיבל את הכרטיס האדום.

דקה 77, שער! ברייטון השוותה ל-1:1: מינטה ליהטט באגף השמאלי והעביר כדור שפגש את ראשו של דני וולבק, והאחרון השווה את התוצאה בנגיחה.

דני וולבק משווה את התוצאה בנגיחה (IMAGO)

דקה 90+3, שער! ברייטון עלתה ליתרון 1:2: שתי נגיחות ברחבה שוות שער. מקסים דה קויפר קיבל את הכדור מנגיחה בתוך הרחבה, ורשם את השני של קבוצתו בנגיחה פנימה.

מקסים דה קויפר חוגג את השני (IMAGO)

דקה 90+10 שער! ברייטון עלתה ליתרון 1:3: דני וולבק השלים צמד. החלוץ האנגלי בעט כדור לתוך הרשת ושם את השני שלו.

דני וולבק חוגג צמד עם חבריו (IMAGO)

תוצאות נוספות:

לידס יונייטד – בורנמות’ 2:2

נוטינגהאם פורסט – סנדרלנד 1:0