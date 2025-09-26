"ניסיתי להסתדר, אבל הרגשתי שעובדים עליי"

לאחר קיץ רווי באמוציות, איציק ברוך חתם בשבוע שעבר במכבי יפו. למעשה, הוא חזר לקדנציה שנייה במועדון בו רשם הצלחות בדמות העפלה לליגה הלאומית ובהמשך לפלייאוף העליון ובכלל, היה המאמן שעמד על הקווים של הבולגרים יותר מכל מאמן בגלגול הנוכחי.

אבל בכלל, ברוך היה אמור להיות על הקווים של הפועל ר"ג. אחרי עונה מוצלחת מאוד אשתקד שכללה מאבק מפתיע על העלייה, הוא נקלע לחיכוכים עם ראשי המועדון: עזב וחזר ושוב עזב, עד שהחל את העונה בבית. כעת, הוא ינסה לשקם את יפו, שפתחה את העונה ללא ניצחון כאשר במחזור הבכורה הוא סיים בתיקו 2:2 עם הפועל עכו.

כעת, בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד", ברוך פותח הכול: איך פתר את המשקעים מסוף הקדנציה הקודמת ביפו, מה קרה עם הפועל ר"ג שהוביל לסיום שכזה, האופי האמוציונלי שלו, היחסים עם דמאיו וחמיאס והאם יחזור בעתיד לאורדונים.

איציק ברוך (יונתן גינזבורג)

איציק, ספר על ההחלטה להגיע למכבי יפו?

"היו לי עוד כמה הצעות מקבוצות מהצפון, הלב הרגיש קצת אחרת ממה שהראש חשב. עזבתי את יפו לפני שלוש שנים, לא אגיד במריבות אבל לא בהסכמות כאלה טובות. היה קצת דם רע ביני ובין ההנהלה. כשאתה יושב שלושה חודשים בבית, יש תמיד את המחשבה ללכת על ההצעה הראשונה שתבוא, אבל אז אתה חושב ואומר שעשית בעונה שעברה עונה מצוינת ומגיע לך לכוון גבוה בטבלה. אבל האהבה לכדורגל והרצון לחזור לאמן גברו על הכול".

בעבר אמרת שהפרידה הייתה פחות נעימה ושאתה מחכה לטקס הוקרה ולפרח קטן... קיבלת פרח בפגישה עם ערן?

"לא קיבלתי פרח (צוחק), אבל אמרתי שהרגשתי שלא כיבדו אותי בקטע הזה. לא הייתי צריך התנצלות, רק אמרתי שזה מה שהפריע לי וסיכמנו שאנחנו שמים את הדברים בצד והולכים קדימה. בכדורגל, אחרי שאתה עובר דברים, אתה מסתכל על הדברים אחרת. אתה כבר פחות מחפש הכרה, אלא מחפש לעבוד".

למה איציק ברוך, שמצליח במקומות בהם הוא עובד, מסיים בטעם פחות טוב בקבוצות בהן הוא עובד? מי אשם?

"מן הסתם כנראה שיש לי חלק, אני לא חושב שאני חסיד אומות עולם. אבל כל מערכות היחסים שלי עם הבעלים היו טובות. עם שום לא רבתי, עם חמיאס לא רבתי. לא היו מריבות ואני לא בא ומתעקש על דברים. אני אותו איציק ברוך: לא השתנתי ולא אשתנה, אבל למקום שאני מגיע אני עומד בציפיות. האופי שלי? אנחנו חיים על מאמני עבר ואולי אני קצת מהדור הטיפה יותר ישן, אבל אני לא מחפש לקבוע הכול".

"הבעלים היום לא רוצה להיות חותמת גומי ואני מבין אותו. מצד שני, יש דברים שקורים תוך כל העונה ואנחנו בתוך הביחד שלנו בפנים רואים. אז אולי מבחוץ זה נראה קצת אחרת, אבל מי שנמצא בכדורגל יודע כמה הדברים נזילים".

איציק ברוך (ראובן שוורץ)

אבל גם אתה מונע מהרבה אמוציות... אתה לא פשוט…

"אני פשוט מאוד. אני לא חושב שאני עם דרישות כאלה מיוחדות. אנחנו המאמנים רוצים לקבל את כל התנאים להצליח, אבל כשלא מצליחים וחסר תנאים, למי באים בטענות? למאמן. אני חושב שלהיות אמוציונלי זה טוב: אם מאמן כדורגל הוא לא אמוציונלי, הוא לא יכול להיות מאמן. אני לא מכיר הרבה מקומות עבודה בהם אתה מגיע ומקבל קללות. אבל כשאתה רק מסתובב ומסתכל על הקהל, אז אתה צריך לשמש דוגמה. אני אוהב כדורגל, לוקח את זה קשה ואני אמוציונלי".

בוא נחזור ליפו. לא פחדת מפתיחת העונה הלא טובה?

"יש בעיות, אבל אנחנו פותרים בעיה בעיה בתוך המועדון ובכל אימון אני קצת מבין יותר. כשמסתכלים מבחוץ על מכבי יפו, זה נראה נוצץ, אבל צריך להחזיר בחזרה את האנרגיות ואת שמחת החיים. אין כאן מספיק מעמדות בין השחקנים המוכחים לחבר'ה שרק הגיעו מהנוער ובאימון הראשון כל אחד הרשה לעצמו. אז צריך לעשות סדר באמצעות הרבה מאוד שיחות ודברים אישיים וקבוצתיים. הם צריכים להבין שזה רק ביחד".

הקבוצה הזאת נבנתה להיות בצמרת הגבוהה. היא יכולה עוד להגיע לשם?

"אפשר, אני מאמין בקבוצה הזאת ובעיקר בעצמי ובצוות שלי שנוכל לשנות את הדברים. זו קבוצה שניצחה במשחק אימון את מכבי ת"א, גם אם זה היה נגד המחליפים. כשהגעתי להפועל כפ"ס, המצב היה הרבה יותר קשה מכל הכיוונים עם 10 נקודות מתוך 48 ו-14 שחקנים חדשים. אז פה יש לי מספיק זמן לחבר אותם ולצבור נקודות. אנחנו חייבים להתחיל לנצח לפני שזה יתחיל לברוח לנו".

תגיד, אחרי העונה המצוינת בשנה שעברה, לא ציפית לפתוח את העונה בבית…

"כן ציפיתי להיות במקום אחר, בטח שאני לא מתכוון ליפו, אלא יותר לפתיחת העונה. זה עצוב שמישהו בא לעבוד ומצליח ואז מוצא את עצמו בבית. זה הרגיש כמה הענף הזה רע, כי אחרי עונה כזאת ציפיתי וחלמתי שאפשר יהיה לעשות קפיצת מדרגה עם הפועל ר"ג. חשבתי שהעונה הקודמת הייתה עונת מעבר מעונה של להיות במקום 14 לעונה בה אתה מתחרה על עלייה".

"שנגיע לעונה הקרובה יותר ברורים ומבינים איפה טעינו. חשבנו שאחרי שהפועל ת"א והפועל פ"ת עלו, אז מבלי לזלזל בהשקעה של הקבוצות השנה, זו תהיה עונה שכל קבוצה תוכל לעלות. אתה רואה את קרית ים וכפר שלם עד כה, שביחד עם הפועל ראשל"צ נמצאות בצמרת הגבוהה. אז תחשוב שאם היינו מצליחים להשאיר את השחקנים בר"ג וחלקם עזבו כי אני לא נשארתי. אני לא הייתי עוד בן אדם בהפועל ר"ג: אם יש סמלים במרכאות, אז אני אולי הסמל האחרון של המועדון הזה וגם בו בעטו".

איציק ברוך (לילך וויס-רוזנברג)

איך בעשר שנות אימון בבוגרים, אימנת רק שם שנה בקבוצה הבוגרת?

"בהפועל ר"ג תמיד דאגו לאלה שמבחוץ ופחות לאלה שבפנים ואני מדבר גם על מאמנים וגם על שחקנים. הייתי בנוער, ראו שאני ראוי אבל לא נתנו את זה. עד שסוף סוף החליטו לתת צ'אנס למאמן מהנוער, דור לוי, הוא עזב אחרי שלושה חודשים".

"יש את הרוטינה של המאמנים שמסתובבים בליגה הלאומית ואז קרה מה שקרה בין עינב חזנוולד למנחם קורצקי ועינב לא יכול היה יותר. כנראה כבר לא היה את מי להביא, אני הייתי אחרי עונה טובה בכפ"ס והביאו אותי. אגב, תסתכל על מה שקרה בר"ג עכשיו והם הקשיבו גם לרחשי הקהל: בחרו להביא את מיכאל זנדברג, שגדל במועדון ומזוהה עם המועדון".

אגב, אם כבר הזכרת קהל. זה לא סוד שהקהל של ר"ג מאוד אוהב אותך והיו שטענו שבזמן המחלוקות בסוף העונה שעברה שכבר היית בדרך החוצה, ניסית לשלהב את הקהל…

"אני ניסיתי לשלהב את הקהל? איך אני בדיוק יכול? אני מספיק אמיתי וזה לא קרה. אין סרט כזה".

בוא נחזור לסיום דרכך בהפועל ר"ג. מתי התחלת להבין שהמקום שלך לעונה הבאה מתחיל להיות רופף?

"היו כמה סימנים. ברגע שראיתי שאני מבקש שידברו עם שאר הצוות המקצועי לגבי העונה הבאה ומתעלמים מהם. אחרי עונה טובה, אנשים רצו לקבל הערכה: אחד כמו שאול סמדג'ה שנמצא במועדון אחרי שש שנים, עזב פה אפילו בלי פרידה. ביקשתי שידברו גם עם מי שלא ממשיך ולא ישאירו דברים באוויר. ואז אני מבין שניסו קפילוטו חותם בבני יהודה, שאול הולך לכפ"ס. אז הבנתי שאני נחלש ברגע שלוקחים לי את הצוות ושלמעשה סוג של מראים לי את הדרך החוצה".

אז התפטרת ואז חזרת…

"אמרתי שאנסה. נתנו לי להבין שמשקיעים הרבה מאוד כסף, שרוצים לבנות קבוצה לעלייה וראיתי בזה הזדמנות חלומית לעשות דברים מדהימים השנה. רק לא הבנתי שאני הבן אדם האחרון שקובע. ניסיתי להסתדר וכשראיתי פעם אחר פעם שזה מה שקורה, הרגשתי שפשוט עובדים עליי".

"אתן דוגמה: לפני אחד המשחקים דיברנו על עתידו של ניסו קפילוטו ורציתי שהכול יהיה בשיתוף פעולה. נאמר לי שהכול יהיה בשיתוף פעולה. למחרת, אני מקבל טלפון מזיו אריה ששואל אם אני מחפש עוזר מאמן ושהתייעצו איתו. אז אם יום אחד מדברים על שיתוף פעולה ויום למחרת זה לא שיתוף פעולה, אז זה לא נקרא שיתוף פעולה".

"היו עוד מקרים כאלה וידעתי שאני צריך לעזוב. כי העונה בר"ג תהיה כזאת: או שבמחזור הרביעי אפוטר ואלך בבושת פנים או שאלך עכשיו עם עונה של 71 נקודות כשהראש מורם למעלה. זה היה עניין של זמן עד שהייתי מפוטר או מתפטר ולא רציתי להגיע למצב הזה".

איציק ברוך. "עניין של זמן עד שהייתי מתפטר או מפוטר" (ראובן שוורץ)

אבל אין לך חלק במה שקרה? משהו שיכולת לעשות אחרת?

"יכולתי אולי להישאר ופחות לקבוע, אבל העדפתי שלא וללכת עם האמת שלי. היה לי מאוד קשה עם העזיבה, אבל אני שלם עם מה שעשיתי".

איך מערכת היחסים עם משה דמאיו ואמיר חמיאס?

"את משה יצא לי לראות בחתונה של עוז בילו ולחצנו ידיים. משה בן אדם שמבין בכדורגל, זה פחות הסתדר בינינו וכנראה הוא פחות מחזיק ממני וזה בסדר גמור. היו כל מיני שמועות שהוא רוצה מאמנים אחרים וזה בסדר. אבל אני לא חושב שבהכרח דמאיו הוא הסיבה שעזבתי, כי בסוף הבעלים הוא אמיר חמיאס וזכותו לרצות לשפר. היו שמועות שאמיר מאשים אותי שלא עלינו ליגה כי אני לא הייתי בסדר. אז כל אחד יסתכל על מה שהוא עשה, אני לא נקי מטעויות אבל אני מאוד שלם עם מה שעשיתי".

זה מצחיק, כי הדיבורים היו שהלכת בגלל שלא הסתדרת עם דמאיו אבל בסוף הוא עזב ואתה עזבת…

"זה לא מצחיק, זה מאוד עצוב. לקחו צוות מקצועי, שלא נשאר לו זכר מהעונה שעברה וזה חסר תקדים. ובסוף כמה שזה עצוב, מי שהיה מעורב בהכנות לעונה הזאת, גם הוא עזב".

הופתעת שהוא עזב?

"למען האמת כן. הייתה הרגשה שדווקא אמיר יעזוב וזה בא משום מקום. דמאיו ארגן את מחנה האימונים והיה מעורב בהבאת הצוות והשחקנים. אז כשאתה שולח את מי שבנה דברים, יש פה בעיה. אז מה ההגיון אם הביאו בן אדם שיבנה פה משהו ואז יילך?".

היית נאיבי?

"כן. האמנתי שהדברים יוכלו להסתדר למרות שכולם אמרו לי שאין סיכוי. כשהתפטרתי ויתרתי על הרבה מאוד כסף, כי הרגשתי שזה פשוט לא המקום הנכון עבורי כרגע. יכולתי כמו חלק גדול מהמאמנים לעבוד חודשיים ולבקש פיצוי ואני יכול להגיד לך שבחוזה לא היו לי סעיפי פיצוי כך שיכולתי לשבת בבית עד סוף העונה ולקבל כסף. אבל לא ראיתי את עצמי הולך למקום הזה והרגשתי שאם אני לא נמצא במקום בו אני איציק ברוך, זה חסר תועלת ואין לי מה להיות שם".

משה דמאיו. "פחות החזיק ממני" (חג'אג' רחאל)

אולי שילמת על הציפיות שאתה יצרת בעונה שעברה?

"בגדול כן. זאת קבוצה שבשנה שעברה לכל השחקנים היה מענק על העפלה לפלייאוף העליון. אף אחד לא האמין שקבוצה שעונה קודם לכן נשארה במחזור האחרון נגד נס ציונה, תהיה בחודש פברואר במקום הראשון בעונה לאחר מכן. כל מביני הכדורגל במדינה לא ראו את הפועל ר"ג נאבקת על העלייה וחושפת כ"כ הרבה שחקנים צעירים. החבר'ה הצעירים האלה ביחד עם כל השחקנים המנוסים עשו עונה שאוהדי הפועל ר"ג לא ישכחו אותה הרבה שנים. אז אנחנו הבאנו את הציפיות ואז את האכזבה".

אז למה באמת לא עליתם?

"חלון ההעברות בחודש ינואר פחות הצליח לנו, יותר נכון לי. השחקנים שהבאנו הם שחקנים טובים, אבל זה פחות התחבר. בסופו של דבר, במבחן התוצאה, השחקנים שהביאו הפועל ת"א והפועל פ"ת בינואר "תפסו" יותר.

איך אתה רואה את הפועל ר"ג העונה. יש לך חלק בבנייה?

"בוא נגיד שאני הספקתי להביא שניים או שלושה שחקנים. לאן הם יכולים להגיע? זו קבוצה טובה שאי אפשר לזלזל בה. אחרי שני הפסדים, הם ניצחו את עפולה וצברו שלוש נקודות חשובות. ר"ג לא כ"כ רחוקה מהצמרת כי הצמרת השנה לא בורחת. יהיה להפועל ר"ג מה להגיד, הם יהיו בפלייאוף העליון אבל אני לא יודע אם הם ייאבקו על העלייה".

אז אפשר להגיד שסיימת בטריקת דלת בהפועל ר"ג או שתוכל לחזור בעתיד?

"גם למכבי יפו לא ראיתי את עצמי חוזר ובסוף חזרתי. כשעובר זמן, לומדים להעריך את הדברים אחרת כך שלא אגיד שאחזור להפועל ר"ג. מניח שאחזור, אבל כנראה שאצטרך להתרענן במשך כמה שנים".

איך אתה רואה את החתימה של מור בוסקילה בהפועל ת"א?

"אני חושב שהוא הגיע למקום הכי נכון מבחינתו. לא אשקר ואגיד שהוא דיבר איתי לא מעט לגבי המחשבות שלו. זה יילד שמאוד התחבר אליי והפועל ת"א זה מקום נכון להתפתחות שלו: גם מבחינת המאמן, התנאים והמועדון. הוא יצטרך להוכיח את זה בכל משחק שהוא יעלה לשחק. הוא היום תחת הרבה מאוד כותרות, הוא מעין ‘שחקן המריבה’. בגלל האופי המדהים שלו אין לי ספק שהוא יצליח שם".

היית הרבה שנים במכבי יפו. החלפת לאחרונה שלוש קבוצות בשלוש שנים. כמה אתה רוצה להשתקע במקום מסויים?

"בזמנו, כשמכבי יפו פנו אליי ואמרו לי לחתום לשנתיים, אמרתי שנחתום לשנה ואם הם יהיו מרוצים נחתום לעוד שנה. אולי כיום הדברים השתנו. אני יכול לספר לך שבקדנצייה הקודמת ביפו, בעונה האחרונה שלי היה לנו משחק אימון מול הפועל ירושלים. זיו אריה הוא חבר מאוד טוב שלי ושאלתי אותו איך הוא מסתדר כ"כ הרבה שנים במקום אחד".

"הוא אמר לי: "’איציק, כל עוד טוב לך ומעריכים אותך, אל תלך למקום אחר’. אז יכול להיות שזה הזמן להגיע למקום לכמה שנים וכן לבנות משהו. לצערי היום הכדורגל הוא בום טראח. אני קצת מאמין יותר בדרך, כמו בהפועל ר"ג. אם היינו ממשיכים, יכול להיות שהמועדון הזה היה הולך למקום טוב. אבל האם לא קיים בכדורגל".