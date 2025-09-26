מ.ס אשדוד מתכוננת: חייב לעצור את הרצף הזה

אחרי שלושה הפסדים רצופים, במ.ס. אשדוד יודעים שצריך לשים סוף למומנטום השלילי. הקבוצה של חיים סילבס תפגוש מחר (שבת, 19:45) את עירוני קריית שמונה, במטרה לצאת לפחות עם נקודה ולהחזיר מעט שקט למערכת. המאמן בחן באימונים האחרונים כמה וריאציות טקטיות, ועדיין מתלבט כיצד לפתוח את המשחק.

מי שצפוי לחזור להרכב הוא אדיר לוי, שלא נכלל ב-11 בתבוסה להפועל תל אביב ועשוי לקבל תפקיד חדש על כל אגף ימין. גם הרכש הטרי אורי עזו יופיע לראשונה בסגל האשדודי, אך יפתח על הספסל לאחר שלא היה חלק מסגל המשחקים של מכבי תל אביב מתחילת העונה.

באשדוד מודים כי שני ההפסדים האחרונים, בהם ספגו 11 שערים מול מכבי חיפה והפועל תל אביב, הותירו חותם כבד שגרם לאסיפה קשה של הבעלים ג'קי בן זקן. "הראנו יכולת מזעזעת בשני המשחקים האחרונים, אנחנו צריכים לחזור לבסיס ולהילחם על כל כדור. חייב לעצור את הרצף הזה", אמרו בקבוצה.

אורי עזו (רדאד ג'בארה)

מי שמגיע למשחק במומנטום לא טוב הוא השוער קרול נימצ’יצקי, שהתקשה מאוד מול הפועל תל אביב והציג יכולת חלשה מאוד. בצוות המקצועי עבדו איתו כל השבוע במטרה לשקם את הביטחון, בתקווה שיחזור להציג את היכולת שהייתה לו בעונה שעברה, אז היה מהשחקנים המרכזיים במאבקי ההישרדות של המועדון בליגה.