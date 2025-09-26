רשמית: מתן חוזז חתם לעונה נוספת בהפועל י-ם

עכשיו זה רשמי: מתן חוזז ימשיך לעונה שלישית בהפועל ירושלים. שחקן ההתקפה בן ה-29 סיכם לפני זמן קצר במשרדי המועדון על המשך ההתקשרות עם הקבוצה לעונה נוספת.

חוזז הצטרף להפועל ירושלים בעונת 2023-24, והפך לאחד השחקנים המשמעותיים שלה בשנתיים האחרונות. הוא כבש 20 שערים במדי הקבוצה ב-67 הופעות.

חוזז משתתף כרגע באימון הבכורה המחודשת שלו בעמק הארזים, ומטעמי פרוצדורה לא יעמוד לרשות הצוות כבר במשחק מחר.

חוזז: "אני נרגש לחתום בהפועל, שמח להיות שוב במקום שמעריך אותי ואני אותו בחזרה. היו לנו הרבה רגעים יפים ביחד, אני חוזר כדי ליצור עוד כאלו פה. אנחנו מכוונים הכי גבוה שאפשר. עכשיו הזמן להתניע".