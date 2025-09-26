יום שישי, 26.09.2025 שעה 08:59
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

גל אראל: זה יהיה מבחן גדול עבור השחקנים שלנו

מאמן הפועל חיפה לקראת הפועל ת"א מחר ב-19:45: "טבעי שהקהל התעורר אחרי הדרבי, קורא להם לבוא לדחוף אותנו", אופק ביטון ותמיר ארבל צפויים לפתוח

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

אחרי שהשיגה 7 נקודות בשלושת המחזורים האחרונים, הפועל חיפה תצא מחר (שבת, 19:45) לבלומפילד לאחד המשחקים המאתגרים שלה עד כה, מול הפועל ת"א. מדובר במשחק שאם הקבוצה מהכרמל תדע לצלוח אותו ולנצח, היא תקבע את עצמה בחלק העליון של הטבלה. המאמן גל אראל מתכנן שני שינויים עיקרים בהרכב לעומת זה שפתח בתיקו מול מכבי חיפה.

הקפטן, דור מלול יפנה את מקומו לטובת המגן, תמיר ארבל ולארי אנגולו יפנה את מקומו לטובת אופק ביטון שנכנס לעניינים. ג'ורג' דיבה וברונו רמירז אמורים לפתוח במרכז ההגנה, כאשר בקישור ניתן יהיה לראות מלבד אופק ביטון גם את רוי נאווי ונאור סבג. רג'יס אנדו שלא הרשים בדרבי אבל היה שותף לעבודת ההגנה יפתח בחלק הקדמי יחד עם ג'בון איסט ורועי שיקרי. 

גל אראל התייחס למשחק ואמר: “אנחנו מכירים ולומדים את הפועל ת"א. קבוצה שמגיעה אחרי ניצחון של שישה שערים, היא קבוצה טובה שבאה לשחק בבית עם הקהל שלה. אנחנו מגיעים אחרי פיק בדרבי וזה יהיה מבחן גדול עבור השחקנים שלנו. טבעי שאחרי דרבי הקהל שלנו התעורר ואני רוצה לקרוא להם כדי להגיע ולדחוף אותנו”.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, רג'יס אנדו, ג'בון איסט ורועי זיקרי.

