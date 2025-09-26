יום שישי, 26.09.2025 שעה 08:34
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

"איזה שחקן": לא תאמינו את מי העריץ דמבלה

אחרי שזכה בכדור הזהב, ברשתות החברתיות חשפו צילומי מסך בהם נראה הצרפתי מצייץ באובססיביות על לא אחר מאיוסה פרס, חברו של מנור סולומון בוויאריאל

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

אוסמן דמבלה, כוכב פריז סן ז’רמן, רשם היסטוריה כאשר הניף ביום שני 22 בספטמבר את כדור הזהב הראשון בקריירה שלו. הצרפתי מגיע אחרי עונה חלומית, שבה הוליך את קבוצתו לזכייה ראשונה בליגת האלופות ובטרבל מרהיב. הוא הותיר מאחור את לאמין יאמל שסיים שני ואת חברו ויטיניה שסגר את הפודיום.

דמבלה הפך לאחד השחקנים האהובים בעולם. מיליוני אוהדים רואים בו מודל לחיקוי, אך גם לו יש אליל משלו. כאן מגיעה ההפתעה: האיש שהוא העריץ בילדותו אינו היה ליאו מסי, כריסטיאנו רונאלדו או קיליאן אמבפה, אלא דווקא איוסה פרס, חלוצה הנוכחי של ויאריאל.

מי שחשפו את ההערצה היו הרשתות החברתיות. בתקופה שבה פרס שיחק בניוקאסל, דמבלה הצעיר פרסם ציוצים חוזרים ונשנים בשבחו. "Ayoze Pérez" כתב בפשטות עם אמוג’י של לבבות. בציוץ אחר הוסיף "איזה שחקן". התיעוד הזה הפך לראייה ברורה לכך שהקנריי היה מודל עבורו כבר אז.

לפחות בפומבי פרס לא התייחס לאותם ציוצים. ייתכן שהשניים דיברו בפרטי, אך לא נרשמה תגובה רשמית מצדו. כך או כך מדובר בסיפור מיוחד שמזכיר שגם מי שעומד היום בפסגת עולם הכדורגל לא שוכח שהוא עצמו היה פעם ילד שהתאהב בשחקנים אחרים.

איוסה פרס (משמאל) (La Liga)איוסה פרס (משמאל) (La Liga)
הוספת תגובה



