"איזה שחקן": לא תאמינו את מי העריץ דמבלה

אוסמן דמבלה, כוכב פריז סן ז’רמן, רשם היסטוריה כאשר הניף ביום שני 22 בספטמבר את כדור הזהב הראשון בקריירה שלו. הצרפתי מגיע אחרי עונה חלומית, שבה הוליך את קבוצתו לזכייה ראשונה בליגת האלופות ובטרבל מרהיב. הוא הותיר מאחור את לאמין יאמל שסיים שני ואת חברו ויטיניה שסגר את הפודיום.

דמבלה הפך לאחד השחקנים האהובים בעולם. מיליוני אוהדים רואים בו מודל לחיקוי, אך גם לו יש אליל משלו. כאן מגיעה ההפתעה: האיש שהוא העריץ בילדותו אינו היה ליאו מסי, כריסטיאנו רונאלדו או קיליאן אמבפה, אלא דווקא איוסה פרס, חלוצה הנוכחי של ויאריאל.

מי שחשפו את ההערצה היו הרשתות החברתיות. בתקופה שבה פרס שיחק בניוקאסל, דמבלה הצעיר פרסם ציוצים חוזרים ונשנים בשבחו. "Ayoze Pérez" כתב בפשטות עם אמוג’י של לבבות. בציוץ אחר הוסיף "איזה שחקן". התיעוד הזה הפך לראייה ברורה לכך שהקנריי היה מודל עבורו כבר אז.

Ayoze Perez #1 fan



לפחות בפומבי פרס לא התייחס לאותם ציוצים. ייתכן שהשניים דיברו בפרטי, אך לא נרשמה תגובה רשמית מצדו. כך או כך מדובר בסיפור מיוחד שמזכיר שגם מי שעומד היום בפסגת עולם הכדורגל לא שוכח שהוא עצמו היה פעם ילד שהתאהב בשחקנים אחרים.