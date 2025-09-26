יום שישי, 26.09.2025 שעה 08:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

700 כרטיסים נותרו, גורה או פודגוראנו יפתחו

סמי עופר צפוי להתמלא לראשונה העונה בשני, כאשר כרטיסים בודדים נשארו לאוהדי מכבי חיפה, 1,000 נותרו לבאר שבע. אם גורה יפתח, חזיזה יוסט לצד ימין

|
קנג'י גורה (עמרי שטיין)
קנג'י גורה (עמרי שטיין)

כ-700 כרטיסים בלבד נותרו לאוהדי מכבי חיפה לקראת משחקה המסקרן ביום שני בסמי עופר מול הפועל באר שבע בזמן שהקבוצה מבירת הנגב, שקיבלה 2,800 כרטיסים, מכרה עד כה כ-1,800. נראה שבפעם הראשונה העונה אצטדיון סמי עופר מלא, מה שיוסיף לאווירה ולחשמל לקראת המשחק.

דייגו פלורס מודע לחשיבות המשחק הקרוב ולמשמעויות שלו. המאמן, כמו לא מעט אנשים במועדון, יצאו באכזבה לא פשוטה מהדרבי. פלורס ישב וניתח את המשחק ואת הטעויות שבו מתוך ידיעה שהקבוצה שלו חייבת לשחק בצורה יצירתית יותר.

"בדרבי התקשינו לעצור התקפות מתפרצות והיו חסרים לנו פתרונות בהתקפה. אין מספיק הצטרפות לאזור המסוכן, ולכן לא הצלחנו ליצור מספיק מצבים משמעותיים. פלורס מודע לבעיות שהן ידועות, נעבוד עליהן. לא צריך לצאת מפרופורציות, לא שאנחנו מנצחים ובטח כשאנחנו לא מצליחים לנצח. משחק הדרבי היה קשה, לא פשוט. הפועל חיפה באו ‘לריב מכות’ כל המשחק. היינו חייבים לנצח את המשחק הזה. זאת הייתה אכזבה גדולה לכולנו, אבל ממשיכים הלאה", אמרו בקבוצה.

דייגו פלורס (שחר גרוס)דייגו פלורס (שחר גרוס)

להוציא את השינוי המסתמן בקישור, כאשר פטר אגבה יפתח על חשבונו של מתיאס נהואל לצידם של עלי מוחמד ואיתן אזולאי, שיוסט לעמדה של נהואל, ההתלבטות הגדולה היא בין קנג'י גורה לסוף פודגוראנו. בהנחה שגורה יהיה זה שיפתח, זה יהיה בצד שמאל, ודולב חזיזה יוסט לצד ימין.

