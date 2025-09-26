יום שישי, 26.09.2025 שעה 08:34
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

עם כזו התקפה גם ז'ואן גרסיה יכול לטעות לפעמים

פודקאסט בארסה מסכם ניצחון: הגיוון ההתקפי המרשים, הפדיחה של גרסיה, השינויים בהפסקה, הכריש החד, אומנות הנגיחה,  פציעת גאבי, כדור הזהב וסוסיאדד

|
רוברט לבנדובסקי חוגג (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי חוגג (IMAGO)

ברצלונה סימנה וי על הקאמבק לאצטדיון קרלוס טארטיירה של ריאל אוביידו עם מהפך בדרך לניצחון 1:3. אורי רייך, גל קרפל ונדב זילברשטיין מסכמים בפוד בארסה את המשחק, מנתחים את הפציעה של גאבי וטקס כדור הזהב ומתכוננים למחזור הבא.

מה בתפריט: מספר השערים והכובשים החריג של ברצלונה, התדמית ההגנתית המטעה שדבקה בקטלונים, האם יהיו השלכות לטעות הנדירה של ז’ואן גרסיה, קבלת ההחלטות והשינויים של פליק במהלך המשחק, השליטה שהביא איתו פרנקי דה יונג, פראן טורס עם המהלך של המשחק, אומנות הנגיחה של לבנדובסקי.

חגגו בראש: בארסה במהפך 1:3 על אוביידו

וגם: אריק הכלבויניק חוזר לכבוש, אראוחו כובש ומעורב בשער נוסף אבל משחק הרגל שלו ממשיך להקשות על הקבוצה, בעיית המגנים ההגנתיים מול יריבות צפופות, המשמעויות הקרובות והרחוקות של הניתוח שעבר גאבי, מה אומרת הזכייה של דמבלה בכדור הזהב על צ’אבי ולאמין ימאל ואיך יסתיים הדרבי של מדריד ומשחק החזרה של בארסה למונז’ואיק מול סוסיאדד.

נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
