ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
38-15אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

בדקה ה-92: 1:1 דרמטי לאלצ'ה עם אוססונה

ויקטור מוניוז העלה את הקבוצה מפמפלונה ליתרון בדקה העשירית, אך שער ביזארי של פדרוסה בתוספת הזמן קבע את תוצאת המשחק. מאמן האורחת הורחק מהספסל

אנטה בודימיר רודף אחרי הכדור (La Liga)
אנטה בודימיר רודף אחרי הכדור (La Liga)

המחזור השישי בליגה הספרדית המשיך אתמול (חמישי) כשאוססונה אירחה את אלצ’ה הקטנה באל סדאר, וסיימה איתה בתיקו 1:1 דרמטי. ויקטור מוניוז העלה את המארחת ליתרון בדקה העשירית, אך אדריאה פדרסה השווה בדקה ה-92.

הקבוצה מפמפלונה הגיעה למשחק בפורמה לא טובה, אחרי שהפסידה בשבת האחרונה 2:1 לוויאריאל, כשמנור סולומון בישל. מנגד, העולה החדשה דווקא הגיעה אחרי ניצחון מול קבוצה חדשה אחרת, אוביידו, ביום ראשון. המשחק היום כאמור היה שוויוני, כשמוניוז סובב לחיבורים מרחוק בדקה העשירית, אך שער שוויון של פדרוסה מטעות של ההגנה עמוק בתוספת הזמן קבע חלוקת נקודות. אדר סראביה, מאמן האורחת, הורחק בדקה ה-70.

אחרי שספגה את שער השוויון הכואב היום, החבורה של אלסיו ליסצ’י מתכוננת למשחק חוץ קשה במיוחד במחזור הבא, כשתצא לסביליה למפגש נגד ריאל בטיס. אלצ’ה המעודדת לעומתה, תחזור הביתה כשתארח את סלטה ויגו, שפתחה את הליגה בצורה לא טובה בכלל עם חמש נקודות מ-18 אפשריות.

